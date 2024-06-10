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Arkadaş Düğünleri İçin Kombin Yapıyoruz!

etiket Arkadaş Düğünleri İçin Kombin Yapıyoruz!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 17:17

Arkadaşınızın düğününde şıklığınızla göz kamaştırmak mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Sizin için en uygun ve göz alıcı kombinleri oluşturmak bizim işimiz. İster klasik, ister modern, ister vintage tarzı olsun, bu listede her tarza bir öneri var. Dilerseniz vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 10.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bu kombin, sade ve şık bir görünüm arayanlar için ideal.

Bu kombin, sade ve şık bir görünüm arayanlar için ideal.

Beyaz kuşak detayı elbiseye zarif ve feminen bir hava katarken, siyah oluşu asilliği simgeliyor. Siyah saten düz topuklu ayakkabılar ise konforu ve şıklığı bir araya getiriyor. Siyah gül detaylı çanta ise kombine romantik bir dokunuş katmamış mı? 

Kombinin tüm parçaları burada

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Bu elbise, canlı ve göz alıcı rengi ile düğünde tüm dikkatleri üzerinize çekecek.

Bu elbise, canlı ve göz alıcı rengi ile düğünde tüm dikkatleri üzerinize çekecek.

Asimetrik kesiminin ise elbiseye modern bir hava kattığı kesin. Taşlı sivri burun arkası açık topuklu ayakkabılarla kombinleyerek zarif ve feminen bir dokunuş katabilirsiniz. Pudra pembesi çantanın da bu kombine tatlılığı getirdiğini söyleyebiliriz.

Parçalar burada

Hepsiburada

Bu kombine bayılmamak elde değil.

Bu kombine bayılmamak elde değil.

Nocturne Deniz Kabuğu Düğmeli Aksesuarlı Elbise, zarif tasarımı ve göz alıcı detayları ile özel bir gecede tüm dikkatleri üzerinize çekecek bir elbise. Bu elbiseyi gold bir bowl mini çanta ve altın metalik bilek bağlı topuklu sandalet ile kombinleyerek şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

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Bu kombin size övgüler yağdıracak.

Bu kombin size övgüler yağdıracak.

Doğanın sıcak renklerini yansıtan kahverengi tonu ve feminen pileli detayları ile bu elbise, düğünün en şık kadınlarından biri olmanızı sağlayacak. Derimod Kadın Bej Uzun Zincir Askılı Portföy Çanta ve Elle Shoes Bej Deri Kadın Topuklu Ayakkabı ile birleştirildiğinde, bu elbise tam bir şıklık abidesi haline geliyor.

Saçlarınızı elbisenin romantik stilini tamamlayacak şekilde dalgalı veya düz bir fön tercih edin. Ayrıca , altın veya bej tonlarında küpe ve kolye seçimleriyle kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Tüm parçalar burada

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Elbise yerine yelek ve pantolon giymek, hem şık hem de rahat bir alternatif olabilir.

Elbise yerine yelek ve pantolon giymek, hem şık hem de rahat bir alternatif olabilir.

Nocturne markasının bebe mavisi palazzo pantolon ve askılı yeleği de bu konuda size harika bir seçenek sunuyor. Bu şık kombini gümüş ayakkabılar ve gümüş bir çanta ile tamamlayarak göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Burada

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Düğünde de yaz trendlerini yakalamak işte bu parçalarla mümkün.

Düğünde de yaz trendlerini yakalamak işte bu parçalarla mümkün.

Sezonun yaz trendlerinden biri olan balon etekli elbiseler, arkadaşınızın düğününde hem şık hem de trend bir görünüm elde etmenizi sağlayabilir. Siyah fiyonk detaylı topuklu ayakkabılar ve kırmızı bir çanta ile tamamlayacağınız bu kombin, sizi gecenin yıldızı yapacak!

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Kırmızı bir elbiseye ne dersiniz?

Kırmızı bir elbiseye ne dersiniz?

Kırmızı, boyundan bağlamalı, fırfırlı uzun elbise, bu özel gecede tüm dikkatleri üzerinize çekecek kadar şık ve göz alıcı. Bu elbiseyi siyah kısa topuklu, kemer detaylı ayakkabı ve siyah bir el çantası ile kombinleyerek hem şık hem de modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Saçlarınızı ise elbisenin romantik tarzına uygun olarak dalgalı veya topuz yaptırabilirsiniz.

Parçalar burada

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“Klasik bir elbise istiyorum ama ayakkabı ve çantam konuşsun” diyorsanız, bu kombine bayılacaksınız.

“Klasik bir elbise istiyorum ama ayakkabı ve çantam konuşsun” diyorsanız, bu kombine bayılacaksınız.

Nocturne imzalı, detaylarına hayran kalacağınız siyah midi boy korse elbise, gece boyunca size tüm bakışları toplatacak bir zarafete sahip. Nine West Asayen 3fx gümüş ayakkabılarla eşleştirildiğinde, bu elbise daha da çarpıcı bir hale geliyor. Mango'nun mini kristal detaylı yeşil çantasıyla tamamladığınızda ise, modern ve şık bir görünümün kapıları sizin için aralanıyor. Bu eşsiz kombinasyon, sizin tarzınızı yansıtacak ve sizi her ortamda öne çıkaracak bir seçenek olabilir.

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