Kısmetse Olur Çağrı Bu Kez de Nikahtan Kaçan Sevgilisiyle Yemek Programına Çıktı!
Kısmetse Olur Çağrı Bu Kez de Nikahtan Kaçan Sevgilisiyle Yemek Programına Çıktı!
Kısmetse Olur ilk sezonundan tanıdığımız Çağrı, ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane isimli yemek programına katıldı. Çağrı'nın durup durup bir yerlerden çıkması sosyal medyada goygoya neden oldu.
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Kısmetse Olur'un ilk sezonundan Çağrı'yı hatırladınız mı? Gerçi onu unutmak pek mümkün değil. Devamlı bir yerlerde çıkıp duruyor.
Kısmetse Olur finalinin ardından sosyal medyada ününü sürdürmeye çalışan Çağrı, bu kez de yemek programında karşımıza çıktı.
Çağrı en son bu videosu ile gündeme oturmuştu👇🏻
Bildiğimiz kadarıyla evli olmayan Çağrı'nın programda nikahtan kaçan sevgilisi ile diyaloğu çok konuşuldu. Sosyal medyada o anlar goygoy nedeni oldu.
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Çağrı ile özdeşleşen o söz...
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