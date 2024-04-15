Hayatlarını Kökten Değiştiren Cümleleri Söyleyerek Hepimize Büyük Bir Aydınlatma Yaşatan Kişiler
Hayatlarını Kökten Değiştiren Cümleleri Söyleyerek Hepimize Büyük Bir Aydınlatma Yaşatan Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/reminders4life_/s...
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullancısı, 'Bana hayatımı değiştirecek bir cümle söyleyin' notuyla bir gönderi paylaştı. Birçok kişi de ders niteliğinde birbirinden değerli cümleleri söyleyerek hepimize birer aydınlatma yaşattı.
Buyurun beraber bakalım👇
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Okuduğumuz bir kitapta ya da izlediğimiz bir filmde bazı cümlelerle karşılaşabiliyoruz: Bu cümleler zaman zaman hayatımızı değiştiren türden olabiliyor.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Okuduğumda hayatımı değiştirecek bir cümle söyler misiniz?' notuyla bir gönderi paylaştı.
1. 'Bir kısım okuduğu kitaplardan bir kısım filmlerden bir kısım da ebeveynlerinden duyduğu cümleleri söyledi.👇
2. Annem her zaman "Başkasının cetveliyle kendini ölçme" derdi.
3. "Dünyada seninkinden daha büyük bir acı yoktur."
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4. "İlk düşündüğünüz şeyin gerçekleşmesi kesin değildir fakat ikinci düşündüğünüz şey her zaman gerçekleşir."
5. "Yaptığımız bir hata düşündüğümüzden çok daha önemsizdir. Unutmayın, dünya kırılgan değil esnektir."
6. "Aynı anda sadece tek bir sandalyeye oturabilirsiniz."
7. "Tanıyacağınız tüm insanlar arasında asla kaybetmeyeceğiniz veya ayrılmayacağınız tek kişi sizsiniz."
8. "Gerçeklik dediğiniz şey, sadece beyninizin onayladığı bir şeydir."
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9. “Kendinizi bardağın yarısı dolu mu yoksa boş mu diye sorgularken bulduğunuzda, daha küçük bir bardak bulmaya çalışın.”
10. "Bilgiye ve zekaya öncelik verirseniz para gelmeye devam eder."
11. "Bugün kendinizden dün yapmaya istekli olduğunuzdan çok daha fazlasını isteyin."
12. "Değişimi kabul edin, hayatta değişmeyen tek şey budur."
13. "İstediğiniz hayatı yaratmak için her gün yeni bir fırsattır."
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14. "Ertelemek, inkar etmek değildir."
15. "Kaçış, üzüntünüzün asıl nedenidir. Rahatsızlık içinde sadece olmayı ve onun içinde var olmayı öğrenin."
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