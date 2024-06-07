YKS 2024 Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Net Kaç Puan? 20,30,40,50 Net...
YKS 2024 Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Net Kaç Puan? 20,30,40,50 Net...
3 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı 2024 YKS için geri sayım devam ediyor. TYT oturumu 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT oturumları ise 9 Haziran Pazar günü uygulanacak. Adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken bir çok soru da gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki 2024 YKS sıralama ve puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç net kaç puan? OBS YKS'ye eklenecek mi? İşte 2024 YKS hakkında bilgiler...
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YKS'ye Kaç Kişi Girecek?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy bu yıl YKS'ye 3 milyon 36 bin 935 adayın başvurduğunu açıkladı.
Adayların merak ettiği YKS puan hesaplama işlemlerine de YKS kılavuzunda detaylıca yer verildi.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.
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AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak.
A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak.
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek.
Haziran ayı içerisinde aktarılacak.
ÖSYM Uyardı, Adaylar Dikkat!
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YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?
İlgili Ortaöğretim Kurumuna 30.03.2012 Tarihinden Sonra Kayıt Olan Adaylar İçin Tablo 3A ve Tablo 3B.1 Kapsamında Ek Puan Hesaplanmayacak.
2023-YKS Puanları ile Bir Yükseköğretim Programına Yerleştirilen Buraya!
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