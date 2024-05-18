Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Şanssız bir olay yaşadığınız günler illaki olmuştur. Küçük gibi görünse bile o şanssızlık gününüzü mahvetmeye yeter. Bu kez birbirinden şanssız insanların yaşadıkları tatsız olayları sizin için derledik.
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Buradaki şanssızlığı anlatmak için pek de söze gerek yok gibi.
Ferrasiyle nehire uçan adam.
"Karabiberi yanlış yönde çevirdiğimi sanıyordum."
"Park etmek bazen zor olabiliyor."
"İşe geldim. Tam arabamdan çıktığım an kuş tarafından vuruldum."
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"Bunu yemek için can atıyordum."
"Penceremi açtım ve anında düştü."
"Babaannemin cenazesinden önce bir anaokulu mezuniyeti vardı."
Makyaj malzemelerimi valizin içerisine koymuştum.
"Sadece çirkinsen girebileceğin bir sosyal medya grubuna alındım."
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Bu kadar da şanssızlık olmaz!
"Fıstığın içinden resmen larva çıktı"
Başka birileri için daha şanssız bir gün oluyor gibi...
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