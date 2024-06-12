Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın En Başından Beri Giray'la İş Birliği İçinde Olduğu İddiası Kafaları Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın En Başından Beri Giray'la İş Birliği İçinde Olduğu İddiası Kafaları Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti'nde Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran bir sezon finali daha geride kaldı. Finalde mükemmel erkek sandığımız Giray'ın kötü çıkması şokuyla karşılaşınca adeta yıkılmıştık. Giray'ın yapacağı kötülükleri ve nedenini düşünürken ortaya atılan iddia iyice kafalarımızı karıştırdı!
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Adı Kızılcık Şerbeti olmasa mutlaka "Kaos" olur diye düşündüğümüz biricik dizimiz olay üstüne olay yaşanan bölümüyle sezona veda etti.
Hangi olay daha çok tetikledi bizi bilemiyoruz ama Giray'ın muhteşem erkek gerçekten yokmuş diye düşündürecek hamlesi ayrı bir üzmüştü.
Konuştuğu gizemli kadın kim, neyin intikamını alacak bilemiyoruz ama keşke böyle olmasaydı diye düşünmeden de edemiyoruz elbette.
Doğa masumken neden üzülsün değil mi arkadaşlar, siz de söyleyin lütfen!
Biz tam bunlar üzerine düşünürken Magazin Gözü Instagram hesabından ağızları açık bırakacak bir iddia ortaya atıldı.
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Ortalık karıştırmada bir dünya markası olan Nilay'ın, Giray'ın kardeşi olduğu ve gizemli kadının da onların anneleri olduğu teorisi uçuk gibi görünse de neden olmasın diye düşündürdü.
Feyza Civelek'in ileride Nilay karakterinin saçlarını açacağını söylemesi de bu iddiayı bir şekilde desteklese de Ünalların Giray ve Nilay'ın ailesine ne gibi bir kötülük yaptığına dair bir iddia henüz ortalıkta yok.
Belki de intikam alınacak kişiler Ünallar değil, Doğa ve ailesidir. Çünkü bu teoride intikam alma çabasının Doğa üzerinden olması, Kıvılcım'ın ailesinin yaptığı bir şey yüzünden olabilir fikrini akıllara getiriyor.
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bu nilay olmasa dizi yürümez ya masallah bütün sırları ortaya cikariyor😂😂😂😂
dizinin adı: adını Nilay koydum olsun
biz nerden bilelim?