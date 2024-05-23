Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
"Evren Tekne Yanıyor, Bırak Yansın!" Bahar Dizisinin 13. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Evren Tekne Yanıyor, Bırak Yansın!" Bahar Dizisinin 13. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 19:43

Bahar dizisinin 13. bölümünde göz kamaştıran kıyafetler ve benzer öneriler! Bahar'ın büyüleyici Juliet kostümü, bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Demet Evgar'ın kendi gelinliğini giydiği sahne ise adeta göz alıcıydı. İşte bu ve daha fazlası, Bahar dizisinin 13. bölüm kıyafetlerinde gizli. Bu kıyafetler, izleyicileri adeta büyüledi ve birçok kişi bu tarzları denemek için sabırsızlanıyor. İşte Bahar'ın 13. bölümündeki o muhteşem kıyafetler ve Bahar karakterinin tarzına benzer öneriler...

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Demet Evgar'ın kendi düğününde giydiği o muhteşem gelinliği, dizide de görmek bize ayrı bir keyif verdi. En iyi gelinlik değerlendirme yöntemi olarak adlandırabilir miyiz?

1. Demet Evgar'ın kendi düğününde giydiği o muhteşem gelinliği, dizide de görmek bize ayrı bir keyif verdi. En iyi gelinlik değerlendirme yöntemi olarak adlandırabilir miyiz?

Bahar'ın Juliet kostümüne bir yerden aşina olduğunuzu hissettiğinizi biliyorum. Evet, doğru tahmin ettiniz! O masalsı kostüm, Bahar'ın kendine has stilinin bir yansıması. İçimizdeki romantikleri uyandıran bu kostüm, herkesin kalbini çalmayı başardı ve Demet Evgar'ın bu seçimi, gerçek hayatta ve ekranda bir gelinliğin nasıl da mükemmel olabileceğini gösterdi.😍

Demet Evgar'ın dizide kullandığı bereler ve bazı ceketler de yine kendi gardrobundan çıkmış. Bu, onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir stil ikonu olduğunu gösteriyor. Kendi gardrobundan seçtiği bu parçalarla, dizinin stilini de belirleyen bir isim haline geldi.

2. Bahar dizisinde Çağla’nın giydiği takımın markası Merve Çisko.

2. Bahar dizisinde Çağla’nın giydiği takımın markası Merve Çisko.

Dizinin sevilen karakterilerinden biri olan Çağla'nın giydiği bu takım da çok konuşuldu.

3. Elissa Studio markasına ait olan bu geometrik desenli ceket tam anlamıyla Bahar karakterini yansıtmıyor mu?

3. Elissa Studio markasına ait olan bu geometrik desenli ceket tam anlamıyla Bahar karakterini yansıtmıyor mu?

Buradan inceleyebilirsiniz

4. Gelelim şimdi Bahar karakterinin tarzını yansıtan önerilerimize...

4. Gelelim şimdi Bahar karakterinin tarzını yansıtan önerilerimize...

Bahar karakterinin en sevdiği aksesuarlar arasında, hiç şüphesiz ki, fularlar yer alıyor. Kendine özgü tarzı ve farklılığı benimseyenler için mükemmel bir seçenek sunan bu fularlar, desenleriyle adeta büyülüyor. Her biri ayrı bir hikaye anlatan desenler, fuların sadece bir aksesuar olmanın ötesine geçmesini sağlıyor. Bu önerimiz de adeta bunu anlatmıyor mu?

Burada

Hepsiburada

5. Bu fular, renkleri ve baskısıyla göz alıcı bir görünüme sahip.

5. Bu fular, renkleri ve baskısıyla göz alıcı bir görünüme sahip.

Yaz aylarının yaklaştığı bu dönemde, bu fuları koleksiyonunuza eklemelsiniz. Bu model, her türlü kıyafetinize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Koton, Melis Ağazat iş birliği ile tasarlanan çiçek desenli fularla devam edelim.

6. Koton, Melis Ağazat iş birliği ile tasarlanan çiçek desenli fularla devam edelim.

Bu çiçek desenleri, fulara hem modern bir görünüm kazandırırken hem de doğanın canlılığını ve çeşitliliğini yansıtıyor. Tam Bahar’a uygun değil mi? 

Burada

Hepsiburada

7. Çiçek motifli boncuk işlemeleriyle dikkat çeken bu bucket şapkaya bayılmamak elde değil.

7. Çiçek motifli boncuk işlemeleriyle dikkat çeken bu bucket şapkaya bayılmamak elde değil.

Bu şapka, çiçeklerin açtığı, doğanın uyanışını simgeleyen bahar mevsimine özel olarak tasarlanmış. Zarif ve dikkat çekici boncuk işlemeleri, şapkaya ayrı bir hava katarken, çiçek desenleri ise doğanın canlı renklerini ve enerjisini üzerinde taşıyor. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada

8. Baharın canlı ve enerjik karakterini yansıtan bu broş, taşlı detaylarıyla göz alıcı bir zarafet sergiliyor.

8. Baharın canlı ve enerjik karakterini yansıtan bu broş, taşlı detaylarıyla göz alıcı bir zarafet sergiliyor.

Baharın doğasını ve ruhunu sevenler için ideal bir aksesuar olan 'Twist Flamingo Broş', takıldığı her kıyafete sofistike bir dokunuş katacak cinsten. 

Kendi stilinizi yansıtmanın en şık yolu olan bu broş ile her zaman bir adım önde olacaksınız.

Burada

Hepsiburada

9. Twist’in baskılı bu gömlek modeli, canlı ve enerjik renklerinin yanı sıra, üzerindeki çarpıcı flamingo desenleri ile dikkat çekiyor.

9. Twist’in baskılı bu gömlek modeli, canlı ve enerjik renklerinin yanı sıra, üzerindeki çarpıcı flamingo desenleri ile dikkat çekiyor.

Pembe, sarı, mavi ve daha pek çok renkten oluşan bu gömlek, sıradanlıktan uzak, iddialı bir tarz arayanlar için ideal bir seçim olacak. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada

10. Hem şık hem de kullanışlı olan bu şal, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

10. Hem şık hem de kullanışlı olan bu şal, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Desenli bir şal, herhangi bir kıyafeti anında şık bir hale getirebilir ve bu nedenle her gardırobun olmazsa olmaz bir parçasıdır. Twist markasının bu şalı, kaliteli malzemeleri ve özgün tasarımı sayesinde diğerlerinden ayrılır. Kısacası, Twist markasının bu desenli şalı, hem şıklığı hem de konforu bir arada arayanlar için mükemmel bir seçim olacak. 

Burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Twist markasının bu çiçekli sandaleti, yaz gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

11. Twist markasının bu çiçekli sandaleti, yaz gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Göz alıcı neon renklerdeki çiçek motifleri, sandaletin genel görünümüne canlılık ve enerji katarken, yazın sıcak günlerinde rahatlığı sağlar. Elbiselerinizle birlikte bu sandaleti giydiğinizde, hem konforlu hem de şık bir görünüm elde edeceğiniz kesin.

Buradan ulaşın

Hepsiburada

12. Bahar karakterinin en sevdiği aksesuarlardan biri olan Fransız şapka modelleri, onun tarzını tamamlayan önemli bir detay.

12. Bahar karakterinin en sevdiği aksesuarlardan biri olan Fransız şapka modelleri, onun tarzını tamamlayan önemli bir detay.

Bu şapka modelleri, Bahar'ın kişisel stilini yansıtmanın yanı sıra, ona sofistike ve şık bir hava da katmakta. Bahar karakteri gibi siz de bu şapkalarla kendi stilinizi yansıtabilir, her türlü kombininize şık bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Burada

Hepsiburada

13. Bu elbise, adeta yaz sıcaklarında ferahlık veren bir esinti gibi.

13. Bu elbise, adeta yaz sıcaklarında ferahlık veren bir esinti gibi.

Öyle bir şirinlik ve tatlılık taşıyor ki, yaz aylarında başka bir elbise tercih etmek aklınızdan bile geçmeyecek. Etek kısmı beyaz renkte olan bu elbise, üzerindeki örgü desenleri ve renkli üst kısmıyla göz alıcı bir estetik sunuyor. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada

14. Twist markasının Flamingo Figürlü Sallantılı Küpe modeli, çeşitli renklerdeki taşlarıyla göz kamaştırıyor.

14. Twist markasının Flamingo Figürlü Sallantılı Küpe modeli, çeşitli renklerdeki taşlarıyla göz kamaştırıyor.

Bu küpeler, günlük kullanımdan özel günlerdeki şık kombinlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Twist Flamingo Figürlü Sallantılı Küpe, hem kendinizi ifade etmenizi sağlayacak hem de stilinizi tamamlayacak bir aksesuar.

Burada

Hepsiburada

15. Twist markasının bu çekici gömleği, hem kareli hem de lale desenleriyle dikkat çekiyor.

15. Twist markasının bu çekici gömleği, hem kareli hem de lale desenleriyle dikkat çekiyor.

Sizce de bu gömlek oldukça şirin değil mi? Normalde 1.799,00 TL olan bu gömlek, şu anda %50 indirimle sadece 899,50 TL. Bu fırsatı kaçırmayın!

Buradan ulaşın

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın