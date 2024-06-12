Survivor Finalinin Yaşanacağı Parkurdan Görüntüler Geldi!
Survivor Finalinin Yaşanacağı Parkurdan Görüntüler Geldi!
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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da artık yolun sonuna gelindi.
Büyük mücadelede Nefise ve Batuhan, İstanbul'daki ilk finalistler olurken, Atakan, Seda ve Ogeday arasındaki yarış devam ediyor.
Büyük finalin İstanbul'da yapılacağı yarışmada final dörtlüsü çıkacakları düelloyla beraber heyecanlı anlar yaşatmaya hazırlanırken, İstanbul'daki hazırlıklardan ilk görüntüler geldi.
Canlı yayınlanacak finalde ayrıca izleyiciler de yer alırken, dört yarışmacı şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek.
İşte final parkurundan görüntüler:
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