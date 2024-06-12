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Eski Survivor Yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan Özlem Dolu Survivor Açıklaması

Eski Survivor Yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan Özlem Dolu Survivor Açıklaması

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 16:51

Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı, o dönem Survivor'ın en konuşulan ismi olurken yıllar sonra yarışma hakkına açıklamada bulunup özlediğini itiraf etti.

KAYNAK: Aramızda Kalmasınİşİ

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İlk olarak Survivor 2020'de izlediğimiz Barış Murat Yağcı, o senenin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmuştu.

İlk olarak Survivor 2020'de izlediğimiz Barış Murat Yağcı, o senenin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmuştu.

Cemal Can Canseven ile beraber final koltuğuna oturan Barış Murat Yağcı, 2. olarak yarışmayı tamamlarken, bir sonraki Survivor serüveni 2022'de olmuştu.

Cemal Can Canseven ile beraber final koltuğuna oturan Barış Murat Yağcı, 2. olarak yarışmayı tamamlarken, bir sonraki Survivor serüveni 2022'de olmuştu.

Survivor 2022 All Star'da yaşadığı sakatlığın ardından 17. olarak adadan ayrılan Yağcı'nın bir daha ne zaman Survivor'a katılacağı merak edilirken, katıldığı bir etkinlikte yarışmaya dair soruları yanıtladı.

Survivor 2022 All Star'da yaşadığı sakatlığın ardından 17. olarak adadan ayrılan Yağcı'nın bir daha ne zaman Survivor'a katılacağı merak edilirken, katıldığı bir etkinlikte yarışmaya dair soruları yanıtladı.

"Yarışmayı izlerken özlüyorum" açıklamasında bulunan Yağcı, ayrıca "Keşke içinde olsaydım diyorum" sözleriyle gelecek sezon Survivor'a katılabileceğinin sinyallerini verdi.

"Yarışmayı izlerken özlüyorum" açıklamasında bulunan Yağcı, ayrıca "Keşke içinde olsaydım diyorum" sözleriyle gelecek sezon Survivor'a katılabileceğinin sinyallerini verdi.

İşte o anlar:

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