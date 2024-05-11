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"Fatih, Görkem ve Ömer’i Gördü!" Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Fatih, Görkem ve Ömer’i Gördü!" Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 18:48

Kızılcık Şerbeti dizisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin en çok merak edilen kıyafetlerini sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Bulduğumuz benzer parçaları da listemize eklemeyi unuttuk mu sanıyorsunuz? Tabii ki hayır! İşte, Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünde giyilen kıyafetler ve onların benzerleri...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin önceki bölümündeki kıyafetleri burada konuşmuştuk. 👇

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Çimen'in giydiği bu çizgili süveter izleyenlerin merak konusu oldu.

Çimen'in giydiği bu çizgili süveter izleyenlerin merak konusu oldu.

Love My Body markasına ait olan bu yeşil, beyaz ve lacivert renklere sahip süveter 1499.95 TL.

Buradan ulaşın

Sezonun rengini tercih eden Nursema'nın giydiği bu takım sizce de ona çok yakışmamış mı?

Sezonun rengini tercih eden Nursema'nın giydiği bu takım sizce de ona çok yakışmamış mı?

Terzi Dükkanı markasına ait olan bu iki parça gold düğmelere sahip ceketiyle dikkat çekiyor. Ceketin fiyatı ise 1499 TL. Burada

Aynı renk olan kloş eteği de aynı fiyat olup 1499 TL. Buraya tıktık

Alev'in giydiği bu cicili bicili elbiseyi merak edenleri buraya alalım.

Alev'in giydiği bu cicili bicili elbiseyi merak edenleri buraya alalım.

Join Us markasına ait olan bu Simli Kloş Pembe Mini Elbise modeli 3499 TL olup kalitesiyle dikkat çekiyor. 

Buraya tıklayarak ulaşın

Kendine özgü stili ve kalitesiyle dikkat çeken bu mont, Nursema'nın zarif ve şık tarzını yansıtıyor.

Kendine özgü stili ve kalitesiyle dikkat çeken bu mont, Nursema'nın zarif ve şık tarzını yansıtıyor.

Nursema'nın tercih ettiği bu, Scuba Yakası İşlemeli Fermuarlı Mont, Noi Triko markasının üst düzey tasarımlarından biri ve fiyatı 2.950,00 TL. Noi Triko'nun bu özel tasarımı, her detayıyla kaliteyi ve lüksü simgeliyor. Buradan inceleyin

Pembe'nin bu kombinini bulmasak içimiz rahat etmezdi.

Pembe'nin bu kombinini bulmasak içimiz rahat etmezdi.

Noi Triko markasına ait olan bu saten kaftan tam bir yaz elbisesi değil mi? Fiyatı 3.450 olup bir de mavi renk seçeneğine sahip.

Burada

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Şüphesiz bölüme damgasını vuran kombin Görkem'in giydiği bu takımdı.

Şüphesiz bölüme damgasını vuran kombin Görkem'in giydiği bu takımdı.

Qurel markasına ait olan bu Çizgili Yelekli Takım Elbise Vizon hem uygun fiyatıyla hem de kalıbıyla dikkat çekiyor. Ancak bu vizon rengi tükenmiş, 'lacivert rengi de bana uyar' diyorsanız acele edin. Burada

Fiyatı 2.250 TL.

Çimen karakterinin giydiği keten, pembe yelek ise Zara'dan.

Çimen karakterinin giydiği keten, pembe yelek ise Zara'dan.

Stoğu çok çabuk tükenen bu keten yelek Zara markasına ait olup capcanlı pembe rengiyle dikkat çekiyor.

Fiyatı ise 990 TL. Buradan ulaşın

Kızılcık Şerbeti'nin 62. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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