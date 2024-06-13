Teyzelerle Savaşa Girip Kaybedenler Buraya! BİM'e Gelen Kaktüs - Çiçek Bloklarını Kaçıranlara Alternatifler

Son zamanlarda Bim, A101 ve Şok gibi zincir market aktüellerinde yer alan; bu marketlere gelen ürünler çok rağbet görüyor. Özellikle Lego benzeri birleştirilerek yapılan minik kaktüs ve çiçek blokları herkesin dilinde ve kapış kapış gidiyor.

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