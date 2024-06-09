Her Sene Aynı Senaryo: Üniversite Sınavına Geç Kalanlar Tartışma Yarattı!

YKS 2024'ün TYT oturumu tamamlandı. Üniversite adayları, 9 Haziran Pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarına girecek. Fakat her sene olduğu gibi bu sene de üniversite sınavına geç kalanlar gündemimizdeydi. Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenciler ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Sınava geç kalan öğrenciler, içeri alınmalı mı, alınmamalı mı?