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Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın En Çok Satan 13 Ürünü

etiket Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın En Çok Satan 13 Ürünü

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 12:43

Her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok satan ürünleri sizlerle paylaşmak istedik ve haftanın en popüler ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Elektronikten temizlik ürünlerine, mutfak gereçlerinden dekorasyon malzemelerine kadar geniş bir yelpazede seçtiğimiz ürünleri bu listede bulabilirsiniz. Gelin, hiç vakit kaybetmeden beraber keşfedelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 10.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Samsung Galaxy A04s Akıllı Cep Telefonu 4 GB RAM, 64 GB Depolama

1. Samsung Galaxy A04s Akıllı Cep Telefonu 4 GB RAM, 64 GB Depolama

Uygun fiyatlı ve kullanışlı bir akıllı telefon arayanlar için Samsung Galaxy A04s ideal bir seçim. 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve uzun ömürlü pil ile öne çıkan bu telefon, günlük kullanım için ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor.

Samsung Galaxy A04s Akıllı Telefon Teknik Özellikleri:

  • İşletim Sistemi: Android 12

  • İşlemci: Exynos 850

  • RAM: 4 GB

  • Depolama: 64 GB veya 128 GB (microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)

  • Ekran: 6.5 inç PLS LCD, HD+ (1600 x 720) çözünürlük

  • Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera (f/1.8) + 2 MP Makro Kamera (f/2.4) + 2 MP Derinlik Kamera (f/2.4)

  • Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

  • Pil: 5000 mAh (15W hızlı şarj desteği)

  • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C

  • Boyutlar: 164.7 x 76.7 x 9.1 mm

  • Ağırlık: 195 gram

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2. Araç Bagaj Düzenleyici Çanta Organizer

2. Araç Bagaj Düzenleyici Çanta Organizer

Dağınık bir bagajdan bıktınız mı? Araç Bagaj Düzenleyici Çanta Organizer tam size göre! Bu kullanışlı ürün, ithal keçe kumaştan üretilmiş yüksek kaliteli bir malzemedir ve bagajınızdaki eşyalarınızı düzenli ve derli toplu tutmanıza yardımcı olur.

Fiyatı 169 TL.

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3. Wipaste C2 4gr 6 W/m-K Yüksek Performanslı Alman Termal Macun

3. Wipaste C2 4gr 6 W/m-K Yüksek Performanslı Alman Termal Macun

Bilgisayarınızın ısınmasını önlemek ve performansını artırmak için Wipaste C2 Termal Macun ideal bir seçim. Yüksek ısı iletkenliği sayesinde işlemci ve soğutucu arasındaki ısı transferini en iyi şekilde sağlayarak, bilgisayarınızın serin kalmasına yardımcı oluyor.

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4. Einhell 18V 4,0 Ah PXC Starter Kit

4. Einhell 18V 4,0 Ah PXC Starter Kit

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Öncelikle Amazon hizmet kalitesinden çok memnun kaldım. Ürün, planlanandan daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Einhell'in birkaç ürününü satın aldım. Ürünlerin hepsi aynı cins batarya ile çalıştığı için orta güçte bir batarya tercih ediyorum. 4.0ah batarya ve şarj aletini görünce hemen satın aldım. Birçok cihazı tam verimli kullanmanıza imkan sağlıyor. Ben memnun kaldım, almanızı tavsiye ederim.

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5. SOLO Yüzey Temizleme Havlusu XL T. Yüzey

5. SOLO Yüzey Temizleme Havlusu XL T. Yüzey

Ev temizliğinde pratik ve kullanışlı bir çözüm arayanlar için SOLO Yüzey Temizleme Havlusu ideal bir seçim. Mikrofiber malzemeden üretilmiş olan bu havlu, tüm yüzeyleri çizmeden ve leke bırakmadan temizlemenizi sağlar.

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6. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 lt

6. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 lt

Kısa sürede herkesin gözdesi haline gelmeyi başardı. Soğuk içeceklerinizi uzun süre soğuk, sıcak içeceklerinizi ise uzun süre sıcak tutmak için Stanley The IceFlow Termos Bardak ideal bir seçim. Dayanıklı ve kullanımı kolay olan bu termos, her gün kullanıma uygun olup su ihtiyacınızı ömür boyu karşılamak için var.

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7. Batcell RGB12 LED Xl 80X30 Mousepad

7. Batcell RGB12 LED Xl 80X30 Mousepad

Oyuncuysanız veya bilgisayarınızda çok zaman harcıyorsanız, Batcell RGB12 LED Mousepad size konfor ve şıklık sunacak. Farklı renklerde ışıklandırma modlarına sahip olan bu mousepad, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

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8. Bella Maison Rafe Hasır Amerikan Servis Naturel (35 cm)

8. Bella Maison Rafe Hasır Amerikan Servis Naturel (35 cm)

Sofranıza şıklık katmak için Bella Maison Rafe Hasır Amerikan Servisi ideal bir seçim. Doğal malzemeden üretilmiş olan bu servis, hem dayanıklı hem de estetik açıdan oldukça göz alıcı.

