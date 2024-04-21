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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 08:24

Yurdum insanının yaratıcılığını sergileyemeyeceği alan yok. Haliyle sosyal medyada kahkaha attıran paylaşımlar da eksik olmuyor! 

Gelin birlikte bakalım.

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1. Ülkemizde görüyorsunuz yaratıcılığın sınırı yok.

1. Ülkemizde görüyorsunuz yaratıcılığın sınırı yok.
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2. Bunlar hangi talebin arzı?

2. Bunlar hangi talebin arzı?
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3. Herkesin evinin bir köşesinde hatırlanmayı bekleyen bu zımbırtı.

3. Herkesin evinin bir köşesinde hatırlanmayı bekleyen bu zımbırtı.
twitter.com

4. Türk usulu bowllar süper görünüyor.

4. Türk usulu bowllar süper görünüyor.
twitter.com

5. Oldukça yaratıcı bir not!

5. Oldukça yaratıcı bir not!
twitter.com
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6. Yoğun hayatlarımız var da...

6. Yoğun hayatlarımız var da...
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7. KYK'lar yurdum insanının en çok yaratıcı olduğu yerler!

7. KYK'lar yurdum insanının en çok yaratıcı olduğu yerler!
twitter.com

8. Babalar, babalarımız...

8. Babalar, babalarımız...
twitter.com

9. Bir kadın fotoğrafındaki köpeğin silinmesini isteyince ise ortaya oldukça yaratıcı sonuçlar çıktı!

9. Bir kadın fotoğrafındaki köpeğin silinmesini isteyince ise ortaya oldukça yaratıcı sonuçlar çıktı!
twitter.com

10. Misal;

10. Misal;
twitter.com
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11. Cuk oturmuş!

11. Cuk oturmuş!
twitter.com

12. Peki yazım yanlışlarına ne demeli?

12. Peki yazım yanlışlarına ne demeli?
twitter.com

13. Bir de nişan töreninden aldıkları takılarla burunlarını yaptıranlar vardı!

13. Bir de nişan töreninden aldıkları takılarla burunlarını yaptıranlar vardı!

14. Hayır Ali Baba'nın çiftliği

14. Hayır Ali Baba'nın çiftliği
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