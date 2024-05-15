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E-Kitap Okuyucu Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

etiket E-Kitap Okuyucu Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 13:02

E-kitap okuyucular, dijital dünyanın bize sunduğu en büyülü icatlardan biri. Sanki Harry Potter'ın büyülü dünyasından çıkmış gibi bu cihazlar, elektronik ortamda saklanan kitapları okumamızı sağlıyor. Taşınabilir, hafif ve kullanışlı olmalarıyla, kitap kurdu olanlar için vazgeçilmez birer aksesuar haline geldiler. Gelin, detaylarına birlikte bakalım.

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Bu içerik 15.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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E-Kitap Okuyucuların Faydaları:

E-Kitap Okuyucuların Faydaları:

Taşınabilirlik: E-kitap okuyucular, kağıt kitaplara kıyasla çok daha hafif ve taşınabilirdir. Bu sayede, binlerce kitabı çantanızda taşımadan yanınızda bulundurabilirsiniz.

Depolama Kapasitesi: E-kitap okuyucular, gigabaytlarca depolama kapasitesine sahip olabilir. Bu sayede, geniş bir kütüphane oluşturabilir ve istediğiniz kitabı her zaman yanınızda bulundurabilirsiniz.

Ekran Özellikleri: E-kitap okuyucular, göz yorgunluğuna neden olmayacak şekilde tasarlanmış özel ekranlara sahiptir. Bu ekranlar, güneş ışığında bile rahatça okunabilir.

Pil Ömrü: E-kitap okuyucular, tek bir şarjla haftalarca kullanılabilir.

Ek Özellikler: Birçok e-kitap okuyucu, kelime anlamları bulma, not alma, sesli okuma gibi ek özelliklere de sahip.

E-Kitap Okuyucular Ne İşe Yarar?

E-Kitap Okuyucular Ne İşe Yarar?

E-kitap okuyucular, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir:

E-kitap okumak: E-kitap okuyucuların temel işlevi, e-kitap formatındaki kitapları okumaktır. Epub, Mobi, PDF gibi birçok e-kitap formatını destekleyebilirler.

Gazete ve dergi okumak: E-kitap okuyucular, e-gazete ve dergi formatındaki yayınları da okuyabilir.

PDF dosyalarını okumak: E-kitap okuyucular, PDF formatındaki belgeleri de okuyabilir.

Sesli kitap dinlemek: Bazı e-kitap okuyucular, sesli kitap dinleme özelliğine de sahiptir.

Web'de gezinmek: Bazı e-kitap okuyucular, Wi-Fi bağlantısı ile internette de gezinebilir.

E-Kitap Okuyucu Nasıl Kullanılır?

E-Kitap Okuyucu Nasıl Kullanılır?

E-kitap okuyucular kullanımı oldukça kolaydır. Temel adımları ise şöyle:

E-kitap okuyucuyu şarj edin: E-kitap okuyucunuzu ilk defa kullanmadan önce şarj edin.

E-kitap okuyucuya kitap yükleyin: Bilgisayarınızdan veya internetten e-kitap okuyucuya kitap yükleyin.

Kitap seçin ve okumaya başlayın: E-kitap okuyucu kütüphanenizden bir kitap seçin ve okumaya başlayın.

Piyasada birçok farklı e-kitap okuyucu modeli mevcuttur ve seçim yapmak kafa karıştırıcı olabilir.

Piyasada birçok farklı e-kitap okuyucu modeli mevcuttur ve seçim yapmak kafa karıştırıcı olabilir.

Şimdi sizin için, 2024'ün en popüler e-kitap okuyucularından ikisi olan Onyx Boox Tab Ultra C Pro ve Kobo Clara 2e'yi karşılaştıracağız.

