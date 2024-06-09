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Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 18:23

Tam zamanı geldi, haftanın en çok tercih edilen 13 ürününü incelemeye ne dersiniz? Kendisine değer veren ve bakımına özen gösterenler bu ürünleri kaçırılmamalı. Kendinizi şımartmak ve bakım rutininize yeni bir boyut kazandırmak için bu ürünlerden yararlanabilirsiniz. Kendinizi önemseyin, çünkü siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. İşte, bakımına titizlikle özen gösterenlerin mutlaka edinmesi gereken haftanın en çok satan 13 ürünü.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Maybelline New York Lash Sensational Firework Maskara

1. Maybelline New York Lash Sensational Firework Maskara

Maybelline New York'un Lash Sensational Firework Maskarası ile tanışın. Bu yeni ürün, sıra dışı kirpikler için süper kavrayıcı fırçası sayesinde, tüm kirpiklerde 360° etki yaratırken, 24 saate kadar kalıcı formülü ile olağanüstü uzunluk ve hacim sağlar. Lash Sensational serisinin en yeni üyesi olan Firework, Vitamin B5 içeren formülü ile bulaşmayı önler, topaklanmayı engeller ve hassas gözlere de uygundur. Kendinizi bu eşsiz deneyime hazırlayın ve kirpiklerinizin ışıltısına hayran kalın.

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2. Flormar Portable Brush Taşınabilir Fırça

2. Flormar Portable Brush Taşınabilir Fırça

Yumuşak kıl yapısı sayesinde allık, pudra gibi toz makyaj ürünleriyle kullanabileceğiniz bu fırçayı kapağı sayesinde çantanda güvenle taşıyabilirsiniz. TikTok'ta herkesin keşfetine düşen bu fırçayı siz de deneyin.

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3. The Purest Solutions Hassas ve Kuru Ciltler Için Nem Ve Antioksidan Içerikli Temizleyici Balm 85 Gr

3. The Purest Solutions Hassas ve Kuru Ciltler Için Nem Ve Antioksidan Içerikli Temizleyici Balm 85 Gr

Bu nem ve antioksidan içerikli balm, cildin tüm makyaj, fazla yağ, kir ve güneş koruyucu kalıntılarından arınmasına yardımcı olur. Babassu yağı ile zenginleştirilmiş formülü, makyajı kolayca çözer ve ciltten arındırırken, çift aşamalı bir temizlik sağlar ve antioksidan bir etki yaratır. İçeriğindeki Centella Asiatica, makyajı derinlemesine temizlerken cilt bariyerini korur ve yatıştırır. Ayrıca, içeriğinde bulunan Macadamia Oil sayesinde cilde nem desteği sağlar. 

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4. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

4. Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Yeni ve etkileyici bir ürünle tanışmaya hazır mısınız? Maybelline New York Superlock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara ile günlük makyajınıza yeni bir boyut kazandırın. Kaş laminasyonu tekniğinden esinlenen bu ürün, kaşlarınızı şekillendirirken aynı zamanda sabitleme işlevi de görür. Hafif ve şeffaf yapısı sayesinde yapışkanlık hissi yaratmaz, topaklanma sorunu yaşatmaz. Tere ve bulaşmaya karşı dayanıklı olan bu formül, kaşlarınızı hızla şekillendirir ve sabitler. 24 saat boyunca kalıcılığını koruyan bu ürünle, gün boyu mükemmel kaşlara sahip olabilirsiniz. 

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5. Aveeno Skin Relief Bath & Shower Oil 300ml

5. Aveeno Skin Relief Bath & Shower Oil 300ml

Aveeno'nun hassas cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiş bu ürünü, sabun ve sülfat içermeyen yüksek toleranslı bir formüldür. Cilt bakım rutininizi Aveeno'nun Günlük Nemlendirici Vücut Losyonu ile tamamlayarak, yumuşak ve sağlıklı görünen bir cilt elde edebilirsiniz. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın ve ıslak cilde masaj yaparak uygulayın, ardından durulayın. Prebiyotik üçlü yulaf kompleksi ve yumuşatıcı yağlar içeren formülü, kuruluktan kaynaklanan kaşıntıyı rahatlatmaya yardımcı olur ve duştan sonra bile cildi uzun süre yumuşak ve rahat tutar.

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6. MAC Kapatıcı - Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer NW25

6. MAC Kapatıcı - Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer NW25

Studio Fix Concealer, iz bırakmayan örtücülük sunan ve gözle görülebilen cilt kusurlarını minimize eden, hafif bir sıvı yapıya sahip. İçeriğinde bulunan özel film oluşturucu maddeler sayesinde, bulaşmaya ve suya dayanıklı. Tam örtücülük sağlarken, birkaç kat halinde uygulanabilir ve 24 saat boyunca kalıcılık sunar. Ürünü parmaklarınız veya 270s fırça ile dağıtarak, doğal bir görünüm elde edebilir ve cildinizin canlı ve kusursuz görünmesini sağlayabilirsiniz.

