Eski Survivor Yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan Özlem Dolu Survivor Açıklaması
Eski Survivor Yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan Özlem Dolu Survivor Açıklaması
Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı, o dönem Survivor'ın en konuşulan ismi olurken yıllar sonra yarışma hakkına açıklamada bulunup özlediğini itiraf etti.
KAYNAK: Aramızda Kalmasınİşİ
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk olarak Survivor 2020'de izlediğimiz Barış Murat Yağcı, o senenin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmuştu.
Cemal Can Canseven ile beraber final koltuğuna oturan Barış Murat Yağcı, 2. olarak yarışmayı tamamlarken, bir sonraki Survivor serüveni 2022'de olmuştu.
Survivor 2022 All Star'da yaşadığı sakatlığın ardından 17. olarak adadan ayrılan Yağcı'nın bir daha ne zaman Survivor'a katılacağı merak edilirken, katıldığı bir etkinlikte yarışmaya dair soruları yanıtladı.
"Yarışmayı izlerken özlüyorum" açıklamasında bulunan Yağcı, ayrıca "Keşke içinde olsaydım diyorum" sözleriyle gelecek sezon Survivor'a katılabileceğinin sinyallerini verdi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın