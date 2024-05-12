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Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 23:36

Haftanın en çok tercih edilen kozmetik ürünlerini sizler için derledik. Bu ürünler, güzellik ve bakım dünyasında adından sıkça söz ettiren, kalitesi ve etkisiyle kullanıcılarından tam not alan seçeneklerden oluşuyor. İster cildinizi canlandırmak, ister makyajınıza farklı bir boyut katmak için, bu ürünler sizin için ideal. İşte, güzellik rutininizi zenginleştirecek, cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlayacak haftanın en çok satan kozmetik ürünleri...

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

1. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Kirpikleri uzatarak ve dolgunlaştırarak gözleri öne çıkaran L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah, suya dayanıklı olmasıyla da dikkat çekiyor. Panoramik hacim vermesiyle bilinen bu ürün, topaklanma yapmaz ve bulaşmaz.

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2. Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base Pink SPF50+/PA++++

2. Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base Pink SPF50+/PA++++

Ciltleri güneşin zararlı ışınlarından yüksek koruma sağlayan Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base Pink SPF50+/PA++++, cilt tonunu eşitleyerek aydınlık bir görünüm sağlıyor. 

Fiyatı 446,18 TL. 

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3. MISSHA Yoğun Kapatıcılık Sunan BB Krem M Perfect Cover BB Cream Ex SPF42/PA+++

3. MISSHA Yoğun Kapatıcılık Sunan BB Krem M Perfect Cover BB Cream Ex SPF42/PA+++

Ciltteki tüm kusurları kapatarak pürüzsüz bir görünüm sağlayan MISSHA Yoğun Kapatıcılık Sunan BB Krem M Perfect Cover BB Cream Ex SPF42/PA+++, güneş korumasına da sahip. Mat bitişli olmasıyla bilinen bu ürün, oldukça da uygun fiyatlı.

Burada

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4. Water Lip Stain Yoğun Renk Veren Uzun Süre Kalıcı Mat Dudak Tint'i (002 Love Craft)

4. Water Lip Stain Yoğun Renk Veren Uzun Süre Kalıcı Mat Dudak Tint'i (002 Love Craft)

Mat dudak tintleri sevenler için ideal bir ürün olan Water Lip Stain Yoğun Renk Veren Uzun Süre Kalıcı Mat Dudak Tint'i, dudaklara yoğun renk veriyor ve gün boyu kalıcı oluyor. Hafif yapısıyla dudaklarda ağırlık hissi oluşturmayan ürün, bu özellikleriyle çok satanlarda yer alıyor.

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5. NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 03 No Filter Needed

5. NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 03 No Filter Needed

Dudaklarınıza yoğun renk ve ışıltı katmak istiyorsanız, NYX Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı tam size göre! Yoğun renk vermesi ve gün boyu kalıcı olmasıyla öne çıkan bu balm, dudaklarınızı yumuşatıyor ve pürüzsüzleştiriyor. 

448,49 TL.

Burada

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6. Missha Doğal Görünüm Sunan Nemlendirici Likit Allık 9g. Apieu Juicy-Pang Water Blusher

6. Missha Doğal Görünüm Sunan Nemlendirici Likit Allık 9g. Apieu Juicy-Pang Water Blusher

Missha A'Pieu Juicy-Pang Water Blusher, günlük makyaj rutininize renk katmaya değer bir ürün. Su-dağıl yapısı sayesinde cilde kolayca dağılır ve doğal, sağlıklı bir allık görünümü verir. Hafif yapılı olsa da renk yoğunluğu arttırılabilir, istediğiniz etkiyi yakalayabilirsiniz. Cildi kurutmayan yapısıyla günlük kullanıma uygundur ve kalitesine göre oldukça uygun bir fiyata sahip. Eğer günlük makyajınızda doğal ve sağlıklı bir allık arıyorsanız, Missha A'Pieu Juicy-Pang Water Blusher'ı (CR02) deneyebilirsiniz.

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7. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 02 LIGHT

7. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 02 LIGHT

Cilt kusurlarını kapatırken doğal bir görünüm elde etmek istiyorsanız, NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 02 LIGHT tam size göre olabilir! Koyu halkaları, sivilce izlerini ve diğer cilt kusurlarını kapatarak doğal ve pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmenizi sağlayan bu ürün ayrıca hyaluronik asit içeriği ile cildinizi nemlendirir ve yumuşatır.

