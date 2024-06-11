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2024’te Çokça Göreceğimiz Miu Miu ve Ray-Ban Güneş Gözlüğü Modelleri

etiket 2024’te Çokça Göreceğimiz Miu Miu ve Ray-Ban Güneş Gözlüğü Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 15:06

2024 yılı, güneş gözlükleri modasında Miu Miu ve Rayban'ın öne çıktığı bir yıl olacak. Bu iki marka, yenilikçi ve çarpıcı tasarımlarıyla gözlük trendlerini belirleyecek gibi duruyor. Miu Miu, feminen ve sofistike çizgileriyle dikkat çekerken, Rayban ise klasik ve zamansız modelleriyle her zaman olduğu gibi göz alıcı olacak. 2024'ün en popüler güneş gözlükleri arasında yer alacak bu modeller, stil sahibi bireylerin tercihi olacak. Gelin, hepsini birlikte inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Ray-Ban RB3734 0013R 56 Güneş Gözlüğü

1. Ray-Ban RB3734 0013R 56 Güneş Gözlüğü

Tamam, itiraf edelim: Ray-Ban güneş gözlükleri her zaman havalı olmuştur. Ama bu model, diğerlerinden biraz daha havalı. Fiyat biraz yüksek olabilir, biliyorum. Ama yatırımına değer. Bu güneş gözlükleri sizi sadece şık göstermekle kalmayacak, aynı zamanda gözlerini de yıllarca koruyacak. 

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2. Ray-Ban Rb 4314N 601/31 54 Kadın Güneş Gözlüğü

2. Ray-Ban Rb 4314N 601/31 54 Kadın Güneş Gözlüğü

Evet, evet biliyoruz... Klasik bir kedi gözü güneş gözlüğünden daha fazlası arıyorsunuz ve hem şık hem modern, hem de her kombinine uyum sağlayabilecek bir şey istiyorsunuz. O zaman Ray-Ban makasının bu gözlüğü tam size göre!

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3. Ray-Ban Rb2140 901 54 18 150 Wayfarer Unisex Güneş Gözlüğü

3. Ray-Ban Rb2140 901 54 18 150 Wayfarer Unisex Güneş Gözlüğü

Bir diğer klasik Ray-Ban tarzı ise Wayfarer'dır. Bu kare güneş gözlüğü, 1950'lerden beri popüler ve 2024'te de trend olmaya devam edecek. Wayfarer güneş gözlükleri, her türlü yüz şekline ve tarza uyacak çeşitli renklerde ve lenslerde gelir.

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4. Ray-Ban Rayban Güneş Gözlüğü RB4397 6678/82

4. Ray-Ban Rayban Güneş Gözlüğü RB4397 6678/82

Kahverengi çerçeve ve yeşil camıyla dikkat çeken bu gözlük, hem tarzına hem de göz sağlığına yatırım yapmak isteyenler için mükemmel bir seçim. Peki, bu güneş gözlükleri kimlere uyar? yüz hatlarını vurgulamak isteyenlere elbette. Kare çerçevesi, yüz hatlarını keskin ve çekici göstermeye yardımcı olur.

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5. Ray-Ban RB2299 954/51 52 Kadın Güneş Gözlüğü

5. Ray-Ban RB2299 954/51 52 Kadın Güneş Gözlüğü

Klasik ve şık bir güneş gözlüğü mü arıyorsunuz? O zaman Ray-Ban markasının bu modeline mutlaka bakmalısınız. Modern ve zarif bir görünüm sunan, geometrik hatlara sahip çerçevesi ile tarzını tamamlayacak bu gözlük, kahverengi çerçevesi ve degrade camları ile her kombine uyum sağlar.

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6. Miu Miu 09Ys 1425S0 54 Güneş Gözlüğü

6. Miu Miu 09Ys 1425S0 54 Güneş Gözlüğü

Bu güneş gözlüğü, ikonik Miu Miu tarzını modern bir çerçeveyle harmanlayarak göz alıcı bir görünüm sunuyor.

Modern ve şık bir görünüm sunan beyaz çerçevesi ve gri camları ile dikkat çeken bu gözlük trendlerden düşmeyecek.

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7. Miu Mıu 04ZS 14240D 50-18 Kadın Güneş Gözlüğü

7. Miu Mıu 04ZS 14240D 50-18 Kadın Güneş Gözlüğü

Her zaman moda olan zamansız oval çerçevesi ile her yüz şekline ve tarza uyum sağlar. Ayrıca o kadar hafif ki yüzünüzde sanki yokmuş gibi hissedeceksiniz!

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8. Ray-Ban 3016 990/58 49 Unisex Güneş Gözlüğü Clubmaster Polarize

8. Ray-Ban 3016 990/58 49 Unisex Güneş Gözlüğü Clubmaster Polarize

Ray-Ban Clubmaster güneş gözlüğü, 1950'lerin bir diğer klasik tarzıdır. Bu kalın çerçeveli güneş gözlüğü, her türlü yüz şekline ve tarza uyacak şekilde tasarlanmış. Bu sezonun tekrar favorisi olacağından eminiz. 

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9. Miu Miu 08YS 1AB5S0 51 Kadın Güneş Gözlüğü

9. Miu Miu 08YS 1AB5S0 51 Kadın Güneş Gözlüğü

Bu güneş gözlüğü, Miu Miu'nun ikonik tarzını modern bir siyah beyaz çerçeveyle harmanlayarak göz alıcı bir görünüm sunuyor. Her zaman moda olan kedi gözü çerçevesine bayılacaksınız. 

Bonus: Bu güneş gözlükleri, sevdiklerinize hediye etmek için de mükemmel bir seçim.

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10. Ray-Ban RB2186 901/31 52 Kadın Güneş Gözlüğü

10. Ray-Ban RB2186 901/31 52 Kadın Güneş Gözlüğü

Ray-Ban markasının yeni sayılacak bu çerçevesi farklılıktan yana olanlar için harika bir seçenek sunuyor. Hemen Ray-Ban RB2186 901/31 52 güneş gözlüklerini kapın ve stilini bir üst seviyeye taşıyın!

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11. Miu Miu 11WS 4BW-2Z1 54 Kadın Güneş Gözlüğü

11. Miu Miu 11WS 4BW-2Z1 54 Kadın Güneş Gözlüğü

%100 UV koruması ile gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan aynı zamanda tarzınıza şıklık getirecek bu gözlüğü hala keşfetmediniz mi? 

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12. Miu Miu 52YS ZVN5D1 54 Kadın Oval Gold Metal Güneş Gözlüğü

12. Miu Miu 52YS ZVN5D1 54 Kadın Oval Gold Metal Güneş Gözlüğü

Altın rengi çerçevesi ve füme camları ile zarif ve modern bir görünüm sunan bu gözlük, renk kombinasyonuyla her ten rengine ve tarza uyum sağlar. Hafif ve ergonomik tasarımıyla gün boyu rahatça kullanabilirsiniz.

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13. Ray-Ban 0RB3565 001/51 53 Unisex Güneş Gözlüğü

13. Ray-Ban 0RB3565 001/51 53 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban'ın ikonik tarzı, kalabalığın arasından sıyrılmanı ve tarzını yansıtmanı sağlayacak. Herkeste olan gözlüklerden sıkıldıysanız, bu modeli mutlaka inceleyin. Hem çerçevesiyle hem de renkli camlarıyla kalbinizi çalacağı kesin.

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