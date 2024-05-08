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Pazartesi Günleri Diyete “Gerçekten” Başlayanlar Ne Kullanıyor?

etiket Pazartesi Günleri Diyete “Gerçekten” Başlayanlar Ne Kullanıyor?

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 23:57

Pazartesi sendromu ve yeni hafta motivasyonu ile diyete başlamak hepimizin aklından geçer. Fakat bu motivasyonu sürdürmek ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak her zaman kolay olmayabilir. Neyse ki, bu yolda size yardımcı olacak bazı mutfak aletleri ve pratik ipuçları var!

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Bu içerik 08.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Arçelik YM 9242 I Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt & Kefir Yoğurt Makinesi ile sağlıkla kahvaltıya başlayın.

1. Arçelik YM 9242 I Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt & Kefir Yoğurt Makinesi ile sağlıkla kahvaltıya başlayın.

Yoğun bir pazartesi sabahında kahvaltıya zaman ayırmak zor olabilir. Ancak Arçelik YM 9242 I Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt & Kefir Yoğurt Makinesi ile evde kendi yoğurdunuzu, kefirinizi ve süzme yoğurdunuzu hazırlayabilirsiniz. HomeWhiz™ üzerinden Wifi ile bağlanarak yoğurt makinesini uzaktan kontrol edebilir ve yoğurt yapım sürecini telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Gece başlattığınız yoğurt sabaha kadar hazır olur ve bu sayede enerjik bir başlangıç yaparak öğle yemeğine kadar tok hissedebilirsiniz.

Neden Probiyotik Yoğurt & Kefir Yoğurt Makinesi?

  • Kolay ve Hızlı Kahvaltı: Smoothie makinesi ile pratik ve lezzetli kahvaltılar hazırlayabilirsiniz.

  • Sağlıklı Beslenme: Smoothie'lerinize meyve, sebze ve protein tozu ekleyerek vitamin, mineral ve protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

  • Zayıflama: Smoothie'ler doyurucu oldukları için gün boyu tok kalmanıza yardımcı olur ve kalori alımınızı kontrol etmenizi sağlar.

  • Bağırsak Sağlığı: Probiyotik yoğurt ve kefir yaparak sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz.

  • Lezzetli Alternatifler: Farklı meyve ve sebzeleri deneme imkanı ile her gün farklı lezzetler keşfedebilirsiniz.

Arçelik YM 9242 I Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt & Kefir Yoğurt Makinesinin Özellikleri:

  • 3 litre kapasiteli cam kaplar

  • Dijital kontrol paneli

  • 8 farklı program: tatlı yoğurt, ekşi yoğurt, normal yoğurt, ayran, kefir, laban, cacık ve boza

  • Otomatik soğutma fonksiyonu

  • Lezzet sensörü ile her seferinde istediğiniz tatta yoğurt yapabilirsiniz

  • Tek kişilik yoğurt kabı

  • Kolay temizlik

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2. Pazartesi sabahları kahvaltı yapmak için sağlıklı smoothielere şans verebilirsiniz.

2. Pazartesi sabahları kahvaltı yapmak için sağlıklı smoothielere şans verebilirsiniz.

Pazartesi sabahlarında kahvaltı yapmak için zaman bulmak zor olabilir. Arzum AR1079 Shake'n Take Pro 800 W Kişisel Smoothie Blender ile taze meyve, sebze, yoğurt ve protein tozu ile besleyici ve doyurucu bir smoothie hazırlayabilirsiniz. Bu sayede güne enerjik başlayabilirsiniz. 

Arzum AR1079 Shake'n Take Pro 800 W Kişisel Smoothie Blender'ın Özellikleri:

  • 800 watt gücü ile buz ve dondurulmuş meyveleri kolayca parçalayabilir.

  • 600 ml kapasiteli BPA içermeyen plastik haznesi, tek kişilik porsiyonlar için idealdir.

  • Paslanmaz çelik bıçakları, uzun ömürlü ve keskindir.

  • Kolay temizlenebilir tasarımı sayesinde pratiktir.

  • 2 adet travel kapağı ile smoothie'nizi yanınızda götürebilirsiniz.

  • Kompakt tasarımı ile mutfak tezgahınızda az yer kaplar.

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Hepsiburada

3. Yağsız ve sağlıklı pişirme yöntemleri arıyorsanız buharlı pişirici tam size göre.

3. Yağsız ve sağlıklı pişirme yöntemleri arıyorsanız buharlı pişirici tam size göre.

Yağsız ve sağlıklı pişirme yöntemleri arıyorsanız Philips HD2151/62 All in One Cooker 5 lt Çok Amaçlı Pişirici tam size göre! Bu kullanışlı cihaz, buharda pişirme, basınçlı pişirme, kavurma, kızartma, yoğurt yapma ve daha fazlası gibi birçok farklı pişirme fonksiyonu sunarak mutfaktaki en iyi yardımcınız olacak.

