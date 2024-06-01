Bakımına Özen Gösterenlerin Haftanın Çok Satanlarından Alması Gereken 15 Kozmetik Ürünü
Bakımına Özen Gösterenlerin Haftanın Çok Satanlarından Alması Gereken 15 Kozmetik Ürünü
Haftanın en çok satan 13 ürününe göz atmanın tam zamanı! Kendine özen göstermeyi sevenler, bu ürünler tam sizlik. Bu özenli seçimler, bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak. Kendinizi şımartmak ve bakımınıza yeni bir soluk getirmek için bu ürünleri kaçırmayın. Kendinize değer verin, çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. İşte bakımına özen gösterenlerin alması gereken haftanın en çok satan 13 ürünü!
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Bu içerik 01.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR
2. Bioderma Sebium Kerato+ 30 ml
3. Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Fluid Yüz Kremi Işıltılı Doku SPF50+ 40 ml
4. L'Oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Günlük Yüz Güneş Kremi 50 ml
5. L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow
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6. L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yaşlanma Karşıtı Göz Bakım Kremi
7. MAC Hyper Real™ Makyaj Temizleme Yağı 200ml
8. Note Iconic Sheer Lipstick Nemlendirici Parlak Ruj 211 Fearless - Kırmızı
9. Clear Men Kepeğe Karşı Etkili Şampuan Saç Dökülmesine Karşı Kahve Çekirdeği Özü 350 ml
10. NIVEA Men Erkek El ve Vücut Bakım Kremi Deep Impact 400ml, Nemlendirici
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11. Axe Erkek Sprey Deodorant Apollo 48 Saat Etkileyici Koku Vücut Spreyi 150 ml
12. L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Sprey Deodorant (150 ml):
13. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml
14. L'Oréal Paris Elseve Hydra (Hyaluronic) Nem Dolduran Şampuan
15. NIVEA Luminous630 Güneş Korumalı Leke Karşıtı Gündüz Yüz Kremi 40 ml
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