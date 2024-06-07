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YKS 2024 Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Net Kaç Puan? 20,30,40,50 Net...

YKS 2024 Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Net Kaç Puan? 20,30,40,50 Net...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 18:50

3 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı 2024 YKS için geri sayım devam ediyor. TYT oturumu 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT oturumları ise 9 Haziran Pazar günü uygulanacak. Adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken bir çok soru da gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki 2024 YKS sıralama ve puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç net kaç puan? OBS YKS'ye eklenecek mi? İşte 2024 YKS hakkında bilgiler...

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YKS'ye Kaç Kişi Girecek?

YKS'ye Kaç Kişi Girecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) az bir süre kaldı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy bu yıl YKS'ye 3 milyon 36 bin 935 adayın başvurduğunu açıkladı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy bu yıl YKS'ye 3 milyon 36 bin 935 adayın başvurduğunu açıkladı.

Ersoy, ''8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.'' dedi.

Adayların merak ettiği YKS puan hesaplama işlemlerine de YKS kılavuzunda detaylıca yer verildi.

Adayların merak ettiği YKS puan hesaplama işlemlerine de YKS kılavuzunda detaylıca yer verildi.

YKS 2024 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS 2024 kılavuzunda yer alan bilgiye göre; sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, testlerden her

biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek: 

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

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AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak.

AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak.

Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacak. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacak. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacak. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) 4.1. OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacak.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacak. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacak.

Haziran ayı içerisinde aktarılacak.

Haziran ayı içerisinde aktarılacak.

Son sınıftaki adayların 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacak. 

Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır.

ÖSYM Uyardı, Adaylar Dikkat!

ÖSYM Uyardı, Adaylar Dikkat!

Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecek. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. 

Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.

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Mutlaka Kontrol Edin!

Mutlaka Kontrol Edin!

KKTC okulları için 2024-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacak. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacak. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu

bilgilerini ayrıca ÖSYM'nin internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacak. Süre tamamlandıktan sonra

gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacak.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacak. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacak. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacak.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de, Tablo 3C’de ve Tablo 3D’de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecek.

İlgili Ortaöğretim Kurumuna 30.03.2012 Tarihinden Sonra Kayıt Olan Adaylar İçin Tablo 3A ve Tablo 3B.1 Kapsamında Ek Puan Hesaplanmayacak.

İlgili Ortaöğretim Kurumuna 30.03.2012 Tarihinden Sonra Kayıt Olan Adaylar İçin Tablo 3A ve Tablo 3B.1 Kapsamında Ek Puan Hesaplanmayacak.

Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacak.

2023-YKS Puanları ile Bir Yükseköğretim Programına Yerleştirilen Buraya!

2023-YKS Puanları ile Bir Yükseköğretim Programına Yerleştirilen Buraya!

2023-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen (kayıt olsun veya olmasın) veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2024-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecek.

YÖKSİS'ten Alabilirsiniz

YÖKSİS'ten Alabilirsiniz

2023-YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayıları yarıya düşürülecek.

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O Tarihi Kaçırmayın!

O Tarihi Kaçırmayın!

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2023-YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da 2023 kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde; Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir.

ÖSYM'ye Dilekçe/Belge Gönderilmesi Gerekiyor!

ÖSYM'ye Dilekçe/Belge Gönderilmesi Gerekiyor!

Bu karar gereği; 2023-YKS için lise son sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup 2023-YKS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2024-YKS’ye başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecek. Bu durumdaki adayların MEB e-okuldaki bilgileri dikkate alınacağından adayların ayrıca ÖSYM’ye dilekçe/belge göndermesi gerekmemektedir.

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