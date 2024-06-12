"Biraz Odun Galiba" Survivor Nefise, Yunan Yarışmacı Fanis'in İlgisizliğine Sitem Etti
"Biraz Odun Galiba" Survivor Nefise, Yunan Yarışmacı Fanis'in İlgisizliğine Sitem Etti
Survivor All Star yarışmacısı Nefise, Yunan takımında yer alan Fanis'e olan ilgisiyle sık sık gündem olurken, bu defa Fanis'e 'Odun' deyip aşkını yineleyerek karşılık bekledi.
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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'ın en şaşırtan olaylarından biri Nefise'nin Yunan yarışmacı Fanis'e aşık olması oldu.
Survivor Yunanistan'da yarışan Fanis'e olan duygularını sık sık dile getiren Nefise, henüz Fanis'ten bir geri dönüş alamazken, Yunan takımıyla olan son yarışta Nefise'nin çiçeklerle bezenmiş saçı dikkat çekti.
Fanis'in dikkatini çekmek için saçlarına çiçekler taktığını belirten Nefise, Fanis'in "Odun" olduğunu söylerken, ayrıca bir adım beklediğinin de altını çizdi.
İlk başlar şaka yaptığını ama şu an gerçekten Fanis'e aşık olduğunu söyleyen Nefise, "Aşık olduğum çocuğa" deyip, Fanis'ten adım atmasını beklediğini yineledi.
İşte o anlar:
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