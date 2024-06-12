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A101 Aldın Aldın Kataloglarında Görmek İstediğimiz Xiaomi'nin En Sevilen Ürünleri

etiket A101 Aldın Aldın Kataloglarında Görmek İstediğimiz Xiaomi'nin En Sevilen Ürünleri

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
12.06.2024 - 14:54

Hepimizin hayalini kurduğu, evinde görmek istediği bir ürün var ve bazılarımız bu ürünler indirime girse diye bekliyoruz. Sizin de ihtiyacınız olan ürünler varsa Xiaomi'nin en sevilenlerini özellikleriyle birlikte derledik. 

Bu içerik 12.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bu içerik iş birliği içeriyor.

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Xiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı Baskül

Xiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı Baskül

Bu zarif beyaz akıllı tartı, 100 gramdan 150 kilograma kadar ölçüm yapabilme kapasitesine sahip. Kilo takibi için mükemmel bir seçenek olan bu cihaz, aynı zamanda sebze veya meyve tartısı olarak da kullanılabilir. Her bir kullanıcıyı otomatik olarak tanıma yeteneği ve 16 farklı profili saklama kapasitesi ile bu akıllı tartı, kullanıcı dostu bir araç.

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Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz (Xiaomi Türkiye Garantili)

Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Beyaz (Xiaomi Türkiye Garantili)

2,5 litrelik toz haznesi 6000 Pa emiş gücüyle evinizin yıldızı olacak.

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Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt

Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt

Xiaomi'nin Akıllı Hava Temizleyicisi 4 Kompakt modeli, kullanıcılarının beğenisini kazanmış durumda. Bu cihaz, yüksek performansı ve hassas sensörleri sayesinde özellikle alerjik rinit, astım ve sigara dumanı gibi hava kalitesini etkileyen faktörlerle mücadele edenler için etkili bir çözüm sunuyor. Kullanıcı dostu bir uygulama aracılığıyla kolaylıkla kontrol edilebilen bu hava temizleyici, filtrelerinin temininde yaşanan zorluklar ve yüksek maliyetler dışında tam not alıyor. Küçük mekanlar için ideal olan bu cihaz, büyük odalarda çalışırken bir miktar ses çıkarabiliyor.

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Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleme Cihazı

Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleme Cihazı

XIAOMI Mi Air Purifier 4 Lite Akıllı Hava Temizleyici, üç aşamalı filtreleme sistemi, zaman ayarlayıcı özelliği ve sessiz çalışma modu ile kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Bu üstün özellikler, cihazın kullanımını kolaylaştırırken aynı zamanda da etkin bir hava temizleme deneyimi sunar.

Üç kademeli filtre sistemi, hava kalitesini iyileştirmek için farklı türdeki partikülleri ve alerjenleri etkili bir şekilde filtreler. Bu, özellikle alerjisi olan kişiler için büyük bir avantaj sağlar. Zaman ayarlayıcısı özelliği sayesinde, cihazı belirli bir süre boyunca çalıştırmak için önceden programlayabilirsiniz. Bu, enerji tasarrufu sağlar ve cihazın ömrünü uzatır.

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Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Robot Süpürge ve Paspas

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Robot Süpürge ve Paspas

Xiaomi'nin üstün teknolojisiyle donatılmış Mi Robot Vacuum Mop 2 modeli, kullanıcılarından yüksek performansı sayesinde büyük beğeni topluyor. Bu cihaz, evinizi köşe bucak temizlemek için gelişmiş haritalama ve temizlik yeteneklerine sahip. Ayrıca, mop özelliği sayesinde ev işlerini kolaylaştırarak kullanıcılarına büyük bir rahatlık sağlıyor. Bu cihaz, ev temizliği konusunda yeni bir dönem başlatıyor ve kullanıcılarına daha rahat bir yaşam sunuyor.

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Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D Global Versiyon

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D Global Versiyon

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D Küresel Versiyon, etkileyici bir çekim gücü ve ileri düzey 3D haritalama teknolojisi ile dikkat çekiyor. Bu ürün, kullanıcılarının evcil hayvan tüylerini toplama ve halıları temizleme konusundaki beklentilerini başarıyla karşılıyor. Mop fonksiyonu her ne kadar tüm kullanıcıların beklentilerini tam anlamıyla karşılamasa da, genel temizlik performansı ürünün fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Bu robot süpürge, evinizi temizlerken size zaman kazandırıyor, aynı zamanda temizlik konusundaki yükünüzü de hafifletiyor. Üstün teknolojisi ve kullanıcı dostu özellikleri ile Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D, ev temizliği konusunda sizin en büyük yardımcınız olmaya aday.

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Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, bir şarjlı el süpürgesi olarak, kullanım kolaylığı ve etkileyici çekim gücü ile öne çıkıyor. Küçük boyutları, dar alanların ve araç içlerinin temizliği için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Genel anlamda bakıldığında, fiyat-performans oranı oldukça tatmin edici seviyede.

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Xiaomi G10 Dikey Süpürge

Xiaomi G10 Dikey Süpürge

Xiaomi G10 Dikey Süpürge, etkileyici çekiş gücü ve yüksek kaliteli HEPA filtresi ile kullanıcılarının beklentilerini karşılıyor. Özellikle evinde kedi besleyenler için mükemmel bir seçenek olan bu süpürge, kedi tüylerini ve ince tozları etkin bir şekilde temizleme yeteneğine sahip. Kullanıcılar, kablosuz kullanımının sunduğu özgürlüğü ve kolaylığı öne çıkarıyorlar. Xiaomi G10 Dikey Süpürge, daha küçük yaşam alanları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Hutt C6 Cam Silme Robotu

Hutt C6 Cam Silme Robotu

Hutt C6 Cam Silme Robotu, kullanıcılarının yüksek düzeyde memnuniyetini kazanmış bir ürün. Bu robot, su deposu, kablo boyu ve mikrofiber bezleri gibi özellikleriyle kullanıcılarının beklentilerini karşılıyor. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar için bu ürün mükemmel bir seçenek olabilir.

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Xiaomi Hava Nemlendirici 2

Xiaomi Hava Nemlendirici 2

Xiaomi Mi Smart Antibakteriyel Hava Nemlendirici, UVC anlık sterilizasyon sistemi ile donatılmış. Bu sistem, nemlendiricinin temiz ve sağlıklı bir buhar yaymasını sağlar ve nemlendirme işleminden önce sterilizasyon gerçekleştirir. Xiaomi Mi Smart Antibakteriyel Hava Nemlendirici, sürekli nemlendirme modunda çalıştığında, iç mekan nem seviyesini akıllıca düzenler ve bunu yaklaşık %60 seviyesinde tutar. Bu nemlendirici, 300 mL/saat buhar oranı ile geniş alanları nemlendirebilir. 4,5 litrelik su haznesi, bir kez doldurulduğunda, 12-15 saat boyunca sürekli nemlendirme sağlar.

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