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Elbiseden Parfüme Koton Ürünlerinde 3 Al 2 Öde Fırsatından Seçili Ürünler Burada!

etiket Elbiseden Parfüme Koton Ürünlerinde 3 Al 2 Öde Fırsatından Seçili Ürünler Burada!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 15:12

Koton'un şık ve trend ürünlerine göz atmak için mükemmel bir zaman! Bu muhteşem fırsat, seçili ürünlerde geçerli ve kesinlikle kaçırılmaması gerekiyor. Gerek günlük hayatta, gerekse özel anlarda giyebileceğiniz zarif elbiselerden, herkesin başını çevireceği etkileyici parfümlere kadar birçok ürün sizleri bekliyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Koton Kelebek Şekilli Küpe - Aslıhan Malbora x Koton

1. Koton Kelebek Şekilli Küpe - Aslıhan Malbora x Koton

Koton Kelebek Şekilli Küpe - Aslıhan Malbora x Koton, ünlü modacı Aslıhan Malbora ile Koton'un iş birliğinden doğan özel bir koleksiyondan zarif bir küpe modeli, günlük kullanımda veya özel günlerde şık bir görünüm elde etmek için harika.

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2. Maviyi sevenler burada mı? Desenleriyle kombinlerinize şıklık katacak bu eteği görmelisiniz.

2. Maviyi sevenler burada mı? Desenleriyle kombinlerinize şıklık katacak bu eteği görmelisiniz.

Koton markasına ait olan bu etek, rengarenk desenleri ve püskül detaylarıyla yaza bambaşka bir hava katmaya hazır. Bu etekle hem şık hem de rahat bir stil oluşturabilir, ister günlük hayatınızda ister özel günlerinizde göz kamaştırabilirsiniz.

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3. Bu etek modeli, her tarza ve mevsime uyum sağlayabilen zamansız bir parça.

3. Bu etek modeli, her tarza ve mevsime uyum sağlayabilen zamansız bir parça.

Viskon karışımlı yumuşak kumaşıyla konfor sunarken, pileli tasarımı ve kemerli detayıyla şık bir görünüm kazandırır. Mini boyu ise hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanmanızı sağlar.

Fiyatı ise şimdi 599,99 TL yerine 449,99 TL.

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4. Havalar ısındığı gibi elinizin gideceği o eteği bulduk.

4. Havalar ısındığı gibi elinizin gideceği o eteği bulduk.

Koton markasına ait olan bu ribalı kalem etek bu yaz hem şık hem de rahat olmak isteyenlere özel. Yüksek beli ve ribanalı tasarımı ile kusursuz bir görüntü sunarken, maksi boyu ile de trendleri takip etmenizi sağlayan modeline bayılmamak elde değil.

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5. Çizgili kıyafetlerden bir türlü vazgeçemeyenlere özel.

5. Çizgili kıyafetlerden bir türlü vazgeçemeyenlere özel.

Bu pamuklu çizgili tişört, size hem rahatlık hem de şıklık katacak. Pamuklu ve viskoz karışımlı kumaşıyla terletmeyen ve yumuşak bir kullanım sunan bu tişörtün, gün içinde sizi rahat ettireceği kesin. Bisiklet yaka tasarımıyla da klasik bir görünümden öte modern bir stil yakalamanızı sağlayacak.

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6. Elbise arayışında olanlar için harika bir öneriyle geldik.

6. Elbise arayışında olanlar için harika bir öneriyle geldik.

Koton Uzun Elbise Pötikareli İnce Askılı Beli Gipeli, rahat ve şık bir tarz arayanlar için harika. Pötikare deseni, ince askıları ve beli gipeli tasarımı ile klasik bir görünüm sunarken, tatlılığıyla yaz mevsime uyum sağlayabilir.

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7. Hava ne soğuk ne sıcak olduğunda ne giyeceğinizi bilmiyorsanız incelemeniz gereken bir parça bırakalım istedik.

7. Hava ne soğuk ne sıcak olduğunda ne giyeceğinizi bilmiyorsanız incelemeniz gereken bir parça bırakalım istedik.

Koton Kadın Cepli Kot Gömlek Ceket, rahat ve şık tarzı ile öne çıkan bir ceket olup, gömlek yaka ve cep detayları ile klasik bir görünüm sunarken şıklığınızdan asla ödün vermemeniz için harika olacak.

