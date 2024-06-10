Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç: Ünlülerin Yaşlarını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç: Ünlülerin Yaşlarını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Yılların deneyimli şarkıcılarından son dönemin en popüler oyuncularına kadar birçok ünlü ismin yaşları merak konusu olmaya devam ediyor. Kimi müzik dünyasına kattığı eserlerle, kimi sinema ve dizi projeleriyle adından sıkça söz ettiren bu ünlüler, farklı alanlardaki başarılarıyla hayranlarının takdirini kazanıyor. İşte ünlülerin sizler için derlediğimiz yaşları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sibel Can
Ebru Gündeş
Murat Boz
Burak Özçivit
Hande Erçel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yasemin Özilhan
Fahriye Evcen
Burcu Esmersoy
Hadise
Nesrin Cavadzade
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ezgi Mola
Elçin Sangu
Mine Tugay
Hazal Kaya
Demet Akalın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nurgül Yeşilçay
Meryem Uzerli
Barış Arduç
Murat Yıldırım
İrem Sak
İçeriğin Devamı Aşağıda
İbrahim Tatlıses
Acun Ilıcalı
Serdar Ortaç
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
En genç olan Hande Erçel, 30 yaşında. Diğerlerinin bayaa bir yaşı ilerlemiş