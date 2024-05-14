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YKS Ne Zaman? YKS Giriş Belgesi Yayımlandı mı? İşte 2024 TYT, AYT ve YDT Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

YKS Ne Zaman? YKS Giriş Belgesi Yayımlandı mı? İşte 2024 TYT, AYT ve YDT Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

ÖSYM yks
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 12:00

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek üzere başvurduğu YKS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 3 oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki, YKS ne zaman? Üniversite sınavında hangi testten kaç soru çıkıyor? YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 

İşte, detaylar...

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Bu yıl 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı!

Bu yıl 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. En çok adayın Anadolu liselerinden olduğu sınava ilk kez gireceklerin sayısının ise 1 milyon 404 bin olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Ersoy, '798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda' diyerek sınav öncesi önemli verileri kamuoyula paylaştı.

YKS Ne Zaman?

YKS Ne Zaman?

Başvuruları Şubat ayında tamamlanan YKS, üç oturumdan oluşuyor. Milyonlarca genç önce TYT daha sonra AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yükseköğretim hayatları için sınava girecek. 

  • İlk aşama olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınav 165 dakika sürecek. 

  • Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek AYT, 180 dakika sürecek. 

  • Yabancı Dil Testi (YDT) de 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek. YDT, 120 dakika sürecek.

YKS Soru Sayıları: TYT ve AYT'de Kaç Soru Var?

YKS Soru Sayıları: TYT ve AYT'de Kaç Soru Var?

Tüm adayların girmesi zorunlu olan ilk aşama TYT'de 4 test, 120 soru yer alıyor. 

TYT Soru Dağılımı: 

  • Türkçe 40 soru, 

  • Sosyal Bilimler Testi ( Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe 5) 20 soru, 

  • Temel Matematik Testi 40 soru, 

  • Fen Bilimleri Testi ( Fizik 7, Kimya 7, Biyoloj 6 ) 20 bulunuyor. 

AYT Soru Dağılımı 

  • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testi: 40 soru

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

Tari-1: 10 soru

Coğrafya-1: 6 soru

  • Sosyal Bilimler 2 Testi: 40 soru 

Tari-2: 11 soru

Coğrafya-2: 11 soru

Felsefe Grubu: 12 soru

Din Kültürü: 6 soru 

  • Matematik Testi: 40 soru

  • Fen Bilimleri Testi: 40 soru 

Fizik: 14 soru

Kimya: 13 soru

Biyoloji: 13 soru

Alan Yeterlilik Sınavı'nda (AYT) da 4 test, 160 sorudan oluşuyor.

YKS Sınav Giriş Belgesi Yayımlandı mı? YKS 'Sınav Giriş Belgesi' Nereden Alınır?

YKS Sınav Giriş Belgesi Yayımlandı mı? YKS 'Sınav Giriş Belgesi' Nereden Alınır?

Milyonlarca aday, Sınava Giriş Belgelerine, T.C. Kimlik Numarası ve AİS şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayacak. 

Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre üniversite sınavının sonuçlarının, 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması planlıyor.

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