Burada

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8. Golden Rose Emily Göz Kalemi No: 203

8. Golden Rose Emily Göz Kalemi No: 203

Mükemmel bir eyeliner arıyorsanız, Golden Rose Emily Göz Kalemi'ne göz atabilirsiniz. Yumuşak ve akıcı ucu ile kolayca uygulama yapabilir, ince veya kalın çizgiler çizerek istediğiniz bakış şeklini elde edebilirsiniz. Suya dayanıklı formülü ile gün boyu kalıcılık sağlar ve gözlerinizin çerçevesini kusursuz bir şekilde çizer.

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9. Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss - Transparan Dudak Parlatıcısı

9. Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss - Transparan Dudak Parlatıcısı

Dudaklarınıza doğal bir ışıltı katmak istiyorsanız, Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss tam size göre. Yapışkan olmayan formülü ile dudaklarınızda ağırlık hissi oluşturmadan parlaklık verir. İster günlük makyajınızda ister özel bir gecede kullanın, her zaman kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar.

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10. Kiko Milano - Skin Tone Concealer (03 Light Beige)

10. Kiko Milano - Skin Tone Concealer (03 Light Beige)

Cildinizdeki kusurları kapatmak ve pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmek için Kiko Milano Skin Tone Concealer'ı kullanabilirsiniz. Hafif yapısı ile cildinizde ağırlık hissi oluşturmadan kapatıcılık sağlar. Koyu halkaları, sivilce izlerini ve diğer cilt kusurlarını kolayca kapatarak kusursuz bir cilt görünümü elde etmenizi sağlar.

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11. Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil - Jel Göz Kalemi 414

11. Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil - Jel Göz Kalemi 414

Yoğun renk pigmenti ve suya dayanıklı formülü ile Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil, göz makyajınızda drama ve gizem katmak için ideal. Yumuşak ucu ile kolayca uygulama yapabilir ve istediğiniz renk yoğunluğunu elde edebilirsiniz. 

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12. Luis Bien Kaş Makyajı Seti

12. Luis Bien Kaş Makyajı Seti

Kaşlarınızı şekillendirmek, doldurmak ve sabitlemek için her şey bir arada bir set mi arıyorsunuz? O zaman Luis Bien Kaş Makyajı Seti'yle tanışmanızın vakti geldi. Bu sette yer alan kaş jeli, bal mumu kiti ve kaş sabunu ile kaşlarınızı istediğiniz şekilde şekillendirebilir ve dolgunlaştırabilirsiniz. Kaş sabunu ise kaşlarınızı gün boyu sabit tutarak kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar.

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13. Golden Rose Strobing Highlighter Palette Aydınlatıcı Palet

13. Golden Rose Strobing Highlighter Palette Aydınlatıcı Palet

Yüzünüzün belirli bölgelerini aydınlatarak ışıltılı bir görünüm kazandırmak için Golden Rose Strobing Highlighter Palette'i kullanabilirsiniz. 3 farklı renkten oluşan bu palet, her cilt tonuna uygun bir ton seçmenizi sağlar. Yüzünüzün yüksek noktalarına uygulayarak ışıltılı ve canlı bir görünüme kavuşmak hiç de zor değil.

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14. Pastel Plump Up Extra Hydrating Plumping Gloss - Dolgunlaştıran Dudak Parlatıcısı, 204 Spicy Sweet

14. Pastel Plump Up Extra Hydrating Plumping Gloss - Dolgunlaştıran Dudak Parlatıcısı, 204 Spicy Sweet

Hem dolgun hem de canlı dudaklar mı hayal ediyorsunuz? O zaman Pastel Plump Up Extra Hydrating Plumping Gloss'u denemelisiniz. Hyaluronik asit ve E vitamini içeren formülü dudaklarınızı nemlendirirken, dolgunlaştırıcı etkisi ile daha belirgin ve çekici görünmelerini sağlar. Bizim önerimiz ise 204 Spicy Sweet rengi, bu renk dudaklarınıza romantik ve tatlı bir renk katacak.

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