YKS Ne Zaman? YKS Giriş Belgesi Yayımlandı mı? İşte 2024 TYT, AYT ve YDT Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. En çok adayın Anadolu liselerinden olduğu sınava ilk kez gireceklerin sayısının ise 1 milyon 404 bin olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Ersoy, '798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda' diyerek sınav öncesi önemli verileri kamuoyula paylaştı.