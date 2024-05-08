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Karaca'nın En Sevilen Ürünlerinde 2 Al 1 Öde Fırsatı! Sunumlarınıza Şıklık Katacak Birbirinden Güzel 13 Ürün

etiket Karaca'nın En Sevilen Ürünlerinde 2 Al 1 Öde Fırsatı! Sunumlarınıza Şıklık Katacak Birbirinden Güzel 13 Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 18:52

Karaca'nın benzersiz '2 al 1 öde' kampanyasını sakın kaçırmayın! En sevilen ve en çok tercih edilen ürünleri özenle seçtik. Bu kampanyayla, ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve en uygun fiyatlarla giderme fırsatını yakalayın. Karaca markası kalite ve güven garantisi altında, sizlere en iyi ürünleri sunuyor. Bu özel kampanya ile alışveriş deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Karaca'nın Rory Tek Kişilik Kahve Fincan Takımı, herkesin gözdesi olmuş durumda.

1. Karaca'nın Rory Tek Kişilik Kahve Fincan Takımı, herkesin gözdesi olmuş durumda.

Yeni evlenecek gelinlerin çeyiz listesinde mutlaka yerini alan bu zarif fincan, kalp detayları ve hologramlı camı ile dikkat çekmekte. Bu özellikleriyle sadece bir fincan olmanın ötesine geçerek, kahve keyfinizi estetik bir deneyime dönüştürür. Her bir detayıyla kaliteyi ve şıklığı yansıtan bu fincan, kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmuş. 

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2. Karaca'nın 19 cm'lik Rory Kek Fanusu, meyve tatlı yemek sunumlarınızda kullanabileceğiniz bir fanus.

2. Karaca'nın 19 cm'lik Rory Kek Fanusu, meyve tatlı yemek sunumlarınızda kullanabileceğiniz bir fanus.

Şık ve zarif tasarımı ile göz dolduran bu fanus, servislerinizi daha da özel kılacak. 424,98 TL fiyatıyla hem kaliteli hem de bütçe dostu bir seçenek olan bu fanus, mükemmel bir sunum için ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor.

'2 al 1 öde' kampanyasından aldığım bu ürün çok tatlı. Biraz ebat olarak küçük ama gayet güzel. Kargolama çok iyiydi ve çok hızlı bir şekilde elime ulaştı. Teşekkürler.

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3. Karaca Cream Vakumlu Kapaklı Cam Saklama Kabı 0.83 Lt, hem saklama kabı olarak hem de kahvaltılık olarak kullanabileceğiniz bir ürün.

3. Karaca Cream Vakumlu Kapaklı Cam Saklama Kabı 0.83 Lt, hem saklama kabı olarak hem de kahvaltılık olarak kullanabileceğiniz bir ürün.

Mikrodalga kullanımına uygun olan bu kabı, mutfakta çok yönlü bir araç olarak değerlendirebilirsiniz. Şıklığı ve dayanıklılığı ile dikkat çeken bu saklama kabı, uzun yıllar boyunca size eşlik edecek bir ürün. İnce detayları ve kibar tasarımı ile mutfakta estetik bir dokunuş sağlayacak olan bu ürün, aynı zamanda vakumlu kapağı sayesinde yiyeceklerinizi taze tutar.

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4. Karaca'nın Love Metal serisinden olan 35 cm çapındaki yuvarlak tepsi, çiçek desenli ve yazılı tasarımıyla sunumlarınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

4. Karaca'nın Love Metal serisinden olan 35 cm çapındaki yuvarlak tepsi, çiçek desenli ve yazılı tasarımıyla sunumlarınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

Kendine has çiçek motifleri ve yazılarıyla, her türlü sunumunuzda estetik bir dokunuş sağlayan bu tepsi, Karaca'nın kalitesini ve tasarım anlayışını yansıtıyor. Mutfakta olmazsa olmazlarınız arasında yerini alacak.

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5. Karaca'nın Ahlat serisinden 12 cm boyutunda olan bakır sosluk, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak.

5. Karaca'nın Ahlat serisinden 12 cm boyutunda olan bakır sosluk, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak.

Bakır malzemesi sayesinde ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak, yemeklerinizin kıvamını korur. Ayrıca bakırın antibakteriyel özelliği, sağlıklı bir kullanım alanı sunar ve bakteri oluşumunu engeller. Ürünün kullanımında tahta, metal ve silikon kaşık gibi farklı malzemelerden yapılmış kaşıklar rahatlıkla kullanılabilir. Bu sayede hem kullanım kolaylığı sağlar, hem de mutfakta şıklığı ile göz doldurur.

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6. Eğer farklı ve dikkat çekici bir şeyler arıyorsanız, Karaca Rcr Etna Su Bardağı tam size göre.

6. Eğer farklı ve dikkat çekici bir şeyler arıyorsanız, Karaca Rcr Etna Su Bardağı tam size göre.

Yanardağların akışkan lavlarından ilham alınarak tasarlanmış olan bu bardak, Etna serisinin bir parçası. Misafirlerinize su veya kokteyl servisi yaparken, bu bardakla sunumlarınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Hem şık hem de işlevsel olan bu ürün, davetlerinizi daha özel ve unutulmaz kılacaktır.