Philips HD2151/62 All in One Cooker'ın Özellikleri:

  • 5 litre kapasite: Kalabalık aileler için ideal bir kapasiteye sahiptir.

  • Dijital kontrol paneli: Kullanımı kolay ve pratiktir.

  • 18 farklı pişirme programı: Farklı lezzetleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

  • Otomatik basınç ayarlama: Basınçlı pişirme fonksiyonu ile yemeklerinizi daha hızlı ve besin değerlerini koruyarak pişirebilirsiniz.

  • Geçikmeli başlatma fonksiyonu: Yemeklerinizi istediğiniz saatte pişirmeye başlayabilirsiniz.

  • Sıcak tutma fonksiyonu: Pişen yemeklerinizi uzun süre sıcak tutabilirsiniz.

  • Kolay temizlik: Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları sayesinde temizliği oldukça kolaydır.

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4. Yağlı kızartmalardan vazgeçemiyorsanız airfryer sizin için istek değil, ihtiyaç.

4. Yağlı kızartmalardan vazgeçemiyorsanız airfryer sizin için istek değil, ihtiyaç.

Yağlı kızartmalar lezzetli olsa da sağlığımız için pek de iyi sayılmaz. Neyse ki, Philips Premium HD9650/90 Airfryer XXL gibi havalı fritözler sayesinde bu lezzetten vazgeçmeden daha sağlıklı beslenebiliriz! Bu cihaz, az miktarda yağ ile çıtır çıtır ve lezzetli fritöz yiyecekler hazırlayarak hem damak zevkinizi şenlendiriyor hem de kalori alımınızı sınırlamanıza yardımcı oluyor.

Peki, Philips Premium HD9650/90 Airfryer XXL'i diğer havalı fritözlerden ayıran özellikler neler?

  • 7.3 Litre Kapasite: Bu geniş kapasite ile kalabalık aileler için bile doyurucu porsiyonlar hazırlayabilirsiniz.

  • Yağsız veya Az Yağlı Pişirme: Havalı fritöz teknolojisi ile yiyeceklerinizi %90'a kadar daha az yağ ile pişirebilirsiniz.

  • Twin TurboStar Teknolojisi: Eşsiz hava sirkülasyonu sayesinde yiyecekleriniz her yönden eşit şekilde pişer ve altın rengi bir çıtırlık kazanır.

  • Dijital Kontrol Paneli: Kullanımı kolay dijital kontrol paneli ile istediğiniz pişirme süresini ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

  • 8 Otomatik Program: Hazırlanmış 8 otomatik program ile patates kızartması, tavuk, balık, sebze ve daha birçok lezzeti kolayca pişirebilirsiniz.

  • Elle Yapılabilir Ayarlar: Kendi pişirme ayarlarınızı da oluşturabilir ve farklı lezzetler deneyebilirsiniz.

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5. Ofiste öğle aralarında veya ara öğünlerde keyifli bir kahve molası vermek hem zihninizi canlandırır hem de motivasyonunuzu yükseltir.

5. Ofiste öğle aralarında veya ara öğünlerde keyifli bir kahve molası vermek hem zihninizi canlandırır hem de motivasyonunuzu yükseltir.

Peki, bu keyfi her seferinde sırada beklemeden ve taze lezzetin tadını çıkararak yaşamak ister misiniz? O zaman tam otomatik kahve makineleri tam size göre. Sabah termosunuza evde yaptığınız kahveyi doldurun ve ofiste keyifle yudumlayın.

Siemens EQ.500 TQ505R09 Integral'in Özellikleri:

  • Tek Tuşla Lezzetler: Espresso, cappuccino, latte macchiato ve Americano gibi klasik kahve çeşitlerini tek tuşla hazırlayabilirsiniz.

  • Kişiselleştirilebilir Ayarlar: Kendi kahve tercihlerinize göre kahve yoğunluğunu, süt miktarını ve sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

  • Otomatik Temizlik: Makine, her kullanımdan sonra otomatik olarak temizlenir ve kireçlenme sorunu yaşamazsınız.

  • Kullanıcı Dostu Tasarım: Kolay kullanımlı dokunmatik ekranı ve anlaşılır menüsü ile her seviyeden kullanıcı için uygundur.

  • Şık ve Modern Tasarım: Dekorasyonunuza uyum sağlayacak şık ve modern bir tasarıma sahiptir.

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6. Dışarıda yemek yemek yerine evde hazırladığınız sağlıklı öğünleri ofise götürmek, diyetinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak.

6. Dışarıda yemek yemek yerine evde hazırladığınız sağlıklı öğünleri ofise götürmek, diyetinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak.

