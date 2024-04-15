Almanya Vatandaşlığı Yüzünden Türkiye'ye Gelip Vize Alamadığını Söyleyen Gurbetçi Tepki Çekti

Kaynak: https://twitter.com/yurtdisituyo/stat...
Geçtiğimiz günlerde bir gurbetçi, Almanya vatandaşlığı yüzünden Türkiye'de oturum izni alamadığını ve Türkiye'ye yerleşemediğini dile getirdiği bir video yayınladı. Bu video kısa zamanda sosyal medyada tepki çekti.
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Son zamanlarda Almanya'da yaşayan gurbetçilerin sık sık Türkiye gündemi hakkında yorum yaptıklarına şahit oluyoruz.
Bu sefer de Türkiye'den taşınmak için Almanya vizesi alan bir sosyal medya kullanıcısı, sonrasında Türkiye'ye dönmek istediğini anlattığı bir video paylaştı.
Türkiye'ye olan 'özlemini' de bu videoyla dile getiren gurbetçi sosyal medyada kısa sürede tepki çekti👇
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