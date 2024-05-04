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"Fatih, Doğa ve Giray’ı Öpüşürken Gördü!" Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Fatih, Doğa ve Giray’ı Öpüşürken Gördü!" Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 16:34

Son bölümde Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinin giydikleri kıyafetler izleyicilerin ilgisini çekti. Her bölümde Alev, Nursema, Kıvılcım, Pembe, Görkem ve Doğa'nın giydikleri kıyafetler, izleyicilerin merakını uyandırmaya devam ediyor. 61. bölümde bu sofistike kıyafetlerin hangi markalardan geldiğini ve onların benzerlerini birlikte keşfedelim istedik. Bu karakterlerin giydikleri kıyafetler hangi markaların ve bu kıyafetlerin fiyatı ne? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını listemizde bulacaksınız.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 04.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Hatırlarsanız, bir önceki bölümü burada konuşmuştuk. 👇

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Görkem'in sezonun renginden olan bu gömleğinin markası Twist.

Görkem'in sezonun renginden olan bu gömleğinin markası Twist.

Twist markasının kontrast dikiş detaylarına sahip olan gömleği, özgün tasarımı ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Oversize kesimi ve günlük kullanıma uygun stili ile hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor. Bu gömlek, 1.999 TL. 

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Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an için...

Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an için...

Seize the Day markasının Viena Dress modeli, zarafet ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu özel tasarım elbise, 2.950 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Kendine özgü stilini yansıtmak isteyenler için ideal bir seçenek olan bu model, her detayıyla göz alıcı bir görünüm vaat ediyor.

Burada

Doğa’nın giydiği bu denim ceket, trendlere ayak uydurmanız için harika bir seçenek.

Doğa’nın giydiği bu denim ceket, trendlere ayak uydurmanız için harika bir seçenek.

Gizia markasının imzasını taşıyan bu kolu etiket detaylı jean ceket, modaya uyum sağlama konusunda sizin için mükemmel bir seçenek olacak.

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Join Us markasının imzası niteliğindeki bu bluz, Görkem'in üzerinde adeta bir sanat eseri gibi duruyor.

Join Us markasının imzası niteliğindeki bu bluz, Görkem'in üzerinde adeta bir sanat eseri gibi duruyor.

Kadın Transparan Detaylı Düğmeli Bluz, pembe tonlarındaki zarifliği ve 2.499 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu bluz, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça haline geliyor.

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Pembe Hanım'ın giydiği bu gömlek elbise de çok merak konusu oldu.

Pembe Hanım'ın giydiği bu gömlek elbise de çok merak konusu oldu.

Pembe Hanım'ın bu elbisenin bedenleri tükenmiş durumda. Beklemeyi göze alırsanız, ürünün yeniden stoklara gireceği günü sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. Bu muhteşem elbiseye sahip olmak için sabırsızlananların, stokların yeniden dolmasını beklemekten başka çaresi yok.

Buradan ulaşın

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Görkem karakterinin giydiği bu pembe oversize gömlek, çok güzel değil mi?

Görkem karakterinin giydiği bu pembe oversize gömlek, çok güzel değil mi?

Twist markasının imzasını taşıyan, zarif baskılı poplin gömlek, 1.799 TL. Bu gömleği giyen herkes, sıradanlıktan uzaklaşıp, kendi stilini yaratma fırsatı yakalıyor. Kısacası, Twist markasının bu baskılı poplin gömleği, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor.

Burada

Maraton kombini düşünenler Nilay'ın bu kombinine bakabilir.

Maraton kombini düşünenler Nilay'ın bu kombinine bakabilir.

Öz Sarıçam markasına ait olan bu fermuarlı takım 1.169,10 TL.

Burada

Doğa'nın motorcu kombinini merak edenleri buraya alalım.

Doğa'nın motorcu kombinini merak edenleri buraya alalım.

Stradivarius markasına ait olan bu ceket eski sezonlardan yani maalesef bulmanız mümkün değil. Ancak şimdiye kadar bahsettiğimiz kıyafetlerin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Hepsiburada
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