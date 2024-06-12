Yunus Emre Survivor'dan Elenmesinin Ardından Eşi Beria ile Havaalanında Kavuştu
Yunus Emre Survivor'dan Elenmesinin Ardından Eşi Beria ile Havaalanında Kavuştu
Survivor All Star'da Yunus Emre finale sayılı günler kala elendi. Adadan dönüş yapan Yunus Emre, eşi Beria ile havaalanında kavuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ın nefes kesen büyük finaline artık sayılı günler kaldı ve yarışmada kalan yarışmacı sayısı sadece beşe indi.
Son altıya kalan yarışmacılar arasında gerçekleşen düello, Seda ve Yunus Emre'nin kıyasıya mücadelesiyle heyecan doruğa çıktı. Ancak bu çekişmeli mücadelenin sonunda elenen isim, son derece yakın bir sonuçla Yunus Emre oldu.
Yunus Emre'nin yarışmaya veda etmesiyle birlikte yarışmacı sayısı beşe düştü. Yunus Emre bu beklenmedik vedasının ardından İstanbul'a döndü.
Eşi Beria ile havaalanında buluşan Yunus Emre'nin kavuşma anları kayda alındı. İşte o anlar...
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın