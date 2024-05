Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Cildinizin %80'lik kısmının UV ışınlarından etkilendiğini biliyor muydunuz? Dermatologların önerisi, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için her gün bakım yapmanız. Hassas ciltler dahil her cilt tipine ve tonuna uygun olan UV korumalı bu krem, hafif dokusuyla iz bırakmaz, yağlı bir his yaratmaz ve cildinizi nefes almasını sağlar. Ayrıca geniş spektrumlu filtreler sayesinde hem UVA hem de SPF50+ faktör güneş koruması sağlar.

