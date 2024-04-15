Yüzüne Yaptırdığı Dövme Yüzünden İnsanların Kendisine Garip Bir Şekilde Baktığını Söyleyen Adam
Yüzüne Yaptırdığı Dövme Yüzünden İnsanların Kendisine Garip Bir Şekilde Baktığını Söyleyen Adam
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
47 yaşındaki Luke isimli bir adam, 32 yaşından beri vücudunun çeşitli yerlerine dövme yaptırdığını ve bu durumdan da çok memnun olduğunu dile getiriyor. Sağlık merkezinde çalışan adam, yüzündeki dövme yüzünden insanların kendisine ters ters baktığını söylüyor.
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Sizleri Luke isimli 47 yaşındaki bu adamla tanıştıralım: Kendisi, yüzündeki dövme yüzünden dışarıdaki insanların ona 'garip' bir şekilde baktığını dile getiriyor.
Hastane personeli olarak çalışan adam, her ne kadar insanların yüzündeki dövmesini 'garipsediğini' söylese de bu dövmenin evsiz insanlara bir ilham kaynağı olduğunu söylüyor.
32 yaşında ilk dövmesini yaptıran adam, yüzüne dövme yaptırma fikrini her zaman merak ettiğini ve sevdiğini de dile getiriyor.
Luke, ayrıca dövmelerin her zaman toplumda bir 'tabu' olduğunu fakat son zamanlarda insanların çeşitli dövmeler yaptırdığının altını çiziyor.
"İnsanlar sağlık kuruluşunda çalıştığımı görüyor. Yüzünüzde dövme olması bir iş yapamayacağınız ya da insanlarla çalışamayacağınız anlamına gelmiyor."
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"Pek çok olumsuzluğa rağmen yine olsa yine bu kararı alırdım. Dövme yaptırmanın pozitif yanları da oldu benim için." diyor Luke.
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dayı sen de korkulmayacak gibi değilsin ki awk Meksikalı karteller gibi yapmışsın kendini hayır dövme güzel kolda boyunda falan ben de severim ama yüz ne aq
Yani şekil olarak biraz garip ama daha şekilli bir sey olsa göze batmazdı
abi sen ne yaptın ya yaşlılar tabi korkar sende dövmeyi yüzüne niye yaptırdın kolunda olsa anlarımda yüze olmamis