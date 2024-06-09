Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Tam zamanı geldi, haftanın en çok tercih edilen 13 ürününü incelemeye ne dersiniz? Kendisine değer veren ve bakımına özen gösterenler bu ürünleri kaçırılmamalı. Kendinizi şımartmak ve bakım rutininize yeni bir boyut kazandırmak için bu ürünlerden yararlanabilirsiniz. Kendinizi önemseyin, çünkü siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. İşte, bakımına titizlikle özen gösterenlerin mutlaka edinmesi gereken haftanın en çok satan 13 ürünü.
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Bu içerik 09.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Maybelline New York Lash Sensational Firework Maskara
2. Flormar Portable Brush Taşınabilir Fırça
3. The Purest Solutions Hassas ve Kuru Ciltler Için Nem Ve Antioksidan Içerikli Temizleyici Balm 85 Gr
4. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara
5. Aveeno Skin Relief Bath & Shower Oil 300ml
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6. MAC Kapatıcı - Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer NW25
7. M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick - Everybody's Heroine
8. MAC Macstack Maskara Chesnut Stack
9. Pureseed Natural Güneş Koruyucu Krem - Spf 50+ Pa++++ Hafif Dokulu Su Bazlı 50 ml
10. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 145 Rogue
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11. Golden Rose Glow Kiss Tinted Lip Balm Dudak Nemlendiricisi (No: Berry Pink)
12. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi
13. Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil
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