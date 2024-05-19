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Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 18:20

Kozmetik dünyasının en çok tercih edilen ürünlerini merak edenler, dikkat! Bu haftanın en popüler kozmetik ürünlerini sizler için derledik. Cildine değer verenler, makyaj tutkunları, bakımına özen gösterenler; işte sizin için seçtiğimiz, raflardan en hızlı tükenen kozmetik ürünler! Bu ürünler, güzellik ve bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak. İster cildinizi canlandırmak, ister makyajınıza yeni bir boyut katmak için, bu ürünlerden en az birini mutlaka denemelisiniz. Kendinizi şımartmanın tam zamanı!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 19.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. L'Oréal Paris 2'li Revitalift Clinical Vitamin C Uv Fluid Seti

1. L'Oréal Paris 2'li Revitalift Clinical Vitamin C Uv Fluid Seti

Cildinizin %80'lik kısmının UV ışınlarından etkilendiğini biliyor muydunuz? Dermatologların önerisi, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için her gün bakım yapmanız. Hassas ciltler dahil her cilt tipine ve tonuna uygun olan UV korumalı bu krem, hafif dokusuyla iz bırakmaz, yağlı bir his yaratmaz ve cildinizi nefes almasını sağlar. Ayrıca geniş spektrumlu filtreler sayesinde hem UVA hem de SPF50+ faktör güneş koruması sağlar. 

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2. Bioderma Atoderm Cream Ultra

2. Bioderma Atoderm Cream Ultra

Bu nemlendirici ve besleyici krem, kuru ciltler için ideal. İçerdiği aktif maddeler sayesinde cildi sakinleştirir ve tolerans seviyesini artırır. Eğer hafif nemli cildinize (banyo, duş veya mist sonrası) uygularsanız, Atoderm Cream'in nemlendirici etkisi daha da artırabilirsiniz. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için hem yüz hem de vücut kullanımına uygun olan bu kreme bir şans verin. 

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3. L'Oréal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu Kuru ve Hassas Ciltler

3. L'Oréal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu Kuru ve Hassas Ciltler

Her gün cildimiz, gereksinim duyduğu suyun yüzde 20'sini kaybeder. Bu durum cildin canlılığını ve tazeliğini yitirmesine neden olur. L'Oréal Paris Nem Terapisi, bu soruna çözüm sunuyor. Aloe Vera Suyu ile zenginleştirilmiş bu ürün, kuru ve hassas ciltler için ideal olup, su bazlı likit yapısı sayesinde hızlı bir şekilde emilir ve cilde anında nemlilik sağlar. Ayrıca, yoğun formülü ile cildin nemini hapsederek 72 saat boyunca etkili bir nemlendirme sunar. 

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4. MAC Locked Kiss Ink 24hr Likit Mat Ruj - Bodacious

4. MAC Locked Kiss Ink 24hr Likit Mat Ruj - Bodacious

Yoğun renk veren ve 24 saat boyunca kalıcılığını koruyan M·A·C Locked Kıss Ink 24hr Likit Ruj ile tanışın. Suya, bulaşmaya ve öpücüklere karşı dayanıklı olan bu formül, dudaklarınıza tam kapatıcılık sağlar. Özel Pigment Lock Teknolojisi sayesinde, ultra rafine pigmentlerle zenginleştirilmiş çift katmanlı bir yapıya sahip olan bu ruj, dudaklarınızı nefes alabilen bir katmanla sarar. Ayrıca, hindistancevizi yağı, çarkıfelek meyvesi yağı ve karite yağı ile zenginleştirilmiş besleyici formülü, dudaklarınıza hafif ve rahat bir his verir. 

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5. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Gümüş

5. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Gümüş

Flormar'ın Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem'i, pratik kullanımı ve doğal ışıltısıyla makyaj severlerin favorisi olmuş. Kaş altı, burun ucu, elmacık kemikleri, dudak üstü, göz pınarları gibi yüzünüzün istediğiniz her bölgesine doğal bir ışıltı katacak bu ürün, üstelik kolay kullanımı ve düşük kapatıcılık düzeyi ile diğer makyaj ürünlerine de uyum sağlar.