1. Onyx Boox Tab Ultra C Pro 10.3" Renkli Ekran Kalemli E Kitap Okuyucu

1. Onyx Boox Tab Ultra C Pro 10.3" Renkli Ekran Kalemli E Kitap Okuyucu

Geniş ve Renkli Ekran: 10.3 inçlik renkli Carta Plus ekranı ile muhteşem bir okuma deneyimi sunar. Bu ekran, metin ve görselleri net ve canlı bir şekilde görüntüler.

Güçlü İşlemci: 8 çekirdekli işlemcisi sayesinde hızlı ve akıcı bir performans sunar.

Yüksek Depolama Kapasitesi: 32 GB dahili depolama kapasitesi ile geniş bir kütüphane oluşturabilirsiniz.

Çoklu Format Desteği: Epub, Mobi, PDF, CBR, CBZ gibi birçok e-kitap formatını destekler.

Kalem Desteği: EMR kalem desteği ile not alma, çizim yapma ve metinleri işaretleme gibi işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Android İşletim Sistemi: Android 11 işletim sistemi ile e-kitap okumak dışında internette gezinme, uygulama kullanma gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

Dayanıklı Pil: 6300 mAh kapasiteli pili ile uzun süreli kullanım imkanı sunar.

Ağırlık: 680 gram ağırlığı ile diğer e-kitap okuyuculara kıyasla daha ağırdır.

Fiyatı 30.674,00 TL. Burada

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2. Kobo Clara 2e E Kitap Okuyucu 16 GB

2. Kobo Clara 2e E Kitap Okuyucu 16 GB

Hafif ve Taşınabilir: 180 gram ağırlığı ile son derece hafif ve taşınabilirdir.

Suya Dayanıklı: IPX8 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklıdır.

Uzun Pil Ömrü: Tek bir şarjla haftalarca kullanılabilir.

Göz Yorgunluğunu Azaltan Ekran: ComfortLight özelliği ile göz yorgunluğunu azaltan ve uykuya geçişi kolaylaştıran bir ekrana sahiptir.

Basit Kullanım: Kullanımı oldukça basit ve kolaydır.

Geniş Kütüphane: Kobo e-kitap mağazasından milyonlarca e-kitaba erişebilirsiniz.

Düşük Depolama Kapasitesi: 16 GB dahili depolama kapasitesi bazı kullanıcılar için yetersiz olabilir.

Sınırlı Format Desteği: Epub ve Mobi gibi temel e-kitap formatlarını destekler.

Kalem Desteği Yok: Kalem desteği bulunmamaktadır.

Fiyatı ise 5.924,00 TL. Buraya tıktık

Hepsiburada

Onyx Boox Tab Ultra C Pro ve Kobo Clara 2e, her ikisi de farklı özelliklere sahip olan ve farklı kullanıcı profillerine hitap eden e-kitap okuyuculardır.

Onyx Boox Tab Ultra C Pro ve Kobo Clara 2e, her ikisi de farklı özelliklere sahip olan ve farklı kullanıcı profillerine hitap eden e-kitap okuyuculardır.

Hangi e-kitap okuyucunun sizin için daha uygun olduğuna karar verirken, ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmanız önemli.

  • Geniş ve renkli bir ekran arıyorsanız,

  • Güçlü bir işlemci ve yüksek depolama kapasitesine ihtiyacınız varsa,

  • E-kitap okumak dışında internette gezinme, uygulama kullanma gibi işlemleri de yapmak istiyorsanız,

  • Kalem desteğine ihtiyacınız varsa,

Onyx Boox Tab Ultra C Pro sizin için daha uygun bir seçim olabilir. Buraya tıktık

Ancak, 

  • Hafif ve taşınabilir bir e-kitap okuyucu arıyorsanız,

  • Suya ve toza karşı dayanıklı bir cihaz istiyorsanız,

  • Uzun pil ömrü ve göz yorgunluğunu azaltan bir ekran önemliyse,

  • Basit ve kullanımı kolay bir e-kitap okuyucu istiyorsanız,

  • Geniş bir kütüphaneye erişmek istiyorsanız,

Kobo Clara 2e sizin için daha uygun bir seçim olabilir. Burada

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