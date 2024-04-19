Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Almanya'da Bir Mühendislik Öğrencisinin 5 Sene İçinde Tuttuğu Ders Notu, 'Bu Nasıl Eğitim Aşkı?' Dedirtti

Almanya'da Bir Mühendislik Öğrencisinin 5 Sene İçinde Tuttuğu Ders Notu, 'Bu Nasıl Eğitim Aşkı?' Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 21:15

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir mühendislik öğrencisinin 5 yıl boyunca tuttuğu 35 bin sayfalık notların görüntüsü viral oldu. O notları görenler ise 'Bu nasıl eğitim aşkı?' dedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizler de takdir edersiniz ki mühendislik bölümleri bazen öğrenciler için zorlayıcı olabiliyor. Bu durum, yıllardır herkesin konuştuğu konulardan bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz ki mühendislik bölümleri bazen öğrenciler için zorlayıcı olabiliyor. Bu durum, yıllardır herkesin konuştuğu konulardan bir tanesi.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir mühendislik öğrencisinin 5 yıl boyunca tuttuğu 35 bin sayfalık ders notlarının görüntüsü viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir mühendislik öğrencisinin 5 yıl boyunca tuttuğu 35 bin sayfalık ders notlarının görüntüsü viral oldu.

Mühendislik zahmetli, doğru. Peki kullanıcılar bu notlara ne diyor?

Mühendislik zahmetli, doğru. Peki kullanıcılar bu notlara ne diyor?

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
SsS

sosyoloji bölümünde tuttuğumuz notları bi paylaşsam var ya (niyeyse hepsini itinayla saklıyorum bi de manyak gibi, evin yarısı onlar)