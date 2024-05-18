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"Senle Olan Hayatımı Geri İstiyorum! " Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Senle Olan Hayatımı Geri İstiyorum! " Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 19:12

Kızılcık Şerbeti, bu hafta da seyircilerini ekran karşısına topladı. Dizide en çok merak uyandıran kıyafetler üzerine detaylı bir analiz yaptık. Sizlere benzer parçaları da sunmayı ihmal etmedik. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde tercih edilen kıyafetler ve onlara benzer seçenekler...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin 62. bölümündeki kıyafetleri burada konuşmuştuk. 👇

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Kıvılcım'ın üzerinde gördüğünüz, zarafetin ve asaletin simgesi olan bu siyah beyaz blazer ceket, İlvi markasına ait.

Kıvılcım'ın üzerinde gördüğünüz, zarafetin ve asaletin simgesi olan bu siyah beyaz blazer ceket, İlvi markasına ait.

Bresline Kadın Ceket Siyah adlı bu özel tasarım, 9.999,00 TL fiyat etiketiyle modaseverlerin beğenisine sunulmuş. Kendine özgü çizgisi ve kalitesiyle dikkat çeken bu ceket, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

Burada

Farklılıktan yanaysanız ve gömlek arayışındaysanız bu modeli mutlaka inceleyin.

Farklılıktan yanaysanız ve gömlek arayışındaysanız bu modeli mutlaka inceleyin.

Twist markasına ait olan bu Colorblock gömlek 2.299,00 TL. Burada

Doğa karakterinin bu şık, pencere detaylı trikosu da merak konusu oldu.

Doğa karakterinin bu şık, pencere detaylı trikosu da merak konusu oldu.

Kendine özgü tarzı ve kaliteli yapısıyla dikkat çeken bu ürün, şıklığı ve konforu bir arada sunmayı başarıyor. Nocturne, bu ürünle bir kez daha kalitesini ve tasarım becerisini konuşturmuş. 

Buradan inceleyebilirsiniz

Alev'in bu renkli, tam yazlık elbisesini nasıl buldunuz?

Alev'in bu renkli, tam yazlık elbisesini nasıl buldunuz?

Empirme Kırmızı Pileli V Yaka Desenli Elbise 3999.95 TL. Buraya tıktık

Saks mavisi bu elbise Nursema'ya çok yakışmamış mı?

Saks mavisi bu elbise Nursema'ya çok yakışmamış mı?

Fiyatı 2699 TL. Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda

Alev'in elbisesini merak edenler burada mı?

Alev'in elbisesini merak edenler burada mı?

Dress Weden markasına ait olan bu siyah, beyaz elbise 2,089 TL. Burada

Alev'in saks mavisi kombinin merak edenler için...

Alev'in saks mavisi kombinin merak edenler için...

Join Us markasına ait Kare Yaka Mavi Crop Top 1,499 TL.

Join Us Beli Kordonlu Cepli Pantolon ise 2.749 TL.

Join Us Bol Kesim Cepli Blazer Ceket'te 3.499 TL. 

Kombinin hepsi burada

Zems markasının zarif beyaz yeleği, Nursema'nın üzerinde adeta bir başyapıt gibi duruyor.

Zems markasının zarif beyaz yeleği, Nursema'nın üzerinde adeta bir başyapıt gibi duruyor.

Zems markasının kalitesi ve Nursema'nın tercihi olan bu beyaz yelek, sizin de vazgeçilmeziniz olacak. 

Buradan ulaşın

Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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