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9. HP DHS-2111 2.0 Mini Taşınabilir Multimedya Speaker Hoparlör

9. HP DHS-2111 2.0 Mini Taşınabilir Multimedya Speaker Hoparlör

Müziğinizi her yerde dinlemek için bir hoparlöre ihtiyacınız varsa, HP DHS-2111 tam size göre! Küçük ve kompakt tasarımıyla her yere yanınızda taşıyabileceğiniz bu hoparlör, güçlü ses kalitesiyle de sizi şaşırtacak.

HP DHS-2111 2.0 Mini Taşınabilir Multimedya Hoparlör'ün Artıları:

  • Küçük ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve kullanılabilir.

  • Şık ve modern görünümü ile her ortama uyum sağlar.

  • 3.5mm jak ses girişi ile bilgisayar, tablet, telefon ve diğer cihazlara kolayca bağlanabilir.

  • Ayarlanabilir orta bas ile ses tonunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

  • Uygun fiyatı ile bütçenizi zorlamadan multimedya hoparlör sahibi olabilirsiniz.

HP DHS-2111 2.0 Mini Taşınabilir Multimedya Hoparlör'ün Eksileri:

  • Düşük watt değeri ile yüksek sesli müzik dinlemek için uygun olmayabilir.

  • Subwoofer olmaması derin bas sesleri tam olarak veremez.

  • Pil ile çalışma özelliği bulunmamaktadır.

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10. Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

10. Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Kaliteli ses ve uygun fiyat arayanlar için JBL Tune 520BT ideal bir seçenek. Çoklu bağlantı özelliği sayesinde birden fazla cihaza bağlanabilen bu kulaklık, 12 saate kadar pil ömrü ve ergonomik tasarımıyla da öne çıkıyor.

Ses:

  • Sürücü Boyutu: 12mm

  • Frekans Tepkisi: 20Hz - 20kHz

  • Empedans: 32Ω

  • Hassasiyet: 100dB SPL@1kHz

  • Bluetooth Versiyonu: 5.3

  • Bluetooth Profilleri: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC, AAC

Pil:

  • Kulaklık Pil Ömrü: Tek şarj ile 5 saat, toplamda 20 saat (şarj kutusu ile)

  • Şarj Kutusu Pil Kapasitesi: 500mAh

  • Şarj Süresi: Kulaklıklar için 2 saat, şarj kutusu için 2 saat

  • Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım süresi

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11. Schafer Meister Çubuk Blender-Krem

11. Schafer Meister Çubuk Blender-Krem

Pürüzsüz çorbalar, lezzetli soslar ve kremalar hazırlamak için Schafer Meister Çubuk Blender tam size göre! Hem kullanımı kolay hem de pratik olan bu blender, mutfakta size iyi hissettirecek ve yormayacak.

Schafer Meister Çubuk Blender'ın Artıları:

  • Güçlü motoru ile hızlı ve pratik kullanım sağlar.

  • Tek kademeli hız ayarı ile kullanımı kolaydır.

  • Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun ömürlüdür.

  • Turbo fonksiyonu ile zorlu gıdaları da kolayca doğrayabilirsiniz.

  • Sessiz çalışma özelliği ile rahatsız edici seslerden uzak durmanızı sağlar.

  • Ayrılabilir bıçak ucu ile kolayca temizlenebilir.

  • Asma kancası ve kaymaz taban ile mutfağınızda yerden tasarruf sağlar.

  • Güvenlik kilit kilidi ile güvenli kullanım sunar.

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12. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kulaklık

12. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kulaklık

Müzik keyfini kablolara boğmadan yaşamak isteyenler için ideal bir seçim olan bu kulaklık, 10 saate kadar pil ömrü, güçlü ses ve IPX5 su geçirmezlik ile öne çıkıyor. Ayrıca, ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımda bile rahatlık sunuyor.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kulaklık Teknik Özellikleri:

Ses:

  • Sürücü Boyutu: 10 mm

  • Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20 kHz

  • Empedans: 16Ω

  • Hassasiyet: 103 dB SPL/1 mW

  • Bluetooth Versiyonu: 5.3

  • Bluetooth Profilleri: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC, AAC, aptX

Pil:

  • Kulaklık Pil Ömrü: Tek şarj ile 10 saat, toplamda 30 saat (şarj kutusu ile)

  • Şarj Kutusu Pil Kapasitesi: 300 mAh

  • Şarj Süresi: Kulaklıklar için 1 saat, şarj kutusu için 2 saat

  • Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi

Buradan ulaşın

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13. Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

13. Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu

Tek bir cihazda mutfakta her şeye çözüm arayanlar için Karaca Pro Multimax tam size göre! Bu robot, doğrama, dilimleme, yoğurma, çırpma, hamur yoğurma ve karıştırma gibi 6 farklı işleviyle mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak.

Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu Teknik Özellikleri:

Genel:

  • Güç: 2000 W

  • Kapasite:

  • - Ana Hazne: 2.5 Litre

  • - Blender Haznesi: 1.5 Litre

  • - Doğrayıcı Haznesi: 1.5 Litre

  • Hız Ayarları: 8 Kademeli

  • Darbe Fonksiyonu: Var

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik ve Plastik

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