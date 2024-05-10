Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın En Çok Satan 13 Ürünü
Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın En Çok Satan 13 Ürünü
Her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok satan ürünleri sizlerle paylaşmak istedik ve haftanın en popüler ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Elektronikten temizlik ürünlerine, mutfak gereçlerinden dekorasyon malzemelerine kadar geniş bir yelpazede seçtiğimiz ürünleri bu listede bulabilirsiniz. Gelin, hiç vakit kaybetmeden beraber keşfedelim.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 10.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Samsung Galaxy A04s Akıllı Cep Telefonu 4 GB RAM, 64 GB Depolama
2. Araç Bagaj Düzenleyici Çanta Organizer
3. Wipaste C2 4gr 6 W/m-K Yüksek Performanslı Alman Termal Macun
4. Einhell 18V 4,0 Ah PXC Starter Kit
5. SOLO Yüzey Temizleme Havlusu XL T. Yüzey
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak 0,89 lt
7. Batcell RGB12 LED Xl 80X30 Mousepad
8. Bella Maison Rafe Hasır Amerikan Servis Naturel (35 cm)
9. HP DHS-2111 2.0 Mini Taşınabilir Multimedya Speaker Hoparlör
10. Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Schafer Meister Çubuk Blender-Krem
12. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kulaklık
13. Karaca Pro Multimax 6 In 1 Çok Amaçlı Mutfak Robotu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın