Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri
Haftanın en çok tercih edilen kozmetik ürünlerini sizler için derledik. Bu ürünler, güzellik ve bakım dünyasında adından sıkça söz ettiren, kalitesi ve etkisiyle kullanıcılarından tam not alan seçeneklerden oluşuyor. İster cildinizi canlandırmak, ister makyajınıza farklı bir boyut katmak için, bu ürünler sizin için ideal. İşte, güzellik rutininizi zenginleştirecek, cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlayacak haftanın en çok satan kozmetik ürünleri...
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Bu içerik 12.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah
2. Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base Pink SPF50+/PA++++
3. MISSHA Yoğun Kapatıcılık Sunan BB Krem M Perfect Cover BB Cream Ex SPF42/PA+++
4. Water Lip Stain Yoğun Renk Veren Uzun Süre Kalıcı Mat Dudak Tint'i (002 Love Craft)
5. NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 03 No Filter Needed
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6. Missha Doğal Görünüm Sunan Nemlendirici Likit Allık 9g. Apieu Juicy-Pang Water Blusher
7. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 02 LIGHT
8. Golden Rose Emily Göz Kalemi No: 203
9. Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss - Transparan Dudak Parlatıcısı
10. Kiko Milano - Skin Tone Concealer (03 Light Beige)
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11. Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil - Jel Göz Kalemi 414
12. Luis Bien Kaş Makyajı Seti
13. Golden Rose Strobing Highlighter Palette Aydınlatıcı Palet
14. Pastel Plump Up Extra Hydrating Plumping Gloss - Dolgunlaştıran Dudak Parlatıcısı, 204 Spicy Sweet
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