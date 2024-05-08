Karaca'nın En Sevilen Ürünlerinde 2 Al 1 Öde Fırsatı! Sunumlarınıza Şıklık Katacak Birbirinden Güzel 13 Ürün
Karaca'nın En Sevilen Ürünlerinde 2 Al 1 Öde Fırsatı! Sunumlarınıza Şıklık Katacak Birbirinden Güzel 13 Ürün
Karaca'nın benzersiz '2 al 1 öde' kampanyasını sakın kaçırmayın! En sevilen ve en çok tercih edilen ürünleri özenle seçtik. Bu kampanyayla, ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve en uygun fiyatlarla giderme fırsatını yakalayın. Karaca markası kalite ve güven garantisi altında, sizlere en iyi ürünleri sunuyor. Bu özel kampanya ile alışveriş deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayın.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 08.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Karaca'nın Rory Tek Kişilik Kahve Fincan Takımı, herkesin gözdesi olmuş durumda.
2. Karaca'nın 19 cm'lik Rory Kek Fanusu, meyve tatlı yemek sunumlarınızda kullanabileceğiniz bir fanus.
3. Karaca Cream Vakumlu Kapaklı Cam Saklama Kabı 0.83 Lt, hem saklama kabı olarak hem de kahvaltılık olarak kullanabileceğiniz bir ürün.
4. Karaca'nın Love Metal serisinden olan 35 cm çapındaki yuvarlak tepsi, çiçek desenli ve yazılı tasarımıyla sunumlarınızı bir üst seviyeye taşıyacak.
5. Karaca'nın Ahlat serisinden 12 cm boyutunda olan bakır sosluk, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak.
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6. Eğer farklı ve dikkat çekici bir şeyler arıyorsanız, Karaca Rcr Etna Su Bardağı tam size göre.
7. Karaca'nın 24 cm'lik Swiss Crystal Tencere modeli, Türkiye'deki ilk ve tek swiss kristalleri ile üretilmiş tencere seti olma özelliğini taşıyor.
8. Karaca'nın Damalı Çizgili Tek Kişilik Porselen Kahve Fincanı, 90 ml kapasitesiyle kahve keyfinizi ikiye katlayacak.
9. Karaca'nın Jodi serisine ait olan bu tekli çerezlik, 8 cm boyutlarıyla hem pratik hem de şık bir kullanım sunuyor.
10. Çeyiz listenizde hala eksikler varsa, Karaca Stream Basic Line Tuzluk ve Biberlik seti tam size göre.
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11. Çok amaçlı kullanıma uygun, özel tasarım cam kavanozlarla tanışın.
12. Özel misafirlerinizi ağırlarken, masalarınıza zarif bir dokunuş eklemek için Karaca Tulip Dekoratif Peçetelik'i tercih edin.
13. Karaca'nın Damalı Ayaklı Servis Tabağı, 30 cm boyutlarında ve zarif bir tasarıma sahip.
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