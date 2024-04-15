Hayatlarını Kökten Değiştiren Cümleleri Söyleyerek Hepimize Büyük Bir Aydınlatma Yaşatan Kişiler

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullancısı, 'Bana hayatımı değiştirecek bir cümle söyleyin' notuyla bir gönderi paylaştı. Birçok kişi de ders niteliğinde birbirinden değerli cümleleri söyleyerek hepimize birer aydınlatma yaşattı.

Buyurun beraber bakalım👇