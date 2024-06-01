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Bakımına Özen Gösterenlerin Haftanın Çok Satanlarından Alması Gereken 15 Kozmetik Ürünü

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Haftanın Çok Satanlarından Alması Gereken 15 Kozmetik Ürünü

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:53

Haftanın en çok satan 13 ürününe göz atmanın tam zamanı! Kendine özen göstermeyi sevenler, bu ürünler tam sizlik. Bu özenli seçimler, bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak. Kendinizi şımartmak ve bakımınıza yeni bir soluk getirmek için bu ürünleri kaçırmayın. Kendinize değer verin, çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. İşte bakımına özen gösterenlerin alması gereken haftanın en çok satan 13 ürünü!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR

1. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR

Makyajınızda doğal bir görünüm mü arıyorsunuz? Cildinizdeki koyu halkaları ve kusurları kapatmak mı istiyorsunuz? O zaman NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR tam size göre bir ürün! Çünkü, cildinizdeki kusurları ve göz altındaki halkaları kapatmaya yardımcı olan, aynı zamanda cildinize nem veren bir kapatıcı.

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Sürekli kullandığım, stok yaptığım, kuru göz altlarımı nemli gösteren pul pul olmayan ve çizgilere dolmayan mükemmel olan kapatıcım.💖

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2. Bioderma Sebium Kerato+ 30 ml

2. Bioderma Sebium Kerato+ 30 ml

Yağlı ve akneye meyilli ciltler için kurtarıcı bir kahraman mı arıyorsunuz? O zaman Bioderma Sebium Kerato+ 30 ml ile tanışın! Bu mucizevi ürün, cildinizin sebum üretimini dengelemeye, sivilceleri ve siyah noktaları savaşmaya ve cildinize pürüzsüz bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur.

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Farklı bir çok içerikle cilt bariyerimi bozmuştum. Bu serinin yıkama jeli ve bu kremi kullanmaya başladım sivilcelerimi söndürdü. Aynı serinin sivilce tedavisi gören ciltler için derinlemesine nemlendiren kremi ile birlikte kullanıyorum. Bu kremi noktasal lekelere ve sivilcelere kullandım işe yaradı ama kesinlikle yüz yıkama jeli ile desteklenmeli.

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3. Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Fluid Yüz Kremi Işıltılı Doku SPF50+ 40 ml

3. Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Fluid Yüz Kremi Işıltılı Doku SPF50+ 40 ml

Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Fluid Yüz Kremi Işıltılı Doku SPF50+ 40 ml, özellikle yüksek güneş koruma faktörü, hafif dokusu ve ciltte ışıltı bırakmasıyla kullananları memnun ediyor. Fiyatının da uygun olması cabası.

Burada

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4. L'Oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Günlük Yüz Güneş Kremi 50 ml

4. L'Oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Günlük Yüz Güneş Kremi 50 ml

L'Oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Günlük Yüz Güneş Kremi 50 ml, cilinizi güneşten korumak ve koyu lekelerin görünümünü azaltmak için ideal bir ürün.

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Keşke daha büyük olsa, çok güzel.🫠

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5. L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow

5. L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow

Cildinize doğal bir ışıltı ve nem veren, aynı zamanda cilt tonunuzu eşitleyen bir ürün. Hem nemlendirici hem de fondöten olarak kullanılabilir.

Ürün gerçekten anlatıldığı gibi, yüzüme sürdüğümde parladı aydınlık verdi çok hoşuma gitti.

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6. L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yaşlanma Karşıtı Göz Bakım Kremi

6. L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yaşlanma Karşıtı Göz Bakım Kremi

Göz çevrenizdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olan, aynı zamanda göz altındaki torbaları ve koyu halkaları da gidermeye yardımcı olan bir göz kremi.

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7. MAC Hyper Real™ Makyaj Temizleme Yağı 200ml

7. MAC Hyper Real™ Makyaj Temizleme Yağı 200ml

MAC Hyper Real™ Makyaj Temizleme Yağı 200ml, ciltteki makyajı, kirleri ve yağları nazikçe temizleyen bir yağ bazlı temizleyicidir. Cildi yumuşak, pürüzsüz ve aydınlık bırakır.

Ürünün Özellikleri:

  • Tüm cilt tipleri için uygundur.

  • Suya dayanıklı makyajı da dahil olmak üzere her türlü makyajı temizler.

  • Cildi kurutmadan nemlendirir.

  • Cildi ferahlatır ve canlandırır.

  • Paraben ve silikon içermez.