Ofiste öğle yemeği için dışarıda yemek zorunda kalmak diyetinizi bozabilir ve sağlıksız beslenmenize neden olabilir. Neyse ki, TRAVELISMO Elektrikli Beslenme Kutusu gibi pratik ürünler sayesinde evde hazırladığınız lezzetli ve sağlıklı öğünleri ofise götürerek hem porsiyon kontrolünü sağlayabilir hem de sağlıksız yiyeceklerden uzak durabilirsiniz.

TRAVELISMO Elektrikli Beslenme Kutusu'nun Özellikleri:

  • 2'si 1 Arada: Hem araçta hem de ofiste kullanılabilme özelliğine sahiptir. 220V, 12V ve 24V güç kaynaklarıyla çalışabilir. 

  • 1,5 Litre Kapasite: Doyurucu öğünler hazırlayabilmeniz için ideal bir kapasiteye sahiptir.

  • 60W Güç: Yiyeceklerinizi hızlı ve eşit şekilde ısıtabilir.

  • Paslanmaz Çelik İç Kap: Sağlığa zararlı madde içermez ve temizliği kolaydır.

  • Gıda Isıtıcı: Yiyeceklerinizi uzun süre sıcak tutabilirsiniz.

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7. Bol su için! Su içmek, metabolizmanızı hızlandırmaya ve tokluk hissini korumaya yardımcı olur.

7. Bol su için! Su içmek, metabolizmanızı hızlandırmaya ve tokluk hissini korumaya yardımcı olur.

Bu sayede daha az kalori alırsınız ve kilo verme sürecinizi kolaylaştırırsınız. Bol su içmek için Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak kullanabilirsiniz. Bu termos bardak, suyunuzu soğuk veya sıcak tutarak gün boyu tazelenmenizi sağlar. Ayrıca, pipetli kapağı sayesinde pratik bir şekilde su içebilirsiniz.

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak'ın Özellikleri:

  • 0,89 litre kapasite

  • Paslanmaz çelikten üretilmiştir

  • Vakum yalıtımı sayesinde suyunuzu 24 saat soğuk ve 12 saat sıcak tutar

  • Sızdırmazdır

  • Kolay temizlenir

  • Pipetli kapak

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8. Ara öğünlerde taze meyve, sebze, kuruyemiş ve yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin.

8. Ara öğünlerde taze meyve, sebze, kuruyemiş ve yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin.

Sağlıklı ara öğünlerinizi taze ve lezzetli tutmak için Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu kullanabilirsiniz. Bu termos, yiyeceklerinizi 5 saat soğuk ve 4 saat sıcak tutarak gün boyu tazelenmenizi sağlar. Ayrıca, kompakt tasarımı sayesinde kolayca çantanızda taşıyabilirsiniz.

Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu'nun Özellikleri:

  • 0,47 litre kapasite

  • Paslanmaz çelikten üretilmiştir

  • Vakum yalıtımı sayesinde yiyeceklerinizi 5 saat soğuk ve 4 saat sıcak tutar

  • Sızdırmazdır

  • Kolay temizlenir

  • Kompakt tasarım

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9. Sağlıklı alternatifleri seçerek diyetinizi bozmadan tatlı keyfini yaşayabilirsiniz.

9. Sağlıklı alternatifleri seçerek diyetinizi bozmadan tatlı keyfini yaşayabilirsiniz.

Eğer yoğun çikolata lezzetini seviyorsanız Eti Karam %70 Kakaolu Bitter Çikolata tam size göre. Bu bitter çikolata, yüksek kakao oranı sayesinde hem daha az şeker içerir hem de daha doyurucu bir seçenek sunar.

Eti Karam %70 Kakaolu Bitter Çikolata'nın Özellikleri:

  • %70 kakao oranı

  • Şekersiz

  • Glutensiz

  • Vegan

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10. Düzenli egzersiz yapmayı unutmayın! Egzersiz, kilo vermenize ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

10. Düzenli egzersiz yapmayı unutmayın! Egzersiz, kilo vermenize ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Orijinal Stretch Out Strap, evde veya spor salonunda esneklik ve hareket aralığınızı geliştirmenize yardımcı olacak çok yönlü bir egzersiz aracıdır. Yoga, pilates, fizyoterapi ve daha fazlası için kullanılabilir. İçerisinde bulunan OPTP egzersiz kitapçığı ile harika egzersizler yapacaksınız.

OPT: Orijinal Stretch Out Strap'in Faydaları:

  • Daha fazla esneklik

  • Geliştirilmiş hareket yarıçapı

  • İyileştirilmiş kas iyileşmesi

  • Azaltılmış yaralanma riski

  • Üst vücut, alt vücut, ısınma, soğutma, koşucu, golfçü, masa işçileri, sırt ağrıları, daha iyi vücut duruşu ve daha fazlası için esneme rutinleri içeren video esneme yöneticisine erişim

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