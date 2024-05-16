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Dönemin Trendi Bu Beyaz Elbiselerle 2024 Yazına Damga Vuracaksınız!

etiket Dönemin Trendi Bu Beyaz Elbiselerle 2024 Yazına Damga Vuracaksınız!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 10:00

2024 yazının en gözde trendi hiç şüphesiz beyaz elbiseler olacak. Bu zarif ve şık parçalar, sıcak yaz günlerinde hem rahatlık hem de şıklık sunuyor.  İster plajda, ister şehirde, ister özel bir davette olsun, beyaz bir elbise her zaman doğru bir seçimdir. Dolayısıyla, 2024 yazında trend olmak ve stil sahibi bir görünüm yakalamak istiyorsanız, gardırobunuzda mutlaka bir beyaz elbise bulundurmanız gerekiyor. Biz de sizin için en güzel modelleri bir araya getirdik.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 15.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İpekyol Nakış Aplikeli Cutout Elbise, zarif ve şık tasarımlarıyla özel davetlerin yıldızı olmaya hazır.

1. İpekyol Nakış Aplikeli Cutout Elbise, zarif ve şık tasarımlarıyla özel davetlerin yıldızı olmaya hazır.

Sırt ve çiçek işlemeleri ile göz alıcı bir görüntü sunan bu elbise, kusursuz bir stil arayanlar için ideal bir seçim. Üstelik bu beyaz rengi ile her mevsim kullanılabilir ve farklı aksesuarlarla kombinlenebilir.

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2. Bu sene yaz aylarında moda dünyasına damga vuracak trendlerden biri de beyaz elbiseler.

2. Bu sene yaz aylarında moda dünyasına damga vuracak trendlerden biri de beyaz elbiseler.

Koton Midi Fisto Elbise Balon Kol V Yaka Düğmeli modeli de bunlardan biri. Bu elbise, fisto detayları, balon kolları ve V yakası ile hem şık hem de modern bir görünüm sunuyor.

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3. Sezonun trendlerini takip edenlerini takip edenlere özel.

3. Sezonun trendlerini takip edenlerini takip edenlere özel.

Suud Collection Beyaz Breeze Omuzu Düğümlü Elbise, modern omuz düğümü detayı ve rahat kesimi ile yaz aylarında şık ve rahat bir tarz arayanlar için harika. 

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4. Mango'nun bu elbisesini gören duyan hayran.

4. Mango'nun bu elbisesini gören duyan hayran.

Mango'nun Beyaz Saten Derin V Dekolteli Kemerli Elbisesi, özel davetlerde göz kamaştırmayı tercih edenler için yaratılmış. Derin V dekoltesi ve kemer detayı ile son derece şık ve feminen bir görünüm sunan bu elbise, beyaz saten kumaşından dolayı da oldukça zarif bir hava katmakta.

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5. Suud Collection'nun kalitesini ve benzersiz tasarımlarını bilen bilir.

5. Suud Collection'nun kalitesini ve benzersiz tasarımlarını bilen bilir.

%100 pamuk kumaştan üretilmiş olan bu elbise, kombinlerine farklılık katmak isteyenlere özel. Gömlek yakası ve kloş kesimiyle dikkat çeken bu elbisenin fiyatı 2.875,00 TL.

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6. Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak bu elbiseyi görmelisiniz.

6. Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak bu elbiseyi görmelisiniz.

Koton'un Askılı Midi Elbise Astarlı Gipe Detaylı Rahat Kalıp modeli, feminen ve şık bir yaz elbisesi. Rahat kalıbı, askılı tasarımı ve gipe detayları ile hem rahatlık hem de şıklık sunan bu elbise, yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday.

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7. Beyazın asaleti ve masumiyetin sembolü olan bu elbise, sırt dekoltesi ve ince askılarıyla dikkat çekiyor.