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8. Note Iconic Sheer Lipstick Nemlendirici Parlak Ruj 211 Fearless - Kırmızı

8. Note Iconic Sheer Lipstick Nemlendirici Parlak Ruj 211 Fearless - Kırmızı

Note Iconic Sheer Lipstick Nemlendirici Parlak Ruj 211 Fearless - Kırmızı, dudaklarınıza doğal ışıltılı ve sağlıklı bir görünüm kazandıran bir ruj. Hafif ve sheer formülü ile dudaklarınızda ağırlık hissi oluşturmaz. İçeriğindeki bitkisel yağlar sayesinde dudaklarınızı besler ve nemlendirir.

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9. Clear Men Kepeğe Karşı Etkili Şampuan Saç Dökülmesine Karşı Kahve Çekirdeği Özü 350 ml

9. Clear Men Kepeğe Karşı Etkili Şampuan Saç Dökülmesine Karşı Kahve Çekirdeği Özü 350 ml

Clear Men Kepeğe Karşı Şampuan, kepek ve saç dökülmesi problemleri ile mücadele edenler için ideal bir üründür. Saçlarınıza sağlıklı ve bakımlı bir görünüm kazandırmak istiyorsanız bu şampuanı deneyebilirsiniz.

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10. NIVEA Men Erkek El ve Vücut Bakım Kremi Deep Impact 400ml, Nemlendirici

10. NIVEA Men Erkek El ve Vücut Bakım Kremi Deep Impact 400ml, Nemlendirici

Erkekler için özel olarak geliştirilmiş NIVEA Men Deep Impact 400ml Nemlendirici, cildinizin ihtiyacı olan her şeyi tek bir kremde sunuyor.

48 saat nemlendirme: Cildinizin gün boyu yumuşak, pürüzsüz ve nemli kalmasını sağlar.

Odunsu ve baharatlı koku: Güçlü ve çekici bir koku ile size özgüven verir.

Siyah karbon formülü: Cildinizi kir ve yağdan arındırır, ferahlatır.

Duştan sonra veya cilt kuruluğu hissettiğinizde masaj yaparak uygulayın. Cildinizin gücünü ve enerjisini hissedin!

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11. Axe Erkek Sprey Deodorant Apollo 48 Saat Etkileyici Koku Vücut Spreyi 150 ml

11. Axe Erkek Sprey Deodorant Apollo 48 Saat Etkileyici Koku Vücut Spreyi 150 ml

Karizmatik bir çekiciliğe sahip olmayı hedefleyenler için bu ürün, mükemmel bir seçim olacak. Kendine özgü kokusuyla dikkat çeken bu deodorant, kullanıcılarına uzun süreli bir ferahlık ve güven hissi verir. Çoğu kişi kokusunun kalıcılığından ve etkileyiciliğinden oldukça memnun. Bu yüzden, ister günlük yaşamınızda ister özel günlerde kullanın, bu deodorant sizi asla yarı yolda bırakmayacak ve her zaman en iyi şekilde temsil edecektir.

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12. L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Sprey Deodorant (150 ml):

12. L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Anti Perspirant Sprey Deodorant (150 ml):

Bu L'Oréal Men Expert Cool Power deodorant, sıcak günler için ideal. Hem 48 saate kadar terlemeyi önlüyor hem de serinletici bir his veriyor. Artık sen de her şeye hazır, cool bir şekilde!

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13. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

13. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White, terleme ve kokuya karşı 72 saate kadar koruma sağlayan, beyaz iz ve siyah leke bırakmayan bir sprey deodoranttır.

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14. L'Oréal Paris Elseve Hydra (Hyaluronic) Nem Dolduran Şampuan

14. L'Oréal Paris Elseve Hydra (Hyaluronic) Nem Dolduran Şampuan

L'Oréal Paris Elseve Hydra (Hyaluronic) Nem Dolduran Şampuan, kuru ve yıpranmış saçlar için özel olarak formüle edilmiş bir şampuan. Hyaluronik asit içeren formülü ile saçları derinlemesine nemlendirir ve yumuşatır. Saçlarınızı ağırlaştırmadan canlı bir görünüm kazandırır.

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15. NIVEA Luminous630 Güneş Korumalı Leke Karşıtı Gündüz Yüz Kremi 40 ml

15. NIVEA Luminous630 Güneş Korumalı Leke Karşıtı Gündüz Yüz Kremi 40 ml

Bu krem, güneşin zararlı UV ışınlarından korunurken cildinizdeki lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Hyaluronik asit ve E vitamini içeriği sayesinde cildinizi nemlendirir ve yumuşatır.

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