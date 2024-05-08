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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı İşe Yarıyor mu? Sizin İçin İnceledik

etiket Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı İşe Yarıyor mu? Sizin İçin İnceledik

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 07:51

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nın işlevselliğini mercek altına aldık. Cihazın kullanım kolaylığı, etkinliği ve genel performansını değerlendirmeyi ihmal etmedik. Philips Lumea'nın sunduğu IPL teknolojisi, tüylerin kalıcı olarak azalmasını sağlama iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte bu yüzden, sizin için Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nı inceledik. Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 07.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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IPL nedir ve nasıl çalışır?

IPL nedir ve nasıl çalışır?

Yoğun Işık Atımı, tüylerinizi yok etmek için hafif ışık enerjisi kullanır. Bu ışık, tüylerin köklerine derinlemesine işler ve altı aya kadar süren bir süreçte tüylerin yeniden büyümesini yavaşlatır. Lumea'nın kullanımıyla, kadınlar sadece üç uygulama sonrasında aylar boyunca süren bir pürüzsüzlük deneyimlemiştir.

12 uygulama sonrasında tüylerde gözlemlenen azalma oranları ise şu şekildedir:

Alt bacaklarda %86, bikini bölgesinde %70 ve koltuk altlarında %67.

Lumea Prestige, cilt tonunuzu algılama yeteneği sayesinde en konforlu ışık ayarı sunmaktadır.

Lumea Prestige, cilt tonunuzu algılama yeteneği sayesinde en konforlu ışık ayarı sunmaktadır.

Bu özelliği, cildinizi anlamak ve ona göre hareket etmek için özellikle tasarlanmış. Ayrıca, her bir vücut bölgesine özgü programları ayarlamak üzere 2 adet akıllı uygulama başlığına sahiptir. Bu başlıklar, vücudunuzun her bölgesine mükemmel bir uyum sağlar ve bakımınızı kolaylaştırır.

Güneşin cildinizi etkileyen gücüne karşı SmartSkin sensörü, cildinizin tonunu hassas bir şekilde algılar ve size en uygun olanı seçmeniz için beş farklı ışık ayarını sunar.

Güneşin cildinizi etkileyen gücüne karşı SmartSkin sensörü, cildinizin tonunu hassas bir şekilde algılar ve size en uygun olanı seçmeniz için beş farklı ışık ayarını sunar.

Bu özellik, cildinizi anlama ve ona nazik bir uygulama yapma olanağı sağlar. Böylece, cildinizin tonu ne olursa olsun, her zaman en doğru ve rahat uygulamayı yapabilirsiniz. Bu, cildinizin ihtiyaçlarına göre kendini ayarlayabilen bir teknoloji ile, cildinize en uygun bakımı sağlama imkanı sunar. Bu sayede cildinizin sağlığı ve güzelliği her zaman korunmuş olur.

Pürüzsüz bir cilt sunmak için vücudunuzun her bölgesinde mükemmel uygulama sağlamak üzere tasarlanmış uygulama başlıkları ile donatılmış.

Pürüzsüz bir cilt sunmak için vücudunuzun her bölgesinde mükemmel uygulama sağlamak üzere tasarlanmış uygulama başlıkları ile donatılmış.

Lumea, her kıvrımınıza uyabilen özel bir tasarıma sahip. Bacaklar, kollar ve karın gibi geniş yüzeyler için daha büyük penceresi hızlı uygulama imkanı sunar. Yüz bölgenizdeki uygulamalar için üst dudak, çene ve çene hattınıza uygun şekilde özenle tasarlanmış. Kıvrımlı yapısı sayesinde koltuk altı gibi uygulaması zor bölgelerde bile maksimum cilt teması sağlar. Hassas bölgelerde ise nazik ve rahat bir uygulama deneyimi sunar.

Peki, Lumea uygulamasını nasıl yapmalısınız?

Peki, Lumea uygulamasını nasıl yapmalısınız?

Başlangıç Adımı: Tıraş, epilasyon veya ağda tekniklerini kullanarak tüylerinizi temizleyin.

Ton Ayarlama Adımı: Cildinizin tonunu belirlemek için ikinci adıma geçin ve size en uygun ışık ayarını seçin.

Uygulama Adımı: Üçüncü adımda, Lumea'yı 90 derecelik bir açıyla tutarak uygulamaya başlayın.

Son Adım: Vücudunuzun belirli bir bölgesinde hareket ederken, ışık atımı düğmesine basıp işlemi tamamlayın.

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Gelelim, tüylerinizin ve cilt tonunuzun olması gereken renklerine...

Gelelim, tüylerinizin ve cilt tonunuzun olması gereken renklerine...

Lumea Prestige, çok beyazdan esmere kadar geniş bir cilt tonu yelpazesinde ve doğal koyu sarıdan siyaha kadar çeşitli tüy renklerinde etkili bir çözüm sunar. Ancak, tüm IPL tabanlı uygulamalar gibi, Lumea Prestige de beyaz, gri, açık sarı veya kızıl tüyler ve çok koyu renkli ciltler için ideal bir seçenek olmayabilir. Bu, uygulamanın etkinliğini ve sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, Lumea Prestige'i kullanmayı düşünüyorsanız, cilt tonunuz ve tüy renginizin bu ürün için uygun olup olmadığını önceden kontrol etmeniz önemlidir.

Philips Lumea Prestige, kablosuz ve kabloyla kullanım olanağı sunar.

Philips Lumea Prestige, kablosuz ve kabloyla kullanım olanağı sunar.

Geniş alanlarda, örneğin bacaklarda, cihazın kabloyla kullanılması, kesintisiz ve hızlı bir deneyim sağlar. Ancak küçük ve erişilmesi zor bölgelerde, yüz, koltuk altı veya bikini bölgesi gibi, kablosuz kullanım, daha fazla hareket serbestliği sağlar. Bu şekilde, cihazın esnekliği, kullanım kolaylığı ve verimliliği bir arada sunulmuş.

Teknik Özellikler:

Teknik Özellikler:

  • Açıklama: Vücut, yüz, bikini bölgesi ve koltuk altları için özel olarak tasarlanmış 2 başlıklı IPL

  • Enerji ayarları: 5

  • SmartSkin sensörü: Var

  • Başlıklar: Vücut, yüz

  • Alt bacak için hız: 4,5 dakika (kablolu), 7,5 dakika (kablosuz)

  • Kullanım kolaylığı: Kablolu ve kablosuz

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nı satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nı satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Bazı kullanıcı yorumları:

  • Şubat'tan beri kullanıyorum. O zamandan bu yana deneyimlerim şöyle: Öncelikle, daha önce lazer yaptırmıştım ama hiçbir şekilde tamamen sonlanmıyor. Yaklaşık 7-8 sene önce yaptırdığım genital ve koltuk altı bölgelerinden, genital bölge %90 eski haline dönmüştü, koltuk altı da %40 gibi geri dönmüştü. 4 sene önce de bacak yaptırmıştım ve şu anda bacak kıllarımın %10'u geri çıkıyor diyebilirim. Bacağa rotüş yapmak için aldım. IPL cihazı ise göbeğimde, kol, koltukaltı, bacak ve kullanım kılavuzunda genital kullanmayın desen de bikini ve üstü için kullanıyorum. İlk 2 ay 2 haftada bir uyguladım. 3. uygulama sonrası gözle görülür büyük bir fark vardı göbek ve genital bölgede. Kollarda da %60 oranında azalma ve incelme var. Acısı ise, eğer daha önce lazer yaptırdıysanız onun yanında hiçbir şey. Salonu bırakmamın en büyük sebeplerinden biri acıydı. Bu çok daha iyi ve canınız yandığında gücü düşürme yetkisi sizde. Bir de açık renk tüylerde gerçekten etkili olmuyor. Göğüs aramdaki ayva tüylerde denedim, bir etki göremedim. Oldukça memnunum, bitirmese bile kıl uzama süresini baya uzatıyor, bu benim için yeterli. Erkek arkadaşımın bacağında bir bölümü tıraşladık ve IPL uyguladık. 2 ay geçmesine rağmen o bölgede 23 tel kıl çıktı. Etkisi gözle görülür yani.

  • Tam 1 yıldır kullanıyorum. Bundan önce denemediğim hiçbir yöntem kalmadı, en pratik ve en kalıcı çözüm bu cihaz. Hiç düşünmeden alın, memnun kalacaksınız. 

  • Ürünü uzun zaman kılavuzunda belirttiği şekilde kullandım. Vücudumda daha önce lazer epilasyon olduğum kısımlarda da hiç epilasyon yapmadığım kısımlarda da kullanarak test etme imkanım oldu. Beyaz tenliyim ve tüy rengim siyah ve kalın. En yüksek ayarında kullandım. Öncelikle ürünün ağzı çok dar olduğu için bacaklarınızda yaptığınız yerleri takip etmeniz çok önemli, kaçırırsanız bölge bölge tüylenmeler kalıyor. Ürün kullanımı özeti şunu diyebilirim ki; tüylerin tekrar çıkmasında uzun süreli bir gecikme yaşamadım. Örneğin yüz bölgemde çıkan tüyler Lumia’dan önce üç günde bir çıkıyorsa Lumia’dan sonra on günde bir çıkar oldu. Sonuç olarak bu fark için bu paranın değmeyeceğini düşünüyorum. Normal epilasyon yaptırdığım yerler yıllardır çıkmıyordu, bacaklarımda şimdi uzun zaman olduğu için tekrar tüylenmeler başladı. Bu tüylenmeler için almıştım ama birazcık seyrekleştirmek dışında ne tüylenmelerin gelmesini geciktirmede ne de azaltmada çok önemli bir fark yaratmadığını gözlemliyorum. Bunun yerine gidip normal lazer epilasyon olmak daha mantıklı.

  • Kadınlara özel bir ürün gibi görünse de erkekler için de sonuçları harika. Koltukaltı ile denemeye başladım, 2 ay sonunda hiç tüy kalmadı. Diğer bölgelerdeki etkisi de zamansal olarak aynı şekilde ilerliyor.

  • Öncelikle, ben beyaz tenliyim ve vücut kıllarım ise kahverengi. İlk hafta herhangi bir etkisini görmedim. Daha önce gördüğüm yorumlarda ilk haftadan itibaren etkili olduğu yazılmıştı. Kıllar olduğu gibi yeniden çıktı, azalma ya da çıkmama gibi bir şey olmadı. Her seansta yorumu güncelleyeceğim. İkinci seanstan sonra gözle görülür azalmalar oluştu, yine de kıllar uzamaya devam etti. Üçüncü seansı 1 hafta önce yaptım, gerçekten etkili; kıllar uzamıyor. Seanstan önce epilasyon yapmama dahi gerek kalmadı. Genital ve koltuk altı tüylerinin azalması için birkaç seans daha geçmesi gerekiyor gibi.

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