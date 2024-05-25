"Espresso İçmek Günah mı?" Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Espresso İçmek Günah mı?" Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, reytinglerde zirveyi zorlayarak izleyicilerini televizyon karşısına kilitliyor. Bu haftaki bölümde, olaylı bir finalle bitti. Neyse moral bozmak yok! Keyfiniz yerine gelsin diye sizler için Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümünde, dikkat çeken kıyafetler ve benzerlerini derledik. Eğer isterseniz, bu kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve ne kadar fiyata satıldığını birlikte beraber inceleyelim.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 24.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Görkem’in giydiği tulum da bu bölüme damgasını vuranlardan.
Nursema’nın bu gömleği sizce de ona çok yakışmamış mı?
Yine Görkem ve yine harika bir elbise.
Bu bölümde en dikkat çeken elbiselerden biri de şüphesiz Alev’in giydiği bu elbiseydi.
Görkem’in giydiği bu mavi gömleği ise Rue markasına ait.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kıvılcım'ın "gavur kahve makinesi" de listemizde yer almazsa olmazdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın