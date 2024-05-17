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Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Greenote Akülü Elektrikli Süpürge Alınır mı? Sizin İçin İnceledik

etiket Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Greenote Akülü Elektrikli Süpürge Alınır mı? Sizin İçin İnceledik

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 13:01

Greenote'un akülü elektrikli süpürgesi, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir ürün. Ancak, uygun fiyatı bir kenara bırakıp, bu süpürgenin gerçekten para harcamaya değer olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle, sizin için bu süpürgeyi detaylı bir şekilde inceledik. İncelememiz sonucunda, Greenote akülü elektrikli süpürgenin fiyatına göre sunduğu özellikler ve performansı değerlendirdik. İşte Greenote akülü elektrikli süpürgenin detaylı incelemesi ve neden alınması gerektiğine dair tüm bilgiler.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Greenote GSC50 23000Pa nedir ve nasıl çalışır?

Greenote GSC50 23000Pa nedir ve nasıl çalışır?

Greenote GSC50 23000Pa, son zamanlarda uygun fiyatlı ve güçlü emiş gücü ile öne çıkan bir akülü elektrikli süpürge modeli. Özellikle küçük evlerde veya bütçesi kısıtlı olanlar için ideal bir seçenek olabilir.

Greenote GSC50 23000Pa'nın özellikleri:

Greenote GSC50 23000Pa'nın özellikleri:

  • Motor Gücü: 200 Watt

  • Emiş Gücü: 23000 Pa

  • Pil Kapasitesi: 2200 mAh

  • Çalışma Süresi: 35 dakika (Düşük modda), 18 dakika (Turbo modda)

  • Şarj Süresi: 4.5 saat

  • Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6 Litre

  • Filtreleme Sistemi: HEPA Filtre

  • Ağırlık: 1.2 Kg

  • Ses Seviyesi: 78 dB

  • Ek Özellikler: LED ışık, uzatılabilir boru, duvar montajı, farklı başlıklar (halı, sert zemin, koltuk)

Greenote GSC50 23000Pa'nın avantajları neler?

Greenote GSC50 23000Pa'nın avantajları neler?

  • Uygun Fiyat: Piyasadaki diğer 23000Pa emiş gücüne sahip akülü süpürgelere kıyasla oldukça uygun fiyatlıdır.

  • Güçlü Emiş Gücü: 23000Pa emiş gücü ile inatçı kirleri bile kolayca temizleyebilir.

  • Hafif ve Kullanışlı: 1.2 kg ağırlığı ile oldukça hafiftir ve kullanımı kolaydır.

  • Kablosuz Rahatlık: Kablosuz tasarımı sayesinde priz aramaya gerek kalmadan her yerde rahatça kullanabilirsiniz.

  • Farklı Başlıklar: Halı, sert zemin ve koltuk temizliği için farklı başlıklar ile evinizin her köşesini kolayca temizleyebilirsiniz.

  • LED Işık: Karanlık köşeleri de aydınlatabilmeniz için LED ışık bulunur.

  • Duvar Montajı: Duvara monte edilebilir şarj istasyonu ile süpürgenizi düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Greenote GSC50 23000Pa dezavantajları ise...

Greenote GSC50 23000Pa dezavantajları ise...

  • Kısa Kullanım Süresi: Düşük modda 35 dakika, turbo modda ise 18 dakika çalışma süresi yetersiz olabilir.

  • Küçük Toz Haznesi: 0.6 litrelik toz haznesi, sık sık boşaltmanız gerektiği anlamına gelir.

  • Gürültü: 78 dB ses seviyesi bir tık rahatsız edici olabilir.

Greenote GSC50'yi satın alma kararı vermeden önce dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:

Greenote GSC50'yi satın alma kararı vermeden önce dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:

  • Kullanım Amacınız: Süpürgeyi ne amaçla kullanacağınızı belirleyin. Küçük bir daire için mi, yoksa büyük bir ev için mi kullanacaksınız? Yoğun kullanımda mı yoksa ara sıra mı kullanacaksınız?

  • Bütçeniz: Greenote GSC50 23000Pa, fiyat-performans açısından oldukça avantajlı bir modeldir. Bütçeniz kısıtlıysa ve güçlü bir emiş gücüne sahip kablosuz bir süpürge arıyorsanız bu model sizin için ideal olabilir.

  • Evcil Hayvanınız Var Mı?: Evcil hayvanınız varsa, tüyleri kolayca temizleyebilen bir süpürge seçmeniz önemlidir. Greenote GSC50 23000Pa, evcil hayvan tüylerini de etkili bir şekilde temizleyebilir.

  • Alerjiniz Var Mı?: Alerjiniz varsa, HEPA filtreli bir süpürge seçmeniz önemlidir. Greenote GSC50 20000Pa, alerjenleri ve tozları hapseden HEPA filtreye sahip.

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Greenote GSC50 23000Pa'yı satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Greenote GSC50 23000Pa'yı satın almadan önce kullanıcı yorumlarını okumanız ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağına karar vermeniz büyük önem taşır.

Greenote GSC50 23000Pa kullanıcı yorumları genel olarak olumlu. Kullanıcılar, süpürgenin fiyatına göre oldukça güçlü bir emiş gücüne sahip olduğunu, hafif ve kullanışlı olduğunu ve kablosuz tasarımının rahatlık sağladığını beğeniyor.

Ancak, bazı kullanıcılar pil ömrünün kısa olduğunu, toz haznesinin küçük olduğunu ve ses seviyesinin yüksek olduğunu da belirtiyor.

