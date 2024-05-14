YKS Ne Zaman? YKS Giriş Belgesi Yayımlandı mı? İşte 2024 TYT, AYT ve YDT Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
YKS Ne Zaman? YKS Giriş Belgesi Yayımlandı mı? İşte 2024 TYT, AYT ve YDT Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek üzere başvurduğu YKS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 3 oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki, YKS ne zaman? Üniversite sınavında hangi testten kaç soru çıkıyor? YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
İşte, detaylar...
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Bu yıl 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı!
YKS Ne Zaman?
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