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7. Karaca'nın 24 cm'lik Swiss Crystal Tencere modeli, Türkiye'deki ilk ve tek swiss kristalleri ile üretilmiş tencere seti olma özelliğini taşıyor.

7. Karaca'nın 24 cm'lik Swiss Crystal Tencere modeli, Türkiye'deki ilk ve tek swiss kristalleri ile üretilmiş tencere seti olma özelliğini taşıyor.

Üstün yapışmazlığı ile dikkat çeken bu ürün, sağlığı tehdit eden PFAS gibi zararlı kimyasalları içermez. Swiss Crystal Tencere Seti'nin yapışmaz yüzeyi, pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok yemeği yağsız pişirme imkanı sunar. 

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8. Karaca'nın Damalı Çizgili Tek Kişilik Porselen Kahve Fincanı, 90 ml kapasitesiyle kahve keyfinizi ikiye katlayacak.

8. Karaca'nın Damalı Çizgili Tek Kişilik Porselen Kahve Fincanı, 90 ml kapasitesiyle kahve keyfinizi ikiye katlayacak.

Bu özel model, çarpıcı desenleriyle göz doldururken, size de kahvenizi yudumlayarak keyifli anlar yaşama fırsatı sunuyor. Dahası, şu anda devam eden 2 al 1 öde kampanyasıyla bu eşsiz ürünü kaçırmanız için hiçbir sebep yok. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için harika bir hediye seçeneği olacak bu fırsatı kaçırmamak için acele edin, stoklar sınırlı!

Çok şık fincanlar. Paketleme çok iyiydi. Kargo elemanı kutuyu ayağında sektirse yine de kırılmazdı. O kadar korunaklı paketlenmişti. 👍🏻

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9. Karaca'nın Jodi serisine ait olan bu tekli çerezlik, 8 cm boyutlarıyla hem pratik hem de şık bir kullanım sunuyor.

9. Karaca'nın Jodi serisine ait olan bu tekli çerezlik, 8 cm boyutlarıyla hem pratik hem de şık bir kullanım sunuyor.

Mavi renkteki bu çerezlik, dilerseniz reçellik olarak da kullanabileceğiniz çok yönlü bir ürün. İster çay saatinizde çerezlerinizi, ister kahvaltılarınızda reçelinizi bu çerezlikle servis edebilirsiniz. Hem işlevsel hem de estetik bir tasarıma sahip olan bu ürün, sofralarınıza renk katacak. 

Burada

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10. Çeyiz listenizde hala eksikler varsa, Karaca Stream Basic Line Tuzluk ve Biberlik seti tam size göre.

10. Çeyiz listenizde hala eksikler varsa, Karaca Stream Basic Line Tuzluk ve Biberlik seti tam size göre.

Hem sade hem de şık tasarımıyla, bu seti mutfağınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürün, her tür yemek masası düzenine kolayca uyum sağlar ve yemeklerinize lezzet katmanızı sağlar. Evinizin dekorasyonuna zarif bir dokunuş katacak olan bu set, aynı zamanda dayanıklı ve uzun ömürlü. Bu nedenle, Karaca Stream Basic Line Tuzluk ve Biberlik setini çeyiz listenize eklemeyi düşünmelisiniz.

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11. Çok amaçlı kullanıma uygun, özel tasarım cam kavanozlarla tanışın.

11. Çok amaçlı kullanıma uygun, özel tasarım cam kavanozlarla tanışın.

Hem saklama kabı olarak hem de sunumlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünler, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılar. Karaca Danica Kavanoz/Saklama Kabı S, mutfakta çok yönlülüğü ve şıklığı bir arada sunar.

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12. Özel misafirlerinizi ağırlarken, masalarınıza zarif bir dokunuş eklemek için Karaca Tulip Dekoratif Peçetelik'i tercih edin.

12. Özel misafirlerinizi ağırlarken, masalarınıza zarif bir dokunuş eklemek için Karaca Tulip Dekoratif Peçetelik'i tercih edin.

Şimdi sadece 949,98 TL'ye sunulan bu estetik peçetelik, masalarınıza sofistike bir hava katacak. Misafirlerinizin takdirini kazanmak için bu şık ve fonksiyonel ürünü tercih edin. Hem pratikliği hem de görsel çekiciliği ile Karaca Tulip Dekoratif Peçetelik, masalarınızın vazgeçilmezi olacak. 

Burada

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13. Karaca'nın Damalı Ayaklı Servis Tabağı, 30 cm boyutlarında ve zarif bir tasarıma sahip.

13. Karaca'nın Damalı Ayaklı Servis Tabağı, 30 cm boyutlarında ve zarif bir tasarıma sahip.

Bu özgün ve kaliteli tasarım, meyvelerinizden keklere, kurabiyelerinizden çeşitli atıştırmalıklara kadar birçok lezzeti estetik bir şekilde sunmanızı sağlar. Sadece işlevsel olmakla kalmaz, aynı zamanda sofralarınıza şıklık katar. Bu tabak, sunumlarınıza ve dekorasyonunuza değer katan bir parça olacak. Karaca'nın bu özel tasarımı, her bir detayıyla dikkat çekici ve göz alıcı. Kendine has duruşu ve kalitesiyle, her türlü sunumunuzda mükemmel bir seçenek olacağı kesin.

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