Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
YKS TYT A-B-C Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı osym.gov.tr Adresinde! 2024 TYT Soru ve Cevapları Açıklandı mı?

YKS TYT A-B-C Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı osym.gov.tr Adresinde! 2024 TYT Soru ve Cevapları Açıklandı mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 17:53

YKS 2024'ün TYT oturumunun tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Bu noktada ÖSYM'nin osym.gov.tr adresi yoğun ilgi görüyor. TYT oturumuna katılan adaylar merakla soru ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki YKS 2024 TYT A-B-C soru ve cevapları PDF yayımlandı mı? İşte son dakika gelişmeler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

YKS 2024 TYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Hakkında Araştırmalar Hız Kazandı.

YKS 2024 TYT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Hakkında Araştırmalar Hız Kazandı.
kamudanhabernet.teimg.com

Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanacak YKS oturumlarının ilk etabı tamamlandı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi Günü Tamamlandı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi Günü Tamamlandı.

Adaylar bir yandan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını beklerken bir yandan da ÖSYM'den gelecen son dakika duyuruları takip ediyor.

TYT Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

TYT Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

ÖSYM tarafından konuya ilişkin henüz bir duyuru yapılmazken, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının osym.gov.tr adresinden yayımlanması bekleniyor.

YKS 2024 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS 2024 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adaylar tüm soru ve cevaplara ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilecek. Öte yandan ÖSYM YKS sonuç tarihini paylaştı. ÖSYM 2024 sınav takviminde yer alan bilgiye göre adaylar 17 Temmuz itibariyle sonuçlarına erişebilecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın