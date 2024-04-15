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Almanya Vatandaşlığı Yüzünden Türkiye'ye Gelip Vize Alamadığını Söyleyen Gurbetçi Tepki Çekti

Almanya Vatandaşlığı Yüzünden Türkiye'ye Gelip Vize Alamadığını Söyleyen Gurbetçi Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 13:50

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Geçtiğimiz günlerde bir gurbetçi, Almanya vatandaşlığı yüzünden Türkiye'de oturum izni alamadığını ve Türkiye'ye yerleşemediğini dile getirdiği bir video yayınladı. Bu video kısa zamanda sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: https://twitter.com/yurtdisituyo/stat...
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Son zamanlarda Almanya'da yaşayan gurbetçilerin sık sık Türkiye gündemi hakkında yorum yaptıklarına şahit oluyoruz.

Son zamanlarda Almanya'da yaşayan gurbetçilerin sık sık Türkiye gündemi hakkında yorum yaptıklarına şahit oluyoruz.

Hatırlarsanız ekonomiden dem vuran Türk vatandaşlarını eleştiren bir gurbetçi gündem olmuştu:

Bu sefer de Türkiye'den taşınmak için Almanya vizesi alan bir sosyal medya kullanıcısı, sonrasında Türkiye'ye dönmek istediğini anlattığı bir video paylaştı.

Bu sefer de Türkiye'den taşınmak için Almanya vizesi alan bir sosyal medya kullanıcısı, sonrasında Türkiye'ye dönmek istediğini anlattığı bir video paylaştı.

Türkiye'ye olan 'özlemini' de bu videoyla dile getiren gurbetçi sosyal medyada kısa sürede tepki çekti👇

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