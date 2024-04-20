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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.04.2024 - 17:01

İnsanlar bazen öyle perspektifler yakalıyor ki şaşırmamak elde değil. Çektikleri birbirinden acayip görsellerle beynimizi yakan 15 kişiyi sizin için derledik!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Bir kedi gördüm sanki?

1. Bir kedi gördüm sanki?

2. Pinokyo...sen misin?

2. Pinokyo...sen misin?

3. Bu hafta kedilerin uzaylı olduğuna dair pek çok görselimiz var!

3. Bu hafta kedilerin uzaylı olduğuna dair pek çok görselimiz var!

4. Sadece kedilerin değil elbette...

4. Sadece kedilerin değil elbette...

5. Sadece bacaktan oluşan bir görevli mi o?

5. Sadece bacaktan oluşan bir görevli mi o?
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6. Bu görmüş olduğunuz görsel, gerçek bir binaya ait.

6. Bu görmüş olduğunuz görsel, gerçek bir binaya ait.

7. Havada durdum, şahitlerim var!

7. Havada durdum, şahitlerim var!

8. Elim kolum uzun diyorum kızım!

8. Elim kolum uzun diyorum kızım!

9. Talihsiz bir seçim olduğu kesin.

9. Talihsiz bir seçim olduğu kesin.

10. Beyefendi kafanız...

10. Beyefendi kafanız...
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11. Pudra reklamında kopmuş gibi görünen ayak görseli...

11. Pudra reklamında kopmuş gibi görünen ayak görseli...

12. Ama kafamız nasıl uçmuş.

12. Ama kafamız nasıl uçmuş.

13. Kırmızı bikini giyen erkek gerçek değil, değil mi?

13. Kırmızı bikini giyen erkek gerçek değil, değil mi?

14. Peki bu adam nereye gidiyor?

14. Peki bu adam nereye gidiyor?

15. Gelin hanım keşke her iki kolunu da çalıştırsaydı!

15. Gelin hanım keşke her iki kolunu da çalıştırsaydı!

Haftaya görüşmek üzere...

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