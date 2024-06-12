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Survivor All Star'ın İstanbul Finalinde Kurulan Basit Parkur Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı!

Survivor All Star'ın İstanbul Finalinde Kurulan Basit Parkur Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı!

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 23:25

Survivor All Star'ın yarı finali için İstanbul'da kurulan parkur basitliğiyle gündem oldu. Çocuk oyuncağı gibi görülen parkur goygoy etkisi yarattı!

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Bir sezonun daha sonuna geldiğimiz Survivor'da bu akşam canlı yayında İstanbul'da yarı final oyunları oynanıyor.

Bir sezonun daha sonuna geldiğimiz Survivor'da bu akşam canlı yayında İstanbul'da yarı final oyunları oynanıyor.

Bu sebeple de canlı yayında yarışmacıların yarışması için bir parkur kuruldu. Ancak parkurun son derece basit olması goygoycuların diline düştü.

Bu sebeple de canlı yayında yarışmacıların yarışması için bir parkur kuruldu. Ancak parkurun son derece basit olması goygoycuların diline düştü.

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