Almanya'da Bir Mühendislik Öğrencisinin 5 Sene İçinde Tuttuğu Ders Notu, 'Bu Nasıl Eğitim Aşkı?' Dedirtti
Almanya'da Bir Mühendislik Öğrencisinin 5 Sene İçinde Tuttuğu Ders Notu, 'Bu Nasıl Eğitim Aşkı?' Dedirtti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizler de takdir edersiniz ki mühendislik bölümleri bazen öğrenciler için zorlayıcı olabiliyor. Bu durum, yıllardır herkesin konuştuğu konulardan bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir mühendislik öğrencisinin 5 yıl boyunca tuttuğu 35 bin sayfalık ders notlarının görüntüsü viral oldu.
Mühendislik zahmetli, doğru. Peki kullanıcılar bu notlara ne diyor?
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
sosyoloji bölümünde tuttuğumuz notları bi paylaşsam var ya (niyeyse hepsini itinayla saklıyorum bi de manyak gibi, evin yarısı onlar)