7. Beyazın asaleti ve masumiyetin sembolü olan bu elbise, sırt dekoltesi ve ince askılarıyla dikkat çekiyor.

İddialı tasarımı sayesinde her ortamda fark yaratmayı başaran bu parça, saflık ve masumiyetin mükemmel birlikteliğini yansıtıyor. Kendine güvenen, iddialı ve zarif kadınların tercihi olan bu elbise, her detayı ile benzersiz bir stil oluşturuyor. Kendinizi özel hissetmek için tercih edebileceğiniz bu elbise, zarafetin ve saflığın en güzel hali.

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8. Rachel Araz X Koton - Fisto Çiçekli Askılı Midi Elbise modeli, sezonun trendlerini takip edenlere özel.

8. Rachel Araz X Koton - Fisto Çiçekli Askılı Midi Elbise modeli, sezonun trendlerini takip edenlere özel.

Fisto çiçek detayları ve askılı midi tasarımı ile hem şık hem de rahat bir tarz sunan bu elbise, adeta saflığın simgesi. Kalp yaka seviyorsanız bu elbiseyi kaçırmayın deriz.

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9. Rachel Araz X Koton'un imzasını taşıyan bu askılı tül detaylı elbise, her gardıroba zarafet katmayı hedefliyor.

9. Rachel Araz X Koton'un imzasını taşıyan bu askılı tül detaylı elbise, her gardıroba zarafet katmayı hedefliyor.

Papatyalı tül detayları, bu elbisenin en belirgin özelliklerinden biri olup, size romantik bir hava katacak. 

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10. İpekyol'un askılı poplin elbisesi, sezonun en gözde detaylarından biri olan korse görünümü ile adeta göz kamaştırıyor.

10. İpekyol'un askılı poplin elbisesi, sezonun en gözde detaylarından biri olan korse görünümü ile adeta göz kamaştırıyor.

Bu elbise, zarif tasarımı ve sofistike detayları ile herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. İpekyol'un bu özel tasarımı, modern ve şık bir görünüm sunarken, aynı zamanda rahatlığı ve kullanışlılığı da beraberinde getiriyor. İpekyol'un askılı poplin elbisesi, hem günlük kullanım için ideal, hem de özel günlerde şıklığı ve zarafeti ile ön plana çıkmak isteyenler için mükemmel bir seçim.

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11. Mango'nun fırfırlı koton elbisesi, özgün tasarımı ve kaliteli kumaşına şans vermelisiniz.

11. Mango'nun fırfırlı koton elbisesi, özgün tasarımı ve kaliteli kumaşına şans vermelisiniz.

200 TL ve üzeri alışverişlerde sepetinizde %50 indirim fırsatı sunan bu elbise, 600,00 TL değerinde. Hem şık hem de rahat bir seçenek olan bu elbise, her gardıropta olması gereken bir parça. Mango'nun bu özel tasarımı, kalitesi ve uygun fiyatı ile herkesin beğenisini kazanıyor. Kendinizi özel hissettirecek bu elbiseyi kaçırmayın, fırsatları değerlendirin.

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12. Siyah ip detayları elbisenin dikkat çekici özelliklerinden sadece biri.

12. Siyah ip detayları elbisenin dikkat çekici özelliklerinden sadece biri.

Koton'un yazlık elbise modelleri, pamuklu kumaşı, cep detayları, gipeli ve aksılı tasarımıyla feminen ve gösterişli bir görünüm sunuyor. Bu uzun elbise, rahatlık ve zamansızlıkla birleşerek stilinizi yansıtıyor. Hasır halka küpeler ve çanta ile birlikte kullanabileceğiniz bu elbiseye bayılacaksınız. Bu yaz, Koton'un bu zarif ve rahat elbisesiyle stilinizi bir adım öteye taşıyın.

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13. İpekyol markasının kalitesini bilen bilir.

13. İpekyol markasının kalitesini bilen bilir.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Ürünün kumaşı çok kaliteli. 58 kilo ve 155 boyundayım; 34 beden aldım. İnanır mısınız, hala biraz hafif bolluk var. Kalıbı bayağı büyük ama yine de çok beğendim, çok kaliteli.

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