Aradığınız akülü elektrikli süpürgenin Greenote GSC50 23000Pa olduğuna karar verdiyseniz Amazon güvencesiyle buradan alabilirsiniz. Fiyatı 2.999 TL.

'Daha fazla model inceleyerek karşılaştırma yapmak istiyorum' diyorsanız, çok satanlarda yer alan kablosuz süpürge modellerini buradan inceleyebilirsiniz

Bazı kullanıcı yorumları:

  • Bu süpürge gerçekten çok güzel. 70 metrekarelik evimi tek şarjla süpürebiliyorum. Eğer evim daha büyük olsaydı yine şarjı yeterdi. Tavsiyem, tereddüt etmeden satın almanız. Daha pahalı bir şey almanıza gerek yok. Hele ki Türkiye'de satılan, aynı fiyat veya daha pahalı olan bu klasmandaki ürünler yerine bu süpürgeyi almanızı tavsiye ederim. Müşteri hizmetleri çok başarılı. Ürünlerinin arkasında duruyorlar. Eşim, büyük ev süpürgesiyle evi süpürürken kolu yoruluyordu. Artık bunu direkt çıkarıp tüm evi rahatlıkla süpürüyor. Büyük süpürge kullanım dışı kaldı. Pişman olmazsınız, gerçekten.

  • Bu ürünü ikinci kez sipariş verdim. Süper bir ürün, boşuna çok yüksek meblağ ödemeyin. Zaten garanti süresi mevcut ve teknik destek çok iyi, sürekli yanıt veriyor. Alın, aldırın; pişman etmez.

  • Dyson V8'in kopyası veya muadili bir ürün. Parasının karşılığını fazlasıyla veriyor. Hafif, şarj süresi yeterli, fiyatı makul, şekli şık, kullanması ve temizlemesi kolay. Ayda bir filtresini çıkarıp temizlemeyi ihmal etmeyin, böylece çekiş performansı düşmüyor. Turbo fırçanın içinde ayrı bir motoru var. Bu sayede pislikleri büyük süpürgeler kadar iyi topluyor. O döner fırçanın altında, yanda bir kaydırmalı düğmesi var. Onu ok yönünde kaydırıp yukarı çekince fırça çıkıyor. Oraya dolanan saç vb. türü şeyler temizlenebiliyor. Yine ayda bir kontrol etmekte yarar var. Çünkü çok fazla şey dolanırsa, fırça motorunu zorlayıp bozabilir. Siz alete bakarsanız, alet de eve bakıyor. Bu süpürgeyi aldığımızdan beri büyük süpürgeyi ve temizlik robotunu kullanmaya ihtiyaç duymamaya başladık. Son olarak, arabanın içini süpürmek için de çok yararlı bir ürün. Tavsiye ederim.

  • Öncelikle belirtmek isterim ki, kesinlikle fiyat/performans ürününün üstünde bir marka. Hem fiyatı uygun hem de işlevi fazla. Çekim gücü oldukça iyi. Şöyle ifade etmek isterim ki halıda kir olmasa bile tozunu dahi topladığını fark ediyorsunuz. Evimde GSC60 modeli ve el süpürgesi olan GCH01 var. Anneme de bu modeli aldım. Ağabeyimde de bu modelden vardı; yenisi çıkınca başlık çeşitliliğinden o da GSC60'ı aldı. Yani diyeceğim, aldığınıza pişman olmazsınız. Hatta abim gibi eviniz büyükse, bir yeni modeli daha çıksa alayım diyeceğiniz bir marka. Parçaları zaten garantili. Firmaya mail attığınızda 24 saat içerisinde dönüş yapıyor ve ilgi alakasıyla hemen çözüme kavuşturuyor. Daha önce malum olan meşhur markayı alıp almayacağımda tereddüt etmiştim ancak kullanınca hiç gerek olmadığını anlıyorsunuz. Kısacası, ben bu alışverişten memnun kaldım. Teşekkürler Greenote ♥️

  • Cihazı uzun zamandır kullanıyorum, çevremde de birçok kişi aldı ve yeterince memnunuz. Hafif olması, güçlü olması ve rahat kullanımı ile bizi fazlasıyla tatmin etti. 2 mod çalışma hızı var. 1. modda 100 m2'den fazla evi rahat süpürüyor. 2. modda tabii ki çekim gücü artınca süre azalıyor. Toz haznesi boşaltımı ve filtre temizliği gayet kolay. Malzeme kalitesi çok iyi, basit olmadığını hissediyorsunuz. Bu fiyata ve kalitede ürün bulmak kolay değil. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Tam bir fiyat performans ürünü. Teşekkür ederim Greenote...

Sonuç olarak, Greenote GSC50, uygun fiyatlı ve güçlü bir emiş gücüne sahip bir akülü elektrikli süpürge arayanlar için ideal bir seçenek.

Sonuç olarak, Greenote GSC50, uygun fiyatlı ve güçlü bir emiş gücüne sahip bir akülü elektrikli süpürge arayanlar için ideal bir seçenek.

Özellikle küçük evlerde veya bütçesi kısıtlı olanlar için iyi bir seçim. Ancak, satın almadan önce pil ömrü, toz haznesi kapasitesi ve ses seviyesi gibi dezavantajlarını da göz önünde bulundurmanız ve kullanım amacınıza ve bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirmeniz önemli.

Aradığınız akülü elektrikli süpürgenin Greenote GSC50 23000Pa olduğuna karar verdiyseniz Amazon güvencesiyle buradan alabilirsiniz. Fiyatı 2.999 TL.

'Daha fazla model inceleyerek karşılaştırma yapmak istiyorum' diyorsanız, çok satanlarda yer alan kablosuz süpürge modellerini buradan inceleyebilirsiniz

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