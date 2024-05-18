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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.05.2024 - 13:01

Şanssız bir olay yaşadığınız günler illaki olmuştur. Küçük gibi görünse bile o şanssızlık gününüzü mahvetmeye yeter. Bu kez birbirinden şanssız insanların yaşadıkları tatsız olayları sizin için derledik.

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Buradaki şanssızlığı anlatmak için pek de söze gerek yok gibi.

Buradaki şanssızlığı anlatmak için pek de söze gerek yok gibi.

Ferrasiyle nehire uçan adam.

Ferrasiyle nehire uçan adam.

"Karabiberi yanlış yönde çevirdiğimi sanıyordum."

"Karabiberi yanlış yönde çevirdiğimi sanıyordum."

"Park etmek bazen zor olabiliyor."

"Park etmek bazen zor olabiliyor."

Herhalde geri vitese almayı unutmuş birileri.

"İşe geldim. Tam arabamdan çıktığım an kuş tarafından vuruldum."

"İşe geldim. Tam arabamdan çıktığım an kuş tarafından vuruldum."
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"Bunu yemek için can atıyordum."

"Bunu yemek için can atıyordum."

"Penceremi açtım ve anında düştü."

"Penceremi açtım ve anında düştü."

"Babaannemin cenazesinden önce bir anaokulu mezuniyeti vardı."

"Babaannemin cenazesinden önce bir anaokulu mezuniyeti vardı."

Başardın!

Makyaj malzemelerimi valizin içerisine koymuştum.

Makyaj malzemelerimi valizin içerisine koymuştum.

"Sadece çirkinsen girebileceğin bir sosyal medya grubuna alındım."

"Sadece çirkinsen girebileceğin bir sosyal medya grubuna alındım."
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Bu kadar da şanssızlık olmaz!

Bu kadar da şanssızlık olmaz!

"Fıstığın içinden resmen larva çıktı"

"Fıstığın içinden resmen larva çıktı"

Başka birileri için daha şanssız bir gün oluyor gibi...

Başka birileri için daha şanssız bir gün oluyor gibi...

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