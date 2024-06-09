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Eşinin 'Tek Başına Bir Aile Gibi' Davrandığını Söyleyen Kadının İtirafı Yüreğinizi Dağlayacak

Eşinin 'Tek Başına Bir Aile Gibi' Davrandığını Söyleyen Kadının İtirafı Yüreğinizi Dağlayacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 15:36

Sosyal medyada yürekleri dağlayan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. İlgisiz olduğunu söylediği kocasının davranışlarını anlatan kadının sözleri, içimize dokundu. Bu sözler her ne kadar bizleri derinden etkilese de, pek çok kişi bu duruma benzer olaylar yaşadığını aktardı.

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Aile kurmak, aile olmak aslında büyük mesuliyet.

Aile kurmak, aile olmak aslında büyük mesuliyet.

Herhangi bir ilişki içerisinde, partnerinize karşı sorumluluklarınız olsa da durum evlendiğinde bir hayli değişiyor. Artık o kişi, hayatınızın ayrılmaz bir parçası, hayat arkadaşınız haline geliyor.

Haliyle sorumluluklar da artıyor.

Bir de işin içine çocuk girince tamam! Bu kez hem eşinize karşı sorumlu hem de dünyaya getirdiğiniz o masum cana karşı sorumlusunuz.

Bir de işin içine çocuk girince tamam! Bu kez hem eşinize karşı sorumlu hem de dünyaya getirdiğiniz o masum cana karşı sorumlusunuz.

Her ne kadar içerisinde yaşadığımız zalim dünyada bunun örneklerini göremesek de...

Sosyal medyada insanı sinirden deli eden, "bu kadar da olmaz" dedirten itiraflara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada insanı sinirden deli eden, "bu kadar da olmaz" dedirten itiraflara bir yenisi daha eklendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı kadın, kendisini aile danışmanı olarak tanıtan bir Instagram kullanıcısına, itirafta bulundu.

Kadın, eşinin hiçbir şey yapmaya gönlü olmadığını, sürekli homurdandığını ve nihayetinde bağırdığını söyledi.

Kadın, eşinin hiçbir şey yapmaya gönlü olmadığını, sürekli homurdandığını ve nihayetinde bağırdığını söyledi.

"Onu kızdırmamaya çalışıyoruz" diyen kadının en can alıcı cümlesi ise hiç şüphesiz "Çocuklar ve ben ayrı bir aile, o tek başına bir aile gibi" cümlesi oldu.

"Onu kızdırmamaya çalışıyoruz" diyen kadının en can alıcı cümlesi ise hiç şüphesiz "Çocuklar ve ben ayrı bir aile, o tek başına bir aile gibi" cümlesi oldu.
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Sosyal medya kullanıcılarından ise yorumlar gecikmedi;

Sosyal medya kullanıcılarından ise yorumlar gecikmedi;
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"Hislerimi söylemem onun tadını kaçırıyor."

"Hislerimi söylemem onun tadını kaçırıyor."
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