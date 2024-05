Pazartesi Günleri Diyete “Gerçekten” Başlayanlar Ne Kullanıyor?

Yağsız ve sağlıklı pişirme yöntemleri arıyorsanız Philips HD2151/62 All in One Cooker 5 lt Çok Amaçlı Pişirici tam size göre! Bu kullanışlı cihaz, buharda pişirme, basınçlı pişirme, kavurma, kızartma, yoğurt yapma ve daha fazlası gibi birçok farklı pişirme fonksiyonu sunarak mutfaktaki en iyi yardımcınız olacak.

Philips HD2151/62 All in One Cooker'ın Özellikleri:

5 litre kapasite: Kalabalık aileler için ideal bir kapasiteye sahiptir.

Dijital kontrol paneli: Kullanımı kolay ve pratiktir.

18 farklı pişirme programı: Farklı lezzetleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Otomatik basınç ayarlama: Basınçlı pişirme fonksiyonu ile yemeklerinizi daha hızlı ve besin değerlerini koruyarak pişirebilirsiniz.

Geçikmeli başlatma fonksiyonu: Yemeklerinizi istediğiniz saatte pişirmeye başlayabilirsiniz.

Sıcak tutma fonksiyonu: Pişen yemeklerinizi uzun süre sıcak tutabilirsiniz.

Kolay temizlik: Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları sayesinde temizliği oldukça kolaydır.

