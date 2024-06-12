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Başrol Veda Ediyor: Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Ayrılık!

Başrol Veda Ediyor: Hudutsuz Sevda'da Şoke Eden Ayrılık!

Hudutsuz Sevda
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 15:36

NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda aldığı yüksek reytinglerle ikinci sezonu garantilerken, yeni sezona doğru kadrosunda oyuncu değişiklikleri olacağı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'nın başrol oyuncularından biri diziden ayrılıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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NOW ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, aldığı yüksek reytinglerle ikinci sezonu garantileyen yapımlar arasında yer almıştı.

NOW ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, aldığı yüksek reytinglerle ikinci sezonu garantileyen yapımlar arasında yer almıştı.

Enfes bir sezon finaliyle ekran arasına giren Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonunda neler olacağı merak konusu olurken, kadroda değişiklikler olacağı iddiaları doğru çıktı.

Enfes bir sezon finaliyle ekran arasına giren Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonunda neler olacağı merak konusu olurken, kadroda değişiklikler olacağı iddiaları doğru çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'nın başrollerinden biri yeni sezonda yer almayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'nın başrollerinden biri yeni sezonda yer almayacak.

O isim ise Rızvan Leto karakterine hayat veren Burak Sergen!

O isim ise Rızvan Leto karakterine hayat veren Burak Sergen!

Bakalım Rızvan Leto karakterinin diziye veda etmesiyle Hudutsuz Sevda'da hikâye nasıl ilerleyecek?

Bakalım Rızvan Leto karakterinin diziye veda etmesiyle Hudutsuz Sevda'da hikâye nasıl ilerleyecek?

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hadi bakalım dizi reklamlariniza başladık yine 😂😂