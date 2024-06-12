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Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi İndirimde!

etiket Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
12.06.2024 - 12:02

Son zamanların en çok tercih edilen küçük ev aleti Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, size harika anlar yaşatmak için tasarlanmış. Kahve severlerin kalbini çoktan çalmış olan bu makine, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 12.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sıcak espressolardan soğuk buzlu kahvelere, ister sıcak ister soğuk olsun lezzetli ve tutarlı tatlar için tasarlanmış 20 farklı kahve tarifinin keyfini çıkarın

Sıcak espressolardan soğuk buzlu kahvelere, ister sıcak ister soğuk olsun lezzetli ve tutarlı tatlar için tasarlanmış 20 farklı kahve tarifinin keyfini çıkarın

Güçlü siklonik köpürtme teknolojisi, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar

Güçlü siklonik köpürtme teknolojisi, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar

%100 seramik öğütücüler ve zengin tat için 12 öğütme ayarı sunar.

Makine sesini önceki modellere göre %40 oranında azaltan patentli SilentBrew teknolojisi ile aromatik kahve demleme deneyiminin keyfini daha fazla çıkarabilirsiniz.

Makine sesini önceki modellere göre %40 oranında azaltan patentli SilentBrew teknolojisi ile aromatik kahve demleme deneyiminin keyfini daha fazla çıkarabilirsiniz.

Kahvenizin lezzetini, 12 öğütme ayarı ve 5 aroma gücü seçeneğine sahip %100 seramik öğütücüler içeren Philips Series 5500 ile artırın.

Kahvenin yoğunluğunu, demleme süresini ve süt miktarını ayarlayabilirsiniz.

Kahvenin yoğunluğunu, demleme süresini ve süt miktarını ayarlayabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş kolaylık için tercihlerinizi iki kullanıcı profilinden birine kaydedebilirsiniz.

Makineyi hızlı bir şekilde çalıştırarak anında kahve demlemeye olanak sağlayan QuickStart fonksiyonu ile beklemeden hazırlayabileceğiniz kahvelerin yıldızı olan Philips Tam otomatik Espresso makinesi evinizin en sevileni olacak.

Makineyi hızlı bir şekilde çalıştırarak anında kahve demlemeye olanak sağlayan QuickStart fonksiyonu ile beklemeden hazırlayabileceğiniz kahvelerin yıldızı olan Philips Tam otomatik Espresso makinesi evinizin en sevileni olacak.

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi 5500 serisi Tam Otomatik Espresso Makinesini Prime indiriminden yararlanarak buradan satın alabilirsiniz.

Prime üyeliği için buraya bakabilirsiniz.

Tüm Makineler için buraya bakabilirsiniz.

Diğer seçenekler için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumları: 

Silent Brew teknolojisi olduğu için aldım. Ayrıca yeni ürün bir alt modelini 2 yıldır kullanıyordum. Kötü değildi buna geçilir mi? benim için evet ve memnunum. Bir çok yenilik var ve kesinlikle ses çok azalmış.

Öncelikle satıcıya çok çok teşekkür ediyorum öyle güzel paketlenmiski pat pat ile harika aldığı para sonuna kadar helal olsun. Ürün için çok kararsız kaldık fakat iyiki bu modeli almışım türkçe menü olması çok iyi hemen denedik harika kahve yapıyor dışarıdan kahve almaya son

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