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8. Gardrobunuzun olmazsa olmaz parçası olacak bu atleti, her gün giymek isteyeceksiniz.

8. Gardrobunuzun olmazsa olmaz parçası olacak bu atleti, her gün giymek isteyeceksiniz.

Koton'nun bu pamuklu, dar kesim, bisiklet Yaka, sade ve şık tasarımıyla günlük kullanım için ideal bir atlet. Pamuklu kumaşı ile rahatlık sunan bu atlet, bisiklet yaka ve ribanalı detayları ile de tarzınızı tamamlayacak.

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9. Sezonun favori renklerinden olan fıstık yeşiline bir şans vermeye ne dersiniz?

9. Sezonun favori renklerinden olan fıstık yeşiline bir şans vermeye ne dersiniz?

Koton Çiçekli Uzun Elbise Fırfırlı Kolsuz V Yaka Gipe Detaylı Rahat Kalıp, her tarza ve mevsime uyum sağlayabilen şık ve rahat bir elbise modeli. Fırfırlı detayları, kolsuz tasarımı ve V yakası ile feminen bir görünüm sunarken, uzun boyu ve rahat kalıbı ile hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanılabilir.

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10. Tatlılığına kalbimizi bıraktık doğrusu.

10. Tatlılığına kalbimizi bıraktık doğrusu.

Koton Çiçekli Elbise Midi Boy Kruvaze V Yaka Karpuz Kollu, sıcak yaz aylarında şık ve rahat olmak isteyen kadınlar için ideal bir seçim. Uçuşan etekleri ve renkli floral desenleri ile öne çıkan bu elbise, akışkan kumaşı ve kaliteli yapısıyla da beğeni toplamayı başarmış.

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11. Tam bir yaz elbisesi değil mi?

11. Tam bir yaz elbisesi değil mi?

Koton Midi Boy Gömlek Keten Elbise, zamansız şıklığı ve rahatlığıyla öne çıkan bir elbise modeli. Keten karışımlı hafif kumaşı ile yaz aylarında serin bir kullanım sunarken, uzun kollu ve midi boy tasarımı ile her mevsime uyum sağlayabilir.

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12. Yaz aylarına enerji katacak bu koku, akıllarda kalıcı bir etki bırakıyor.

12. Yaz aylarına enerji katacak bu koku, akıllarda kalıcı bir etki bırakıyor.

Koton Pure Beauty Parfüm 100ML - Tuba Ünsal x Koton, ünlü modacı Tuba Ünsal ile Koton'un iş birliğinden doğan özel bir koleksiyonun etkileyici parfümü. 70'lerin özgür ve eğlenceli ruhunu yansıtan bu parfüm, misk, odunsu ve çiçekli pudralı kokuların mükemmel uyumu ile öne çıkıyor.

Parfümün Özellikleri:

  • Koku Ailesi: Aromatik

  • Üst Notalar: Bergamot, Turunç

  • Orta Notalar: Menekşe, Manolya, Gül

  • Alt Notalar: Sedir Ağacı, Misk

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13. Koton Midi Etek Drapeli Yırtmaçlı, her tarza ve mevsime uyum sağlayabilen zamansız bir parça.

13. Koton Midi Etek Drapeli Yırtmaçlı, her tarza ve mevsime uyum sağlayabilen zamansız bir parça.

Drapeli tasarımı ve yırtmaç detayı ile şık ve modern bir görünüm sunarken, midi boyu ile hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanılabilir.

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14. Koton Invitation Shine Parfüm 100 ml, ferah ve enerjik bir koku arayanlar için ideal bir seçim.

14. Koton Invitation Shine Parfüm 100 ml, ferah ve enerjik bir koku arayanlar için ideal bir seçim.

Mandalina, bergamot ve frenk'in eşsiz uyumu ile başlayan koku, bitter çikolata ve Türk gülünün canlandırıcı etkisiyle zenginleşerek amber ve vanilya kokularıyla imza bir kokuya dönüşüyor.

Parfümün Özellikleri:

  • Koku Ailesi: Aromatik

  • Üst Notalar: Mandalina, Bergamot, Frenk

  • Orta Notalar: Bitter Çikolata, Türk Gülü

  • Alt Notalar: Amber, Vanilya

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