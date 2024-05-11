"Fatih, Görkem ve Ömer’i Gördü!" Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Fatih, Görkem ve Ömer’i Gördü!" Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti dizisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin en çok merak edilen kıyafetlerini sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Bulduğumuz benzer parçaları da listemize eklemeyi unuttuk mu sanıyorsunuz? Tabii ki hayır! İşte, Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünde giyilen kıyafetler ve onların benzerleri...
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Bu içerik 11.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Çimen'in giydiği bu çizgili süveter izleyenlerin merak konusu oldu.
Sezonun rengini tercih eden Nursema'nın giydiği bu takım sizce de ona çok yakışmamış mı?
Alev'in giydiği bu cicili bicili elbiseyi merak edenleri buraya alalım.
Kendine özgü stili ve kalitesiyle dikkat çeken bu mont, Nursema'nın zarif ve şık tarzını yansıtıyor.
Pembe'nin bu kombinini bulmasak içimiz rahat etmezdi.
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Şüphesiz bölüme damgasını vuran kombin Görkem'in giydiği bu takımdı.
Çimen karakterinin giydiği keten, pembe yelek ise Zara'dan.
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