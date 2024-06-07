YKS 2024 Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Net Kaç Puan? 20,30,40,50 Net...

YKS 2024 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS 2024 kılavuzunda yer alan bilgiye göre; sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, testlerden her

biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.