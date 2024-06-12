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Survivor'da Eski Şampiyonların Pozunu Kendine Totem Yapıp Aynı Pozu Veren Batuhan Dillere Düştü!

Survivor'da Eski Şampiyonların Pozunu Kendine Totem Yapıp Aynı Pozu Veren Batuhan Dillere Düştü!

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 22:37

Survivor'da finalist olmayı garantileyen ilk isim olan Batuhan, önceki yıllarda şampiyonların verdiği pozun aynısını vermeye devam ediyor. Pozu kendine totem yapan Batuhan'ın bu hali sosyal medyanın diline düştü.

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Aylardır süren kıyasıya mücadelenin ardından Survivor'da büyük finale yalnızca bir gün kaldı.

Aylardır süren kıyasıya mücadelenin ardından Survivor'da büyük finale yalnızca bir gün kaldı.

Bitmez denilen sezonda sona gelindi ve İstanbul finali için ilk bileti kapan isim de Batuhan oldu.

Bitmez denilen sezonda sona gelindi ve İstanbul finali için ilk bileti kapan isim de Batuhan oldu.

Final biletini almasıyla birlikte tam bir Survivor gurmesi olan Batuhan'ın önceki şampiyonların yaptığı hareketle poz vermesi dikkat çekti.

O andan itibaren de çekildiği her fotoğrafa dikkatle bakarsanız elini aynı şekilde görebilirsiniz.

O andan itibaren de çekildiği her fotoğrafa dikkatle bakarsanız elini aynı şekilde görebilirsiniz.

Batuhan'ın şampiyonluk totemi bu sebeple dillere düştü!

Batuhan'ın şampiyonluk totemi bu sebeple dillere düştü!
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