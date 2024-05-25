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"Espresso İçmek Günah mı?" Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Espresso İçmek Günah mı?" Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:59

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, reytinglerde zirveyi zorlayarak izleyicilerini televizyon karşısına kilitliyor. Bu haftaki bölümde, olaylı bir finalle bitti. Neyse moral bozmak yok! Keyfiniz yerine gelsin diye sizler için Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümünde, dikkat çeken kıyafetler ve benzerlerini derledik. Eğer isterseniz, bu kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve ne kadar fiyata satıldığını birlikte beraber inceleyelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölümündeki kıyafetleri burada konuşmuştuk. 👇

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Görkem’in giydiği tulum da bu bölüme damgasını vuranlardan.

Görkem’in giydiği tulum da bu bölüme damgasını vuranlardan.

Halter yakası ile dikkat çeken bu gömlek, şık davetleriniz için harika bir tercih olacak. Nocture markasına ait olan bu tulumu mutlaka inceleyin. 

Fiyatı ise 4.699 TL. 

Burada

Nursema’nın bu gömleği sizce de ona çok yakışmamış mı?

Nursema’nın bu gömleği sizce de ona çok yakışmamış mı?

Massimo Dutti markasına ait olan bu hakim gömlek, izleyicilerin dikkatini çekti. 

Fiyatı ise 2.750 TL.  

Burada

Yine Görkem ve yine harika bir elbise.

Yine Görkem ve yine harika bir elbise.

Nocturne markasına ait olan bu pembe rengiyle dikkat çeken Pilili Kruvaze Elbise modeli, gömlek yakası ile harika bir duruş sergiliyor. Fiyatı ise 4.599 TL. 

Buraya tıktık

Bu bölümde en dikkat çeken elbiselerden biri de şüphesiz Alev’in giydiği bu elbiseydi.

Bu bölümde en dikkat çeken elbiselerden biri de şüphesiz Alev’in giydiği bu elbiseydi.

Dress Weden markasına ait olan bu kayık yaka ve büzgülü elbise Alev’e çok yakışmamış mı? Fiyatı ise 2499 TL. Tükenmeden koşun.

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Görkem’in giydiği bu mavi gömleği ise Rue markasına ait.

Görkem’in giydiği bu mavi gömleği ise Rue markasına ait.

Rue markasına ait olan bu Önü Düğmeli Rahat Form Mavi Crop Gömlek modeli 3.860 TL.  

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Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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Kıvılcım'ın "gavur kahve makinesi" de listemizde yer almazsa olmazdı.

Kıvılcım'ın "gavur kahve makinesi" de listemizde yer almazsa olmazdı.

Espressodan cappuccinoya, Americanodan latteye kadar uzanan geniş bir yelpazede kahve seçenekleri sunan Coffee Art Barista, 15 bar basıncıyla kahvenize yoğunluk ve krema katıyor. Kıvılcım'ın neden bu kahve makinesini seçtiği belli oldu.

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