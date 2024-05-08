Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı İşe Yarıyor mu? Sizin İçin İnceledik

Şubat'tan beri kullanıyorum. O zamandan bu yana deneyimlerim şöyle: Öncelikle, daha önce lazer yaptırmıştım ama hiçbir şekilde tamamen sonlanmıyor. Yaklaşık 7-8 sene önce yaptırdığım genital ve koltuk altı bölgelerinden, genital bölge %90 eski haline dönmüştü, koltuk altı da %40 gibi geri dönmüştü. 4 sene önce de bacak yaptırmıştım ve şu anda bacak kıllarımın %10'u geri çıkıyor diyebilirim. Bacağa rotüş yapmak için aldım. IPL cihazı ise göbeğimde, kol, koltukaltı, bacak ve kullanım kılavuzunda genital kullanmayın desen de bikini ve üstü için kullanıyorum. İlk 2 ay 2 haftada bir uyguladım. 3. uygulama sonrası gözle görülür büyük bir fark vardı göbek ve genital bölgede. Kollarda da %60 oranında azalma ve incelme var. Acısı ise, eğer daha önce lazer yaptırdıysanız onun yanında hiçbir şey. Salonu bırakmamın en büyük sebeplerinden biri acıydı. Bu çok daha iyi ve canınız yandığında gücü düşürme yetkisi sizde. Bir de açık renk tüylerde gerçekten etkili olmuyor. Göğüs aramdaki ayva tüylerde denedim, bir etki göremedim. Oldukça memnunum, bitirmese bile kıl uzama süresini baya uzatıyor, bu benim için yeterli. Erkek arkadaşımın bacağında bir bölümü tıraşladık ve IPL uyguladık. 2 ay geçmesine rağmen o bölgede 23 tel kıl çıktı. Etkisi gözle görülür yani.

Tam 1 yıldır kullanıyorum. Bundan önce denemediğim hiçbir yöntem kalmadı, en pratik ve en kalıcı çözüm bu cihaz. Hiç düşünmeden alın, memnun kalacaksınız.

Ürünü uzun zaman kılavuzunda belirttiği şekilde kullandım. Vücudumda daha önce lazer epilasyon olduğum kısımlarda da hiç epilasyon yapmadığım kısımlarda da kullanarak test etme imkanım oldu. Beyaz tenliyim ve tüy rengim siyah ve kalın. En yüksek ayarında kullandım. Öncelikle ürünün ağzı çok dar olduğu için bacaklarınızda yaptığınız yerleri takip etmeniz çok önemli, kaçırırsanız bölge bölge tüylenmeler kalıyor. Ürün kullanımı özeti şunu diyebilirim ki; tüylerin tekrar çıkmasında uzun süreli bir gecikme yaşamadım. Örneğin yüz bölgemde çıkan tüyler Lumia’dan önce üç günde bir çıkıyorsa Lumia’dan sonra on günde bir çıkar oldu. Sonuç olarak bu fark için bu paranın değmeyeceğini düşünüyorum. Normal epilasyon yaptırdığım yerler yıllardır çıkmıyordu, bacaklarımda şimdi uzun zaman olduğu için tekrar tüylenmeler başladı. Bu tüylenmeler için almıştım ama birazcık seyrekleştirmek dışında ne tüylenmelerin gelmesini geciktirmede ne de azaltmada çok önemli bir fark yaratmadığını gözlemliyorum. Bunun yerine gidip normal lazer epilasyon olmak daha mantıklı.

Kadınlara özel bir ürün gibi görünse de erkekler için de sonuçları harika. Koltukaltı ile denemeye başladım, 2 ay sonunda hiç tüy kalmadı. Diğer bölgelerdeki etkisi de zamansal olarak aynı şekilde ilerliyor.