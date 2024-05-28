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Renkli Modelleri Bir Harika! Starbucks’ın En Beğenilen Termosları

etiket Renkli Modelleri Bir Harika! Starbucks’ın En Beğenilen Termosları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 10:06

Starbucks'ın en popüler termoslarının renkli modelleri, göz alıcı bir görsellik sunuyor. Bu termoslar, kullanıcılarına sadece içeceklerini sıcak ya da soğuk tutma yeteneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şık bir aksesuar olarak da kullanılabiliyor. Farklı renk ve desen seçenekleri, her zevke hitap ediyor ve kullanıcılarına kişisel tarzlarını yansıtma imkanı sunuyor. Özellikle de renk renk modelleri ile her zevke hitap eden bu termoslar, kahvenizi her yerde yanınızda taşımanız için ideal bir çözüm sunuyor. Gelin, termosunuzu beraber seçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 27.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Mor - 473 ml - 11150178

1. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Mor - 473 ml - 11150178

Zamansız şıklığıyla her zevke ve stile hitap eden Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Mor (473 ml), darbelere ve çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. 473 ml kapasitesiyle ihtiyacınız kadar kahveyi yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca sıcak ve soğuk içeceklerin lezzetini uzun süre korur.

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2. Starbucks® 100. Yıl Özel Seri Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı - 473 ml - 11149454

2. Starbucks® 100. Yıl Özel Seri Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı - 473 ml - 11149454

Starbucks'ın 100. yılımıza özel tasarlamış olduğu bu Starbucks® 100. Yıl Özel Seri Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı (473 ml), kırmızı rengiyle öne çıkıyor. Kırmızı rengiyle tarzınıza cesur bir dokunuş katacak bu termos, her ortamda dikkatleri üzerinize çekecek. Dayanıklı ve işlevsel paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir termos. 473 ml kapasitesiyle ister kahvenizi ister soğuk içeceklerinizi keyifle tüketebilirsiniz.

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3. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı - 473 ml - 11147239

3. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı - 473 ml - 11147239

Canlı kırmızısıyla güne enerji katacak Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Kırmızı (473 ml), uzun ömürlü ve dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi ile uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz bir termos. 473 ml kapasitesi sayesinde gün boyu kahvenizin tadını çıkarabilirsiniz. İster kahvenizi ister soğuk içeceklerinizi, termosunuz uzun süre taze tutar.

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4. Starbucks® Klasik Seri Termos - Yeşil Renkli 444 ml

4. Starbucks® Klasik Seri Termos - Yeşil Renkli 444 ml

Doğayla iç içe bir tarzınız varsa, bu yemyeşil termos tam size göre! Klasik tasarım ve modern işlevselliği buluşturan bu termos, kahvenizin lezzetini gün boyu korurken size de doğanın huzurunu verecek.

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5. Starbucks Reserve™ Bakır Rengi Çelik Termos - 473 ml

5. Starbucks Reserve™ Bakır Rengi Çelik Termos - 473 ml

Bakırın zamansız şıklığını sevenler için mükemmel bir seçim. Hem modern hem de zarif olan bu termos, kahvenizi gün boyu sıcak tutarken size de şık bir görünüm kazandıracak.

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6. Starbucks® Gold Yıldızlı Çelik Termos - 473 ml - 11137140

6. Starbucks® Gold Yıldızlı Çelik Termos - 473 ml - 11137140

Altın yıldızların parıltısıyla tarzınızı tamamlamak için ideal bir termos. Hem şık hem de kullanışlı olan bu termos, kahvenizi keyifle yudumlamanıza yardımcı olacak.

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7. Starbucks® Klasik Seri Termos - Gri-Yeşil Renkli 473 ml

7. Starbucks® Klasik Seri Termos - Gri-Yeşil Renkli 473 ml

Gri ve yeşilin zarif uyumu sevenler için ideal bir termosla devam edelim istedik. Hem sade hem de şık olan bu termosa bayılmamak elde değil.

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Paketleme çok iyi, kaliteli ürün. Renk falan da gayet gözüktüğü gibi güvenle alabilirsiniz.

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8. Starbucks Starbucks® Palmiyeli Parlak Plastik Termos 480 ml - 11133308

8. Starbucks Starbucks® Palmiyeli Parlak Plastik Termos 480 ml - 11133308

Yazın enerjisini ve eğlenceyi yansıtan bu termos, kahvenizi keyifle içmenizi sağlayacak. Parlak renkleri ve palmiye deseniyle ruhunuzu da canlandıracak.

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9. Starbucks® Yeşil Simli Plastik Termos - 473 ml - 11137076

9. Starbucks® Yeşil Simli Plastik Termos - 473 ml - 11137076

Yeşil rengin üzerine serpilmiş simler, kahvenizi yudumlarken size eğlenceli ve enerjik bir hava katacak. Bu termos ile kahvenizi içmek, sıkıcı bir rutinden ziyade keyifli bir deneyime dönüşecek.

Burada

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10. Starbucks® Leopar Desenli Kırmızı Termos 473ML - 11128499

10. Starbucks® Leopar Desenli Kırmızı Termos 473ML - 11128499

Cesur ve özgün tarzınızı yansıtacak bir termos arıyorsanız, leopar desenli bu termos tam size göre! Hem tarz hem de kullanışlı olan bu termos, görülmeye değer.

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11. Starbucks Starbucks® Leopar Desenli Kırmızı Termos 473 ml - 11128499

11. Starbucks Starbucks® Leopar Desenli Kırmızı Termos 473 ml - 11128499

Starbucks'ın 20. yılını kutlayan bu özel tasarım termos, sadece kahvenizi sıcak tutmak için değil, her yudumda size unutulmaz anılar yaşatmak için de tasarlandı. Zarif ve modern yeşil rengiyle, her zevke hitap eden bu termos, tarzınızı da tamamlayacak. 591 ml'lik geniş kapasitesi sayesinde, gün boyu kahvenizin keyfini çıkarabileceksiniz.

Starbucks® 20. Yıl Paslanmaz Çelik Termos - Yeşil, sadece bir termos değil, aynı zamanda bir koleksiyonluk parça da.

Burada

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12. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Petrol Mavisi - 473 ml - 11145423

12. Starbucks® Paslanmaz Çelik Termos - Petrol Mavisi - 473 ml - 11145423

Petrol mavisi rengiyle her tarza uyum sağlayan bu termos, günlük kullanım için ideal bir seçim. Ayrıca paslanmaz çelik gövdesi termosunuzu uzun yıllar boyunca kullanmanızı sağlayacak kadar dayanıklı. 

Buradan ulaşın

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13. Starbucks® Desenli Paslanmaz Çelik Termos - Renkli - 355 ml - 11147385

13. Starbucks® Desenli Paslanmaz Çelik Termos - Renkli - 355 ml - 11147385

Farklı ve özgün bir tarzınız varsa, bu desenli termos tam size göre! Renkli deseniyle kahvenizi keyifle yudumlamanıza yardımcı olurken size de tarz sahibi bir hava katacak.

Burada

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