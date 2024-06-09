Eşinin 'Tek Başına Bir Aile Gibi' Davrandığını Söyleyen Kadının İtirafı Yüreğinizi Dağlayacak
Eşinin 'Tek Başına Bir Aile Gibi' Davrandığını Söyleyen Kadının İtirafı Yüreğinizi Dağlayacak
Sosyal medyada yürekleri dağlayan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. İlgisiz olduğunu söylediği kocasının davranışlarını anlatan kadının sözleri, içimize dokundu. Bu sözler her ne kadar bizleri derinden etkilese de, pek çok kişi bu duruma benzer olaylar yaşadığını aktardı.
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Aile kurmak, aile olmak aslında büyük mesuliyet.
Bir de işin içine çocuk girince tamam! Bu kez hem eşinize karşı sorumlu hem de dünyaya getirdiğiniz o masum cana karşı sorumlusunuz.
Sosyal medyada insanı sinirden deli eden, "bu kadar da olmaz" dedirten itiraflara bir yenisi daha eklendi.
Kadın, eşinin hiçbir şey yapmaya gönlü olmadığını, sürekli homurdandığını ve nihayetinde bağırdığını söyledi.
"Onu kızdırmamaya çalışıyoruz" diyen kadının en can alıcı cümlesi ise hiç şüphesiz "Çocuklar ve ben ayrı bir aile, o tek başına bir aile gibi" cümlesi oldu.
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Sosyal medya kullanıcılarından ise yorumlar gecikmedi;
"Hislerimi söylemem onun tadını kaçırıyor."
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