Bir dönem TikTok'ta yediği çiğ gıdalarla aklımızı alan Dr. Tuba Güleç bu sefer de hayat tavsiyesi verdi! Babasının bir dönem kendisine verdiği tavsiyeleri anlatan Güleç'in o anları sosyal medyada gündem oldu!
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Bir dönem TikTok'ta yediği çiğ gıdalar ile gündeme gelen doktor Tuba Güleç'i mutlaka tanıyanlarınız vardır.
Tıp eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ve California San Diego Üniversitesi Pediatrik Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda eğitim alan Güleç, her ne kadar TikTok'ta paylaştığı işlenmemiş gıda diyeti videoları ile tanınsa da kendisi oldukça başarılı bir doktor.
Ünlü fenomen bu sefer de verdiği hayat tavsiyeleri ile gündeme geldi. Babasının bir zamanlar kendisine verdiği tavsiyeleri anlatan Güleç'in o anları gündem oldu.
İşte o anlar 👇🏻
Tuba Güleç'in avsiyelerine sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi!
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Ne kadar gereksiz Bi video'ydu
Bazıları aptal olduğunun farkına varamayacak kadar aptal… ee bu sensin 😅😅