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6. MAC STUDIO FIX FLUID SPF 15 MAT FONDÖTEN-NC15

6. MAC STUDIO FIX FLUID SPF 15 MAT FONDÖTEN-NC15

M·A·C Fondöten artık daha gelişmiş formülü ve pratik pompasıyla 24 saat kalıcılık sunuyor. İkonik fondöten, doğal mat bitişi ve 71 farklı renk seçeneğiyle tüm cilt tipleri ve tonlarına hitap ediyor. Yeni besleyici formülü, cilt bakım içeriklerinin %87'sini içeriyor. Yeni Pro Fluid Teknolojisi™ ile ultra ince formülü, rahat kullanım ve doğal mat bitiş sağlıyor. 

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7. Garnier C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi

7. Garnier C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi

Garnier'in C Vitamini Parlak Aydınlatıcı Göz Kremi, %4 oranında Niasinamid, Kafein, C Vitamini ve Muz Tozu içeren ilk göz kremidir. Bu güçlü bileşenler, göz altındaki koyu halkaların görünümünü azaltır ve daha aydınlık bir görünüm sağlar. Bu vegan formül, 7 yorgunluk belirtisini azalttığı klinik olarak kanıtlanmış: koyu halkalar, göz altı ince çizgiler, solgunluk, sıkılık kaybı, pürüzsüzlük, yumuşaklık ve genel cilt görünümü. 

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8. Note Perfecting Pen Aydınlatıcı Etkili Göz Altı Kapatıcısı Kalem 01

8. Note Perfecting Pen Aydınlatıcı Etkili Göz Altı Kapatıcısı Kalem 01

Note Perfecting Pen, 01 Light Rose tonunda, aydınlatıcı ve kapatıcı özelliklere sahip bir göz altı kapatıcı kalem. Her cilt tipine uygun olan bu ürün, hafif ve ipeksi bir dokuya sahip. Yüksek kapatıcılığı sayesinde ciltteki kusurları etkili bir şekilde gizler ve cilt rengini düzenler. Formülünde bulunan Saccharide Isomerate, cildi derinlemesine nemlendirerek dehidrasyon izlerini yok eder. 

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9. Maybelline New York - Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light

9. Maybelline New York - Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light

Maybelline New York'un Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light, hem kusurlarınızı gizleyip hem de cildinizi aydınlatıp kontür yapmanıza olanak sağlar. Göz altı şişkinliklerini, ince çizgileri ve koyu halkaları gizler. İkonik sünger ucu sayesinde kolay ve pratik bir uygulama imkanı sunan bu Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, yüksek kapatıcılığı ile her zaman yanınızda.

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10. 12 Renkli Yağlı Göz Kalemi Seti

10. 12 Renkli Yağlı Göz Kalemi Seti

Suya karşı dirençli ve 12 çeşit renk seçeneği sunan bu göz kalemi seti, makyajınıza çeşitlilik ve canlılık katmak için ideal. Kolay sürüm özelliği sayesinde, hassas göz çevrenizde rahatça uygulama yapabilirsiniz. Yağlı ucu, yumuşak bir dokunuş sağlar ve renklerin derinliğini ortaya çıkarır. Üstelik bu kalemler, kalıcılık konusunda da iddialı. Uzun saatler boyunca canlı ve taze bir görünümü korur. 

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11. Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil - Jel Göz Kalemi 408

11. Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil - Jel Göz Kalemi 408

Show By Pastel'in Show Your Game Waterproof Jel Göz Kalemi, enerjik pembe rengi ve otomatik kalem mekanizmasıyla kolay uygulama imkanı sunuyor. Suya, neme ve tere karşı dayanıklı olan bu ürün, 16 saate kadar kalıcılığı ile dikkat çeken bu ürün, göz alt içinde de kullanılabilen kajal özelliği, bakışlara mat bir etki kazandırıyor. Bu kalemi mutlaka inceleyin.

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12. Tereson El, Ayak ve Koltuk Altı Terleme Düzenleyici Solüsyon

12. Tereson El, Ayak ve Koltuk Altı Terleme Düzenleyici Solüsyon

Tereson, aşırı terlemeyi engellemek için özel olarak tasarlanmış, etkin bir sprey antiperspirant. Bu ürün, koltuk altı, ayak ve el terlemesi sorunlarınızı çözme konusunda mükemmel bir yardımcı. Tereson ile terleme problemlerinizi kontrol altına alabilir, daha rahat ve özgüvenli bir şekilde günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz.

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