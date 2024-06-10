Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç: Ünlülerin Yaşlarını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç: Ünlülerin Yaşlarını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 23:37 Son Güncelleme: 10.06.2024 - 23:38

Yılların deneyimli şarkıcılarından son dönemin en popüler oyuncularına kadar birçok ünlü ismin yaşları merak konusu olmaya devam ediyor. Kimi müzik dünyasına kattığı eserlerle, kimi sinema ve dizi projeleriyle adından sıkça söz ettiren bu ünlüler, farklı alanlardaki başarılarıyla hayranlarının takdirini kazanıyor. İşte ünlülerin sizler için derlediğimiz yaşları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sibel Can

Sibel Can

1 Ağustos 1970 (53 yaşında)

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

12 Ekim 1974 (49 yaşında)

Murat Boz

Murat Boz

7 Mart 1980 (44 yaşında)

Burak Özçivit

Burak Özçivit

24 Aralık 1984 (39 yaşında)

Hande Erçel

Hande Erçel

24 Kasım 1993 (30)

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

22 Ocak 1985 (39)

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

4 Haziran 1986 (38)

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy

2 Ekim 1976 (47 yaşında)

Hadise

Hadise

22 Ekim 1985 (38)

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

30 Temmuz 1982 (41)

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ezgi Mola

Ezgi Mola

29 Mart 1983 (41)

Elçin Sangu

Elçin Sangu

13 Ağustos 1985 (38)

Mine Tugay

Mine Tugay

28 Temmuz 1978 (45 yaşında)

Hazal Kaya

Hazal Kaya

1 Ekim 1990 (33 yaşında)

Demet Akalın

Demet Akalın

23 Nisan 1972 (52 yaşında)

İçeriğin Devamı Aşağıda

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

26 Mart 1976 (48 yaşında)

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

12 Ağustos 1983 (40)

Barış Arduç

Barış Arduç

9 Ekim 1987 (36)

Murat Yıldırım

Murat Yıldırım

13 Nisan 1979 (45 yaşında)

İrem Sak

İrem Sak

9 Şubat 1986 (38 yaşında)

İçeriğin Devamı Aşağıda

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

1 Ocak 1952 (72 yaşında)

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

29 Mayıs 1969 (55 yaşında)

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

16 Şubat 1970 (54 yaşında)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ezgi

En genç olan Hande Erçel, 30 yaşında. Diğerlerinin bayaa bir yaşı ilerlemiş