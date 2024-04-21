Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum insanının yaratıcılığını sergileyemeyeceği alan yok. Haliyle sosyal medyada kahkaha attıran paylaşımlar da eksik olmuyor!
Gelin birlikte bakalım.
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1. Ülkemizde görüyorsunuz yaratıcılığın sınırı yok.
2. Bunlar hangi talebin arzı?
3. Herkesin evinin bir köşesinde hatırlanmayı bekleyen bu zımbırtı.
4. Türk usulu bowllar süper görünüyor.
5. Oldukça yaratıcı bir not!
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6. Yoğun hayatlarımız var da...
7. KYK'lar yurdum insanının en çok yaratıcı olduğu yerler!
8. Babalar, babalarımız...
9. Bir kadın fotoğrafındaki köpeğin silinmesini isteyince ise ortaya oldukça yaratıcı sonuçlar çıktı!
10. Misal;
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11. Cuk oturmuş!
12. Peki yazım yanlışlarına ne demeli?
13. Bir de nişan töreninden aldıkları takılarla burunlarını yaptıranlar vardı!
14. Hayır Ali Baba'nın çiftliği
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