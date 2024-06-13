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Teyzelerle Savaşa Girip Kaybedenler Buraya! BİM'e Gelen Kaktüs - Çiçek Bloklarını Kaçıranlara Alternatifler

etiket Teyzelerle Savaşa Girip Kaybedenler Buraya! BİM'e Gelen Kaktüs - Çiçek Bloklarını Kaçıranlara Alternatifler

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.06.2024 - 12:44

Son zamanlarda Bim, A101 ve Şok gibi zincir market aktüellerinde yer alan; bu marketlere gelen ürünler çok rağbet görüyor. Özellikle Lego benzeri birleştirilerek yapılan minik kaktüs ve çiçek blokları herkesin dilinde ve kapış kapış gidiyor. 

Bu içerik 13.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Daha önce BİM'e gelmiş olan kaktüs blokları bu Cuma yine geliyor.

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Bir önceki gelişinde kavgalar çıkmış bazı savaşlar kazanılmış ya da kaybedilmişti.

Bir önceki gelişinde kavgalar çıkmış bazı savaşlar kazanılmış ya da kaybedilmişti.

Belli ki bu gelişinde de bazı kavgalar yaşanacak.

Belli ki bu gelişinde de bazı kavgalar yaşanacak.
x.com

Yaşanmaması dileğiyle...

Olur da yetişemezseniz internetten satın alabileceğiniz tatlı mı tatlı alternatifler var.

Olur da yetişemezseniz internetten satın alabileceğiniz tatlı mı tatlı alternatifler var.

Bim'e gelen çiçek - kaktüs bloklarının alternatiflerine buradan bakabilirsiniz.

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