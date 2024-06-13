Survivor'da Mıyız? Maaşını 6 Günde Bitiren Vatandaşa Omuz Sıvazlatan Tepkiler
Survivor'da Mıyız? Maaşını 6 Günde Bitiren Vatandaşa Omuz Sıvazlatan Tepkiler
Maaş günü gelen o kısa süreli mutluluk hissi sadece bir kaç günde yerini hüzne bırakıyor. Türkiye'de şu anda çalışan milyonlarca kişinin bu duyguyu yaşadığı konusunda hepimiz hemfikirizdir.
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Bir sosyal medya kullanıcısı da maaşını 6 günde bitirdiğini yazınca yalnız hissettirmeyen yorumlar geldi.
Kimi rekabete girdi,
Kimi 'Beterin beteri var' dedirtti.
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