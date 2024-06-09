Eşinin 'Tek Başına Bir Aile Gibi' Davrandığını Söyleyen Kadının İtirafı Yüreğinizi Dağlayacak

Sosyal medyada yürekleri dağlayan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. İlgisiz olduğunu söylediği kocasının davranışlarını anlatan kadının sözleri, içimize dokundu. Bu sözler her ne kadar bizleri derinden etkilese de, pek çok kişi bu duruma benzer olaylar yaşadığını aktardı.

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