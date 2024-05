Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Dudaklarınıza doğal bir ışıltı katmak istiyorsanız, Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss tam size göre. Yapışkan olmayan formülü ile dudaklarınızda ağırlık hissi oluşturmadan parlaklık verir. İster günlük makyajınızda ister özel bir gecede kullanın, her zaman kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Buraya tıklayın