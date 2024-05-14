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2024’te Trend Olan ve En Çok Satan Yüksek Tabanlı Spor Ayakkabılar

etiket 2024’te Trend Olan ve En Çok Satan Yüksek Tabanlı Spor Ayakkabılar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 10:36

2024 yılında moda dünyasını kasıp kavuran, en çok tercih edilen ve satış rekorları kıran yüksek tabanlı spor ayakkabılar, kullanıcılarına hem rahatlık hem de stil sunuyor. Bu ayakkabılar, hem spor salonlarında hem de günlük yaşamda sıkça karşımıza çıkıyor. Yüksek tabanlı spor ayakkabılar, kullanıcılarına ekstra boy ve kendine güven sağlarken, aynı zamanda konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure

1. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure

Deri ve sentetik malzemelerin mükemmel birlikteliği, Air Cooled Memory Foam iç tabanın konforu ve 4.5 cm'lik yüksek tabanın sağladığı avantaj ile Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure spor ayakkabı modeli, hem günlük kullanımınızda hem de spor aktivitelerinizde vazgeçilmeziniz olacak. Siyah ve beyazın asil birleşimine sahip bu model, sofistike ve dinamik tasarımıyla göz alıcı bir etki yaratıyor. 

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2. Converse Chuck Taylor All Star Move High Top Kadın Günlük Spor Ayakkabı

2. Converse Chuck Taylor All Star Move High Top Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Efsanevi Chuck Taylor tasarımının modern bir yorumu olan Converse Chuck Taylor All Star Move High Top Kadın Günlük Spor Ayakkabı, gün boyu konfor ve stil sunmak için tasarlanmıştır. Bu ikonik model, klasik Chuck Taylor görünümünü korurken, yenilikçi özellikleri ile hareketi ve rahatlığı bir araya getiriyor.

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3. Adidas Ozelle Kadın Spor Ayakkabısı GX1727

3. Adidas Ozelle Kadın Spor Ayakkabısı GX1727

Adidas Ozelle Kadın Spor Ayakkabısı GX1727, kumaş ve sentetik üst yüzeyi, Cloudfoam iç tabanı ve kauçuk dış tabanıyla kaliteyi ve konforu bir arada sunuyor. 4 cm'lik yüksek tabanıyla şık ve modern bir görünüm sağlıyor. Bu ayakkabıyı, kot pantolonlarınızla, elbiselerinizle veya eteklerinizle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. 

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4. Puma Carina Street Kadın Spor Ayakkabı

4. Puma Carina Street Kadın Spor Ayakkabı

Üst yüzeyi deri ve sentetik malzemeden oluşan, EVA malzeme kullanılarak üretilmiş orta tabanı, kauçuk dış tabanı ve 3.5 cm'lik yüksek tabanı ile hem konforlu hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Sportif ve şık tasarımı sayesinde her türlü kıyafetle uyum sağlar.

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5. Puma Skye Clean Distressed Kadın Günlük Spor Ayakkabı

5. Puma Skye Clean Distressed Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Deri ve sentetik malzemelerden oluşan üst yüzey, OrthoLite iç taban, kauçuk dış taban, 3.5 cm'lik yüksek taban ve vintage ile modern stilin harmanlandığı tasarımlla sizi tanıştıralım. Kot pantolonlar, elbiseler veya eteklerle rahatlıkla kombin yapabilirsiniz.

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6. Skechers Hillcrest Erkek Gri Outdoor Ayakkabı

6. Skechers Hillcrest Erkek Gri Outdoor Ayakkabı

Bu ayakkabıyı, kot pantolonlarınızla şık ve rahat bir kombin oluşturabilir, eşofman altlarınızla spor bir görünüm yakalayabilir veya kargo pantolonlarınızla stilinizi benimseyebilirsiniz. Her türlü kıyafetinizle uyum sağlayacak bu ayakkabı, tarzınıza tarz katacak.

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7. Vans Wm Ward Platform Kadın Siyah Sneaker

7. Vans Wm Ward Platform Kadın Siyah Sneaker

Vans'ın kaykay kültüründen esinlenen eşsiz tasarımlarıyla tanıdığımız Wm Ward Platform Kadın Siyah Sneaker modeli, konfor ve tarzın mükemmel birleşimini sunuyor. Bu ayakkabı, günlük giysilerinize ekstra boy ve zamansız bir şıklık katar. Her daim trend olan bu model, rahatlığı ve şıklığı bir arada arayanlar için ideal bir seçim. Kendine özgü tasarımı ve kaliteli malzemesi ile uzun süreli kullanıma uygun olan bu sneaker, stil sahibi kadınların tercihi olmaya devam ediyor.

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8. Skechers Kadın D'lites Biggest Fan Sneaker

8. Skechers Kadın D'lites Biggest Fan Sneaker

Skechers Kadın D'lites Biggest Fan sneaker, tamamen beyaz renkteki zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. Üst yüzeyinde kaliteli deri ve sentetik malzemelerin bir arada kullanıldığı bu model, fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunarak, her türlü kombininize kolaylıkla uyum sağlayacak.

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9. New Balance 530 Spor Ayakkabı

9. New Balance 530 Spor Ayakkabı

New Balance 530, hem günlük kullanımda rahatlık arayanlar hem de stil sahibi olmak isteyenler için ideal bir spor ayakkabı modeli. 1990'ların ve 2000'lerin koşu ayakkabısı stillerinden ilham alan tasarımı ile zamana ayak uyduran bir klasik haline geldi.

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10. Adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı

10. Adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı

2024 yılında moda dünyasının zirvesinde yer alan ve en çok tercih edilen yüksek tabanlı spor ayakkabılar arasında Adidas'ın Ultrabounce Erkek Spor Ayakkabısı öne çıkıyor. Kumaş ve sentetik malzemelerin birleşiminden oluşan üst yüzeyi, Boost teknolojisi ile donatılmış orta tabanı, sportif bir tasarım sunuyor. 

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11. Adidas Strutter Ayakkabı Erkek

11. Adidas Strutter Ayakkabı Erkek

Bu ayakkabının öne çıkan nitelikleri arasında; sentetik ve tekstil malzemeden oluşan üst yüzeyi, EVA'dan üretilmiş orta tabanı, dayanıklı kauçuk dış tabanı ve yüksek tabanı bulunuyor. Günlük kullanıma uygun olan bu ayakkabı, hem konfor hem de stil sunar. Kombinlemek söz konusu olduğunda ise; kot pantolonlar, eşofman altları veya şortlarla mükemmel bir uyum sağlar. Bu ayakkabı, her türlü kıyafetinizi tamamlayacak ve size şık bir görünüm kazandıracak.

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