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7. M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick - Everybody's Heroine

7. M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick - Everybody's Heroine

Everybody's Heroine, M·A·C'in ikonik M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick serisinden, dudaklarınıza kadife mat bir bitiş ve yoğun renk vadeden bir ruj. Ayrıca tek uygulamada bile dudaklarınızı tam kapatacak kadar yoğun pigmentli.

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8. MAC Macstack Maskara Chesnut Stack

8. MAC Macstack Maskara Chesnut Stack

Yeni M·A·CStack Chestnut kahverengi maskara, her katmanda kirpiklerinizi daha uzun ve hacimli hale getirirken, ağırlık hissi yaratmaz ve topaklanma veya dökülme yapmaz. Bu özel formül, kat kat uygulanabilme özelliği ile kirpiklerinizi dilediğiniz uzunluk ve hacimde göstermeye yardımcı olur. Superstack Mega Fırça'nın yardımıyla, kirpiklerinizde yeni kahverengi tonuyla mükemmel görünümler oluşturabilirsiniz. Kendine özgü ruh halinizi ifade etmek için ideal olan bu ürün, ikonik dudak kalemi Chestnut'tan ilham alınarak tasarlanmıştır. M·A·C Stack Chestnut Kahverengi Maskara'yı deneyin ve farkı görün.

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9. Pureseed Natural Güneş Koruyucu Krem - Spf 50+ Pa++++ Hafif Dokulu Su Bazlı 50 ml

9. Pureseed Natural Güneş Koruyucu Krem - Spf 50+ Pa++++ Hafif Dokulu Su Bazlı 50 ml

Cilt tipine bakılmaksızın herkesin memnun kalacağı, ideal güneş kremi sonunda piyasada. Güneş kremi kullanmayı rahatsızlık verici bulanlar ve ciltlerinin nemlendiğini hissetmeyi arzulayanlar için özel olarak geliştirilmiş. Ultra yüksek güneş koruması (SPF 50+ PA++++), suyun hafifliği ve havanın inceliği ile birleşerek cildi UV ışınlarına karşı korur, nemlendirir ve makyaj altında cildi daha da güzelleştirir.

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10. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 145 Rogue

10. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 145 Rogue

Yenilikçi Super Stay Vinyl Ink serisi ile 16 saat boyunca süren kalıcılık ve etkileyici parlaklık deneyimleyin. Yemek yemeye, içmeye ve bulaşmaya karşı dayanıklıdır. Yapışkan bir his bırakmayan bu formül, kullanımı kolay bir fırça ile birlikte gelir. Yüksek parlaklık ve kalıcılık sunar. Yeni ve çarpıcı 145 Rogue rengini denemeye ne dersiniz? Bu ürün, sadece birkaç saniye içinde uygulanabilir: Çalkalayın, sürün ve hazırsınız!

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11. Golden Rose Glow Kiss Tinted Lip Balm Dudak Nemlendiricisi (No: Berry Pink)

11. Golden Rose Glow Kiss Tinted Lip Balm Dudak Nemlendiricisi (No: Berry Pink)

Golden Rose'un Glow Kiss Tinted Lip Balm Dudak Nemlendiricisi, dudaklarınızı beslemek ve nemlendirmek için ideal bir seçim. Vegan formülü, Shea Butter, Hyaluronik Asit ve Vitamin E ile zenginleştirilmiştir, bu sayede dudaklarınıza derinlemesine bir bakım sağlar. Ayrıca SPF 15 içeriği ile güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar. Bu ürün, özellikle Berry Pink rengiyle dudaklarınıza hem doğal bir renk katar, hem de onları sağlıklı ve canlı tutar. 

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12. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

12. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçerikli Yüksek Koruma Sağlayan Yüz ve Vücut Güneş Kremi, deneyimli uzmanların tavsiyesiyle ön plana çıkmakta. Bu üstün güneş koruyucu, TikTok'ta binlerce kullanıcı tarafından yorumlanmış ve çok beğenilmiş. 

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13. Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil

13. Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil

Yaz tatilinizi planlarken, Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil'ı listenize eklemeyi unutmayın. Bu ürün, Hindistan cevizi içeren yoğun bir formülle, sağlıklı ve uzun süreli bir bronzluk sunuyor. Suya dayanıklılığı ile bilinen bu ürün, 8 saat boyunca etkisini sürdürür. Bu nedenle, tatiliniz boyunca cildinizi korurken aynı zamanda mükemmel bir bronzluk elde etmenizi sağlar. Bu yaz, Hawaiian Tropic Coconut Dark Oil ile cildinizi besleyin ve bronz bir tenin keyfini çıkarın.

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