Görüş Bildir
Haberler
TV
Yunus Emre Survivor'dan Elenmesinin Ardından Eşi Beria ile Havaalanında Kavuştu

Yunus Emre Survivor'dan Elenmesinin Ardından Eşi Beria ile Havaalanında Kavuştu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 09:28

Survivor All Star'da Yunus Emre finale sayılı günler kala elendi. Adadan dönüş yapan Yunus Emre, eşi Beria ile havaalanında kavuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'ın nefes kesen büyük finaline artık sayılı günler kaldı ve yarışmada kalan yarışmacı sayısı sadece beşe indi.

Survivor All Star'ın nefes kesen büyük finaline artık sayılı günler kaldı ve yarışmada kalan yarışmacı sayısı sadece beşe indi.

Son altıya kalan yarışmacılar arasında gerçekleşen düello, Seda ve Yunus Emre'nin kıyasıya mücadelesiyle heyecan doruğa çıktı. Ancak bu çekişmeli mücadelenin sonunda elenen isim, son derece yakın bir sonuçla Yunus Emre oldu.

Son altıya kalan yarışmacılar arasında gerçekleşen düello, Seda ve Yunus Emre'nin kıyasıya mücadelesiyle heyecan doruğa çıktı. Ancak bu çekişmeli mücadelenin sonunda elenen isim, son derece yakın bir sonuçla Yunus Emre oldu.

Yunus Emre'nin yarışmaya veda etmesiyle birlikte yarışmacı sayısı beşe düştü. Yunus Emre bu beklenmedik vedasının ardından İstanbul'a döndü.

Yunus Emre'nin yarışmaya veda etmesiyle birlikte yarışmacı sayısı beşe düştü. Yunus Emre bu beklenmedik vedasının ardından İstanbul'a döndü.

Eşi Beria ile havaalanında buluşan Yunus Emre'nin kavuşma anları kayda alındı. İşte o anlar...

Eşi Beria ile havaalanında buluşan Yunus Emre'nin kavuşma anları kayda alındı. İşte o anlar...

👇🏻

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın