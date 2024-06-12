Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki Favori Yarışmacıları Açıkladı!
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'daki Favori Yarışmacıları Açıkladı!
Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalaycıoğlu, Survivor'daki favori yarışmacıları açıkladı.
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Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu.
Özellikle Yunus Emre'yle bir dargın bir barışık yaşadığı yakınlıkla dikkat çeken Aleyna, sporcu geçmişe sahip olmamasına rağmen finale adım adım ilerlerken son elenen yarışmacılardan oldu.
Son elenen isimlerden olan Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde şampiyon olmasını istediği isimleri açıklarken, katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda favorilerini saydı.
Survivor favorisi olarak Ogeday'ı işaret eden Aleyna, ayrıca Nefise ve Batuhan'ın da final koltuğuna oturabileceğini belirtti.
İşte Aleyna'nın o açıklaması:
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