Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yüzüne Yaptırdığı Dövme Yüzünden İnsanların Kendisine Garip Bir Şekilde Baktığını Söyleyen Adam

Yüzüne Yaptırdığı Dövme Yüzünden İnsanların Kendisine Garip Bir Şekilde Baktığını Söyleyen Adam

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 13:19

47 yaşındaki Luke isimli bir adam, 32 yaşından beri vücudunun çeşitli yerlerine dövme yaptırdığını ve bu durumdan da çok memnun olduğunu dile getiriyor. Sağlık merkezinde çalışan adam, yüzündeki dövme yüzünden insanların kendisine ters ters baktığını söylüyor.

Buyurun👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizleri Luke isimli 47 yaşındaki bu adamla tanıştıralım: Kendisi, yüzündeki dövme yüzünden dışarıdaki insanların ona 'garip' bir şekilde baktığını dile getiriyor.

Sizleri Luke isimli 47 yaşındaki bu adamla tanıştıralım: Kendisi, yüzündeki dövme yüzünden dışarıdaki insanların ona 'garip' bir şekilde baktığını dile getiriyor.

Hastane personeli olarak çalışan adam, her ne kadar insanların yüzündeki dövmesini 'garipsediğini' söylese de bu dövmenin evsiz insanlara bir ilham kaynağı olduğunu söylüyor.

Hastane personeli olarak çalışan adam, her ne kadar insanların yüzündeki dövmesini 'garipsediğini' söylese de bu dövmenin evsiz insanlara bir ilham kaynağı olduğunu söylüyor.

'Görünüşümden dolayı barlara alınmıyorum ya da servis yapılmıyor, süpermarketlerde bile sık sık bana bakılıyor ve parmakla gösteriliyorum, yaşlı insanlar sanki onları soyacakmışım gibi bakıyor.'

32 yaşında ilk dövmesini yaptıran adam, yüzüne dövme yaptırma fikrini her zaman merak ettiğini ve sevdiğini de dile getiriyor.

32 yaşında ilk dövmesini yaptıran adam, yüzüne dövme yaptırma fikrini her zaman merak ettiğini ve sevdiğini de dile getiriyor.

Bu kadar hoş karşılanmayacağını tahmin etmediğini ancak yine de mümkün olsa tekrar dövme yaptıracağını söylüyor.

Luke, ayrıca dövmelerin her zaman toplumda bir 'tabu' olduğunu fakat son zamanlarda insanların çeşitli dövmeler yaptırdığının altını çiziyor.

Luke, ayrıca dövmelerin her zaman toplumda bir 'tabu' olduğunu fakat son zamanlarda insanların çeşitli dövmeler yaptırdığının altını çiziyor.

"İnsanlar sağlık kuruluşunda çalıştığımı görüyor. Yüzünüzde dövme olması bir iş yapamayacağınız ya da insanlarla çalışamayacağınız anlamına gelmiyor."

"İnsanlar sağlık kuruluşunda çalıştığımı görüyor. Yüzünüzde dövme olması bir iş yapamayacağınız ya da insanlarla çalışamayacağınız anlamına gelmiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Pek çok olumsuzluğa rağmen yine olsa yine bu kararı alırdım. Dövme yaptırmanın pozitif yanları da oldu benim için." diyor Luke.

"Pek çok olumsuzluğa rağmen yine olsa yine bu kararı alırdım. Dövme yaptırmanın pozitif yanları da oldu benim için." diyor Luke.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
c.ysfalbs

dayı sen de korkulmayacak gibi değilsin ki awk Meksikalı karteller gibi yapmışsın kendini hayır dövme güzel kolda boyunda falan ben de severim ama yüz ne aq

Muhammed Göktaş

Yani şekil olarak biraz garip ama daha şekilli bir sey olsa göze batmazdı

gmzebrkts

abi sen ne yaptın ya yaşlılar tabi korkar sende dövmeyi yüzüne niye yaptırdın kolunda olsa anlarımda yüze olmamis