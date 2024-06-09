Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Her Sene Aynı Senaryo: Üniversite Sınavına Geç Kalanlar Tartışma Yarattı!

Her Sene Aynı Senaryo: Üniversite Sınavına Geç Kalanlar Tartışma Yarattı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 09:00

YKS 2024'ün TYT oturumu tamamlandı. Üniversite adayları, 9 Haziran Pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarına girecek. Fakat her sene olduğu gibi bu sene de üniversite sınavına geç kalanlar gündemimizdeydi. Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenciler ise sosyal medyada tartışma yarattı. 

Sınava geç kalan öğrenciler, içeri alınmalı mı, alınmamalı mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Milyonlarca üniversite adayının katıldığı üniversite sınavlarının ilk oturumu gerçekleşti.

Milyonlarca üniversite adayının katıldığı üniversite sınavlarının ilk oturumu gerçekleşti.

Toplamda 3 farklı oturumun yapıldığı üniversite sınavlarında, Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 8 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Öğrenciler, 9 Haziran Pazar günü ise hem AYT hem de YDT sınavlarında ter dökecek.

Her sene olduğu gibi bu sene de sınava geç kalanlar gündemdeydi.

Her sene olduğu gibi bu sene de sınava geç kalanlar gündemdeydi.

Yurdumuzun dört bir yanında düzenlenen üniversite sınavlarına kimi adaylar geç kaldı. Okula koşarak yetişenler de vardı, yetişemeyenler de.

Kimisi zorlu yollardan geçerek üniversite sınavına yetişirken kimisi de geç kaldığı için sınava giremedi.

Kimisi zorlu yollardan geçerek üniversite sınavına yetişirken kimisi de geç kaldığı için sınava giremedi.

Geç kalıp sınava giremeyenler, yaşadıkları talihsiz olaylar yüzünden sınava geç kalanlar ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Kimliğini mazgala düşürdüğü için sınava alınmayan bir öğrenciyi destekleyen de vardı, tam tersi görüşte olan da;

Kimliğini mazgala düşürdüğü için sınava alınmayan bir öğrenciyi destekleyen de vardı, tam tersi görüşte olan da;
twitter.com

Öte yandan sınava geç kaldığı için okulun önünde gözyaşlarına boğulan adaylar için bazı öneriler yapıldı.

Öte yandan sınava geç kaldığı için okulun önünde gözyaşlarına boğulan adaylar için bazı öneriler yapıldı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sınava geç kalan öğrencilerin farklı sebepleri olduğunu düşünenler de vardı.

Sınava geç kalan öğrencilerin farklı sebepleri olduğunu düşünenler de vardı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın