Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Finalinin Yaşanacağı Parkurdan Görüntüler Geldi!

Survivor Finalinin Yaşanacağı Parkurdan Görüntüler Geldi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 14:59

Survivor All Star'ın İstanbul'da yaşanacak büyük finali için hazırlıklar başlarken, yarışın olacağı parkurdan görüntüler geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da artık yolun sonuna gelindi.

En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da artık yolun sonuna gelindi.

Büyük mücadelede Nefise ve Batuhan, İstanbul'daki ilk finalistler olurken, Atakan, Seda ve Ogeday arasındaki yarış devam ediyor.

Büyük mücadelede Nefise ve Batuhan, İstanbul'daki ilk finalistler olurken, Atakan, Seda ve Ogeday arasındaki yarış devam ediyor.

Büyük finalin İstanbul'da yapılacağı yarışmada final dörtlüsü çıkacakları düelloyla beraber heyecanlı anlar yaşatmaya hazırlanırken, İstanbul'daki hazırlıklardan ilk görüntüler geldi.

Büyük finalin İstanbul'da yapılacağı yarışmada final dörtlüsü çıkacakları düelloyla beraber heyecanlı anlar yaşatmaya hazırlanırken, İstanbul'daki hazırlıklardan ilk görüntüler geldi.

Canlı yayınlanacak finalde ayrıca izleyiciler de yer alırken, dört yarışmacı şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek.

Canlı yayınlanacak finalde ayrıca izleyiciler de yer alırken, dört yarışmacı şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek.

İşte final parkurundan görüntüler:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın