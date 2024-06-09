Her Sene Aynı Senaryo: Üniversite Sınavına Geç Kalanlar Tartışma Yarattı!
Her Sene Aynı Senaryo: Üniversite Sınavına Geç Kalanlar Tartışma Yarattı!
YKS 2024'ün TYT oturumu tamamlandı. Üniversite adayları, 9 Haziran Pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarına girecek. Fakat her sene olduğu gibi bu sene de üniversite sınavına geç kalanlar gündemimizdeydi. Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenciler ise sosyal medyada tartışma yarattı.
Sınava geç kalan öğrenciler, içeri alınmalı mı, alınmamalı mı?
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Milyonlarca üniversite adayının katıldığı üniversite sınavlarının ilk oturumu gerçekleşti.
Her sene olduğu gibi bu sene de sınava geç kalanlar gündemdeydi.
Kimisi zorlu yollardan geçerek üniversite sınavına yetişirken kimisi de geç kaldığı için sınava giremedi.
Kimliğini mazgala düşürdüğü için sınava alınmayan bir öğrenciyi destekleyen de vardı, tam tersi görüşte olan da;
Öte yandan sınava geç kaldığı için okulun önünde gözyaşlarına boğulan adaylar için bazı öneriler yapıldı.
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Sınava geç kalan öğrencilerin farklı sebepleri olduğunu düşünenler de vardı.
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