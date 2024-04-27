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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.04.2024 - 11:01

Hani bazı kareler vardır, bir kez gördükten sonra bir daha aklınızdan silemezseniz. Çektikleri birbirinden acayip görsellerle beynimizin ayarlarıyla oynayan kişileri sizler için derledik!

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1. Burada kim hangi kıyafeti giymiş çözen var mı?

1. Burada kim hangi kıyafeti giymiş çözen var mı?

2. Babasını sırt çantasında taşıyan koca yürekli evlat.

2. Babasını sırt çantasında taşıyan koca yürekli evlat.

3. Kediler uzaylıdır. Net.

3. Kediler uzaylıdır. Net.

4. Kardeşini kovalayan iki başlı ördek! 😂

4. Kardeşini kovalayan iki başlı ördek! 😂

5. Bu karede anlatılması güç şeyler yaşanıyor gibi.

5. Bu karede anlatılması güç şeyler yaşanıyor gibi.
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6. Hayır küçük çocuk aslında size hareket çekmiyor...

6. Hayır küçük çocuk aslında size hareket çekmiyor...

7. Sakin olun, onlar sadece at!

7. Sakin olun, onlar sadece at!

8. "Sen buralarda nirden geldin?"

8. "Sen buralarda nirden geldin?"

9. Burada aslında kertenkele var. Hem de iki tane. Üstelik hiç yılan yok.

9. Burada aslında kertenkele var. Hem de iki tane. Üstelik hiç yılan yok.

10. Köpeğin tasması olduğunu fark ettiğinizde her şey düzelecek.

10. Köpeğin tasması olduğunu fark ettiğinizde her şey düzelecek.

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