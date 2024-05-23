"Evren Tekne Yanıyor, Bırak Yansın!" Bahar Dizisinin 13. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Bahar dizisinin 13. bölümünde göz kamaştıran kıyafetler ve benzer öneriler! Bahar'ın büyüleyici Juliet kostümü, bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Demet Evgar'ın kendi gelinliğini giydiği sahne ise adeta göz alıcıydı. İşte bu ve daha fazlası, Bahar dizisinin 13. bölüm kıyafetlerinde gizli. Bu kıyafetler, izleyicileri adeta büyüledi ve birçok kişi bu tarzları denemek için sabırsızlanıyor. İşte Bahar'ın 13. bölümündeki o muhteşem kıyafetler ve Bahar karakterinin tarzına benzer öneriler...

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