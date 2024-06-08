YKS TYT A-B-C Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı osym.gov.tr Adresinde! 2024 TYT Soru ve Cevapları Açıklandı mı?

YKS 2024'ün TYT oturumunun tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Bu noktada ÖSYM'nin osym.gov.tr adresi yoğun ilgi görüyor. TYT oturumuna katılan adaylar merakla soru ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki YKS 2024 TYT A-B-C soru ve cevapları PDF yayımlandı mı? İşte son dakika gelişmeler...